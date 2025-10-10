Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colégio Resultados aplica método cívico-militar em MS

Com quase quatro décadas de atuação em Mato Grosso do Sul, o Colégio Resultados alia disciplina, acompanhamento próximo e inovação tecnológica para...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 16h09
Colégio Resultados aplica método cívico-militar em MS
Colégio Resultados

O Colégio Resultados, instituição particular com sede em Campo Grande (MS), adota princípios inspirados no modelo cívico-militar, aliando disciplina, acompanhamento pedagógico constante e incentivo ao desempenho acadêmico. A proposta busca fortalecer valores como responsabilidade e constância, integrando práticas formativas e gestão escolar voltada à organização e ao comprometimento dos estudantes.

A instituição também investe em tecnologias educacionais e em estratégias inovadoras de ensino, utilizadas como ferramentas de apoio ao aprendizado e à formação de hábitos de estudo.

Nos últimos anos, o colégio também passou a integrar recursos de inteligência artificial (IA) ao currículo. A tecnologia é utilizada como ferramenta de apoio ao professor, permitindo diagnóstico de desempenho em tempo real, personalização do aprendizado e estratégias de ensino baseadas em dados.

Para o diretor Marcus Benachio, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos reflete o esforço coletivo da comunidade escolar. "Nosso objetivo sempre foi preparar jovens para enfrentar desafios acadêmicos e profissionais com responsabilidade e constância", afirma.

Ao longo de quase quatro décadas de atuação, o colégio tem participado de grandes avaliações e concursos em âmbito nacional e mantém um preparatório exclusivo para o concurso do Colégio Militar de Campo Grande, tendo como proposta a competitividade saudável e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Com a combinação de tradição e inovação, a instituição já inicia os preparativos para o ano letivo de 2026. O processo seletivo de ingresso está aberto e inclui provas de desempenho e análise do histórico escolar.

As inscrições podem ser realizadas diretamente na secretaria do Colégio Resultados, localizada na Rua dos Andradas, 237 — Vila Duque de Caxias, Campo Grande (MS), CEP 79100-190. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (67) 3361-2029.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Melt Comunicação
Tecnologia Há 1 minuto

Bosque da Esperança investe em inovação tecnológica e acolhimento

Velórios online, salas premium modernizadas, homenagens imersivas e memoriais digitais ampliam a forma de acolher famílias e preservar memórias
Tecnologia Há 31 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Líderes globais do futebol trocam ideias sobre treinamento, liderança e inovação

 Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 19 horas

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Evento trará imersões em big data, inteligência artificial e computação quântica

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 19 horas

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema

Movimento global liderado por gigantes como Google mostra como a conectividade vem se consolidando como um pilar estratégico para ecossistemas de n...

 Imagem Freepik
Tecnologia Há 20 horas

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026

O planejamento estratégico é um aliado da competitividade dos negócios em 2026, especialmente diante dos avanços tecnológicos da Inteligência Artif...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
27° Sensação
1.83 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado entrega comenda a governadores de destaque na educação infantil
Educação Há 13 minutos

Estado promove semana de formação para aprofundar práticas de Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual
Economia Há 13 minutos

CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Economia Há 13 minutos

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
Tecnologia Há 27 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +2,48%
Euro
R$ 6,40 +2,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 681,495,72 -3,88%
Ibovespa
140,859,06 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias