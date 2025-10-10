Governador inaugura em São Borja novo serviço especializado em saúde da mulher

Serviço está instalado no Hospital Ivan Goulart e já realiza atendimentos desde julho, beneficiando mulheres de 24 municípios -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite inaugurou oficialmente nesta sexta-feira (10/10), em São Borja, mais uma unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), financiado pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (SES). O serviço está instalado no Hospital Ivan Goulart e já realiza atendimentos desde julho, beneficiando mulheres de 24 municípios da região das Missões.

O SERMulher RS oferece atendimento ambulatorial especializado em diversas áreas, como prevenção e tratamento de doenças do colo do útero e da mama, endometriose, miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério. O objetivo é garantir cuidado integral à saúde da mulher, desde a prevenção até o diagnóstico e tratamento, com encaminhamento para serviços mais complexos quando necessário. Com o serviço em funcionamento, as usuárias podem contar com um atendimento especializado, mais rápido e qualificado, contando com profissionais preparados para acompanhar cada etapa do cuidado.

“Assumimos o Estado com mais de R$ 1,2 bilhão em dívidas na saúde. Pagamos tudo, não deixamos mais atrasar e, agora, estamos investindo. Mais de 130 hospitais receberam recursos para modernização e novos serviços, e o SERMulher é um símbolo dessa nova fase: o Estado que antes não conseguia investir agora amplia e qualifica o atendimento à população”, afirmou Leite.

Leite ressaltou que o programa SERMulher RS representa uma visão integral da saúde da mulher -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Um dos diferenciais do programa é a presença de profissionais chamados navegadores, que ajudam as pacientes a encontrarem o atendimento certo, no momento certo. Esses profissionais acompanham as mulheres desde a primeira consulta, auxiliando no agendamento de exames, tratamentos e encaminhamentos, além de manterem contato com as equipes da Atenção Primária para garantir que todas as etapas do cuidado sejam realizadas com atenção e responsabilidade.

O governador ressaltou que o programa representa uma visão integral da saúde da mulher, com foco especial nas múltiplas jornadas femininas e na humanização do cuidado. “A mulher muitas vezes coloca os outros na frente de si, os filhos, a família, o trabalho, e acaba deixando sua própria saúde em segundo plano. Por isso, o SERMulher traz o conceito de navegação: alguém que acompanha cada paciente, para que ela não se perca no caminho, tenha todos os exames e tratamentos garantidos e receba o cuidado integral que merece”, disse Leite.

Com a inauguração em São Borja, o SERMulher RS – criado em 2024 – passa a contar com 14 unidades em funcionamento no Estado, além de outras quatro em fase de implantação. A meta é alcançar 20 serviços habilitados nos próximos meses, ampliando o acesso à saúde da mulher em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Com a inauguração em São Borja, o SERMulher RS passa a contar com 14 unidades em funcionamento no Estado -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Compromisso do governo com a saúde das mulheres

A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, afirmou que o SERMulher é a concretização de um compromisso de governo. “O governador nos deu a missão de trabalhar com foco na saúde das mulheres, e é isso que estamos cumprindo. Cada ambulatório do SERMulher é um espaço de cuidado integral, que atende desde a prevenção até o tratamento, com atenção e acolhimento. É o cumprimento de uma promessa feita à população e, mais do que isso, um avanço que coloca o Rio Grande do Sul na vanguarda do cuidado com a saúde feminina”, afirmou Ana.

Cada unidade realiza, mensalmente, no mínimo 140 primeiras consultas médicas – sendo 108 com ginecologistas e 32 com mastologistas –, além de atendimentos multiprofissionais, exames e procedimentos. Para viabilizar a implantação, o governo estadual destina um incentivo financeiro de R$ 200 mil em parcela única, além de R$ 125 mil mensais para o custeio das atividades.

Com essa estrutura, o SERMulher RS busca reduzir a mortalidade por câncer de colo do útero e de mama, agilizando o diagnóstico e o início do tratamento, e garantindo que as mulheres recebam o cuidado que precisam com melhor eficiência.

SERMulher RS busca reduzir mortalidade por câncer de colo do útero e de mama, agilizando o diagnóstico e o início do tratamento -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Ampliação de investimentos e serviços com o SUS Gaúcho

Durante o evento, Leite também anunciou a habilitação do Hospital Ivan Goulart para a realização de cirurgias torácicas, ampliando os serviços oferecidos à região. “Esse hospital tem se destacado pela qualidade e pela produção. Com base em critérios técnicos e transparentes do nosso Programa Assistir, ele saltou de R$ 2 milhões para R$ 8 milhões em repasses anuais e agora está habilitado para novos serviços, como o ambulatório de cirurgia torácica. É um reconhecimento à eficiência e ao compromisso desta instituição”, afirmou.

O governador ainda lembrou que o Estado está aumentando os investimentos próprios em saúde com o SUS Gaúcho, nova política que complementará os repasses federais. “Firmamos acordo com o Ministério Público e passamos a destinar recursos adicionais para a saúde. Serão mais R$ 250 milhões neste ano e R$ 750 milhões em 2026. Com o SUS Gaúcho, vamos garantir que os hospitais recebam o valor justo pelos procedimentos e consigam ampliar atendimentos, reduzindo as filas e fortalecendo toda a rede”, destacou Leite.

Municípios atendidos pelo SERMulher RS de São Borja(24 municípios da Região de Saúde 11 - Sete Povos das Missões):

Bossoroca

Caibaté

Cerro Largo

Dezesseis de Novembro

Entre-Ijuís

Eugênio de Castro

Garruchos

Guarani das Missões

Mato Queimado

Pirapó

Porto Xavier

Rolador

Roque Gonzales

Salvador das Missões

Santo Ângelo

Santo Antônio das Missões

São Borja

São Luiz Gonzaga

São Miguel das Missões

São Nicolau

São Pedro do Butiá

Sete de Setembro

Ubiretama

Vitória das Missões

SERMulher RS pelo Estado(por Coordenadoria Regional de Saúde - CRS)

Já em atividade:

1) Osório (18ª CRS): Hospital São Vicente de Paulo

Início dos atendimentos: 17/3

Atende Regiões de Saúde 04 e 05: 23 municípios

2) Pelotas (3ª CRS): Hospital Universitário São Francisco de Paula

Início dos atendimentos: 1/4

Atende Região de Saúde 21: 21 municípios

3) Tenente Portela (2ª CRS): Hospital Santo Antônio

Início dos atendimentos: 7/4

Atende Região de Saúde 15: 26 municípios

4) Teutônia (16ª CRS): Hospital Ouro Branco

Início dos atendimentos:10/4

Atende Regiões de Saúde 29 e 30: 37 municípios

5) Giruá (14ª CRS): Hospital São José

Início dos atendimentos: 3/7

Atende Região de Saúde 14: 22 municípios

6) Sapucaia do Sul (1ª CRS): Clínica de Saúde da Mulher

Início dos atendimentos: 13/5

Atende Regiões de Saúde 6, 7 e 8: 41 municípios

7) Bagé (7ª CRS): Santa Casa de Caridade de Bagé

Início dos atendimentos: 11/8

Atende Região de Saúde 22: 6 municípios

8) Farroupilha (5ª CRS): Hospital São Carlos

Início dos atendimentos: 8/7

Atende Regiões de Saúde 23, 24, 25 e 26: 49 municípios

9) Passo Fundo (6ª CRS): Hospital de Clínicas

Início dos atendimentos: 1/7

Atende Regiões de Saúde 17, 18 e 19: 62 municípios

10) Cruz Alta (9ª CRS): Centro da Mulher

Início dos atendimentos: 21/08

Atende Região de Saúde 12: 12 municípios

11) Cachoeira do Sul (8ª CRS): Hospital de Caridade e Beneficência

Início dos atendimentos: 4/8

Atende Região de Saúde 27: 12 municípios

12) Santiago (4ª CRS): Hospital de Caridade

Início dos atendimentos: 16/6

Atende Região de Saúde 1: 22 municípios

13) Nova Palma (4ª CRS): Hospital Nossa Sra. da Piedade

Início dos atendimentos: 1/9

Atende Região de Saúde 2: 11 municípios

14) São Borja (12ª CRS): Hospital Ivan Goulart

Início dos atendimentos: 17/7

Atende Região de Saúde 11: 24 municípios

Em implantação:

- Ijuí (17ª CRS): Hospital Clínicas de Ijuí

Contrato assinado em julho (prazo de três meses para início das atividades)

Atenderá Região de Saúde 13: 20 municípios

- Ronda Alta (15ª CRS): Associação Hospitalar de Ronda Alta

Contrato assinado em agosto (prazo de três meses para início das atividades)

Atenderá Região de Saúde 20: 26 municípios

- Alegrete (10ªCRS): Santa Casa de Alegrete

Em processo de contratualização

Atenderá Região de Saúde 3: 11 municípios

- Erechim (11ª CRS): Hospital Santa Terezinha

Em processo de contratualização

Atenderá Região de Saúde 16: 33 municípios