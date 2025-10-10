Sexta, 10 de Outubro de 2025
Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Líderes globais do futebol trocam ideias sobre treinamento, liderança e inovação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 16h59
  • “O mais importante para o desenvolvimento do futebol é a formação de treinadores.” — Sir Gareth Southgate
  • “O coaching tem a ver com clareza, resiliência e conexão.” — Wilfried Nancy
  • “A verdadeira liderança começa por dentro; se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar ninguém.” — Ron Jaworski
  • “Todo jogador chega a um ponto em que o talento não é suficiente; o que importa é o quanto você está disposto a se dedicar, dia após dia.” – Carli Lloyd
  • “Eventos como o Aspire Academy Global Summit conectam ideias, pessoas e objetivos.” — Comissário da MLSDon Garber

FILADÉLFIA, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aspire Academy Global Summit 2025 reuniu algumas das mentes mais influentes do futebol para dois dias de diálogo e descobertas no Subaru Park, casa do Philadelphia Union, na Filadélfia, EUA.

A 11ª edição da Cúpula Global foi realizada pela primeira vez nos Estados Unidos, em colaboração com o Philadelphia Union e em parceria com a Major League Soccer (MLS).

A Cúpula Global anual faz parte do programa “Aspire in the World Fellows” da Aspire Academy, uma iniciativa global que conecta mais de 50 clubes, federações e ligas dedicados ao avanço do desenvolvimento de jogadores e treinadores no futebol. O programa oferece uma plataforma para compartilhar as melhores práticas, pesquisas e insights práticos de desempenho que impulsionam a evolução contínua do futebol.

Além de mesas redondas, workshops e programas de treinamento intensivo práticos, os delegados também ouviram vários ícones do futebol que compartilharam suas ideias sobre o futuro do futebol com base em suas experiências.

“O mais importante para o desenvolvimento do futebol é a formação de treinadores”, declarou Sir Gareth Southgate, ex-técnico da Seleção Inglesa. Estamos todos em constante aprendizado. Reunir as pessoas para compartilhar experiências e ideias nos ajuda a crescer, especialmente porque o jogo continua a evoluir”, acrescentou.

O ex-treinador do Liverpool, Chelsea e Real Madrid, Rafa Benitez, realizou uma masterclass aprofundada sobre evolução tática e gestão de desempenho. Ele destacou três áreas em que o jogo mudou nos últimos anos: maior uso da análise de vídeo do desempenho dos jogadores, mais estatísticas disponíveis para os treinadores e melhoria da capacidade do GPS.

Outro Star Chat contou com a participação de Wilfried Nancy, treinador principal do Columbus Crew e Treinador do Ano da MLS em 2024, discutindo o equilíbrio entre estrutura e criatividade no treinamento. “O coaching tem a ver com clareza, resiliência e conexão; ajudar os jogadores a entenderem que falhar, aprender e crescer são etapas esperadas dentro de uma estrutura e liberdade”, compartilhou Nancy. É preciso enfrentar adversidades no jogo; se não houver adversidades, é porque não está havendo esforço suficiente. O treinamento consiste em capacitar os jogadores para que eles possam ler o jogo, se adaptar e encontrar soluções, mantendo-se fiéis a quem são.”

A lenda italiana e vencedor da Copa do Mundo da FIFA, além de ex-capitão do AC Milan, Alessandro Nesta, refletiu sobre a relação entre confiança, adaptabilidade e consciência tática no futebol moderno. “O treinamento envolve psicologia, confiança e compreensão de cada jogador. Os jogadores de hoje são diferentes, e precisamos nos adaptar para extrair o melhor deles. É após uma derrota que a liderança realmente importa, e é nesse momento que a paixão nos mantém em movimento.”

Um tema central da cúpula foi o crescimento contínuo do futebol feminino, refletindo o crescimento global e os investimentos que moldam o futuro do esporte. Um dos destaques foi um bate-papo com a bicampeã da Copa do Mundo Feminina da FIFA e duas vezes Jogadora do Ano da FIFA, Carli Lloyd, em conversa com o capitão do Philadelphia Union, Alejandro Bedoya. Compartilhando suas experiências, Lloyd disse: “A preparação é tudo; é a base do sucesso. Você deve ser consistente em seu treinamento, manter a disciplina e continuar se esforçando, mesmo quando ninguém estiver observando.

“Todo jogador chega a um ponto em que o talento não é suficiente; o que importa é o quanto você está disposto a se dedicar, dia após dia. Você precisa encontrar dentro de si mesmo a motivação para dar o seu melhor, em primeiro lugar, por você mesmo. O jogo sempre irá testá-lo através de contratempos e desafios, mas esses são os momentos que definem o seu caráter. Para mim, sempre foi uma questão de processo: o esforço, a repetição e a preparação que geram confiança. No final das contas, é apenas um jogo de sucesso; você tem que dar o seu melhor e sempre se concentrar na preparação.” Carli concluiu.

O diálogo entre diferentes modalidades esportivas foi outra característica marcante da cúpula. Ron Jaworski, ex-quarterback da NFL, trouxe uma perspectiva americana sobre liderança e cultura de desempenho, enfatizando que o coaching transcende disciplinas.

“No cerne de todos os esportes, seja futebol, rúgbi ou futebol americano, o treinamento tem a ver com liderança”, disse Jaworski. “A verdadeira liderança começa por dentro; se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar ninguém. A estratégia pode mudar, a tecnologia pode evoluir, mas a liderança continua sendo a constante que leva as equipesàexcelência.”

As sessões técnicas e os workshops realizados durante a Cúpula destacaram como a inovação e os dados estão remodelando o futebol. Especialistas da Juventus, do AC Milan, da MLS e da Aspire Academy exploraram as tendências emergentes em tecnologia esportiva, análise de dados e ciência do desempenho. As mesas redondas abordaram questões fundamentais, incluindo a gestão de agendas sobrecarregadas, a maximização da recuperação e a integração da tecnologia nos sistemas de treinamento.

A Aspire Academy também apresentou o Blind/Off, um novo sistema interativo e-gym que vem sendo desenvolvido internamente. Ele permite que os atletas recebam feedback e análises instantâneas sobre seu desempenho em tempo real. A plataforma estará disponível em breve para uso móvel, refletindo o compromisso da Aspire em tornar as ferramentas de treinamento de elite acessíveis para atletas do mundo todo.

A filosofia por trás da Aspire Academy Global Summit foi elogiada por Don Garber, comissário da Major League Soccer (MLS).

“Eventos como o Aspire Academy Global Summit desempenham um papel fundamental no progresso do futebol. Eles conectam ideias, pessoas e objetivos, lembrando-nos que o futuro do jogo depende tanto da colaboração quanto da competição”, declarou Don.

Em suas considerações finais, Valter Di Salvo, diretor de desempenho e ciência do futebol da Aspire Academy, declarou: “Na Aspire Academy, nosso objetivo é criar ambientes onde o aprendizado nunca pare, tanto para jogadores e treinadores quanto para organizações.”

“O evento deste ano revelou o quanto é poderoso quando a comunidade global do futebol se reúne para compartilhar conhecimentos e se desafiar a continuar melhorando. Então, o que vem a seguir? O próximo passo para nós começa imediatamente! Estamos trazendo nossa Workshop Tour pela primeira vezàEuropa, com um evento de estreia em Bucareste, Romênia, no próximo ano. E já estamos planejando a 12a edição da Aspire Academy Global Summit, cujo local será anunciado em breve.”

A Aspire Academy, fundada em 2004, é reconhecida internacionalmente por sua abordagem integrada ao desenvolvimento de atletas, combinando educação, ciência do esporte e formação do caráter, e por construir pontes entre os principais profissionais do futebol em todos os continentes.

Sobre a Aspire Academy:
desde a sua inauguração em 2004, a Aspire Academy tornou-se uma das academias esportivas nacionais mais importantes do mundo. A Aspire Academy reúne instalações de nível internacional e experiência esportiva e acadêmica global para oferecer aos jovens atletas talentosos uma plataforma para se destacarem e se tornarem os campeões do futuro. Como parte da Fundação Aspire Zone, a Academia está no centro de uma revolução esportiva no Catar e na região circundante. Concebemos, promovemos e implementamos excelência revolucionária no treinamento esportivo e no desenvolvimento de atletas de elite. A academia está permitindo que toda uma geração de atletas catarenses talentosos, disciplinados e comprometidos vá atrás dos seus sonhos esportivos.

Juntamente com os outros membros da Fundação Aspire Zone, incluindo a Aspire Logistics e o Hospital de Ortopedia e Medicina Desportiva do Catar (Aspetar), a Aspire Academy está formando campeões desportivos, promovendo estilos de vida saudáveis e dinamizando a economia desportiva do presente e do futuro.

As fotos que acompanham este comunicado estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dcca6b2-870c-4fce-9998-6e33a9f5d403

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5511608b-9791-41f2-b9e3-65f852bf6ca6

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/221299dd-b269-4251-b788-dd599114b44a

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/183a75e6-0db7-4b26-bbd7-949a046abd21

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdc2606e-306b-4112-9a22-9bf68a09acfa

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96ba91e0-4212-4e29-8acb-85d386e63f34

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d2e4f2-3f06-4224-aea6-3a85701ecf59

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02490efb-a86c-4d9e-9875-331dcf29fe05

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/038318cf-eb12-46de-a62c-1b912eadab40

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/822f8f2d-bcfd-4bf7-af94-7660a48a5691

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c92c655-60fa-48f2-84ec-f4a78a45ff47

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e58a8f27-ec2c-455a-9155-fcabad3b8bca

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83172e52-cef0-4391-a647-c9be50c74b4e



Contato com a imprensa Hassan Mubarak Esbaiss Diretor de Comunicação e Relações Públicas | Aspire Academy [email protected] | +974 5521 9545

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001132572)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
