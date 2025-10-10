Governador inaugura em São Borja novo serviço especializado em saúde da mulher

O governador Eduardo Leite inaugurou oficialmente nesta sexta-feira (10/10), em São Borja, mais uma unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), financiado pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (SES). O serviço está instalado no Hospital Ivan Goulart e já realiza atendimentos desde julho, beneficiando mulheres de 24 municípios da região das Missões.
O SERMulher RS oferece atendimento ambulatorial especializado em diversas áreas, como prevenção e tratamento de doenças do colo do útero e da mama, endometriose, miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério. O objetivo é garantir cuidado integral à saúde da mulher, desde a prevenção até o diagnóstico e tratamento, com encaminhamento para serviços mais complexos quando necessário. Com o serviço em funcionamento, as usuárias podem contar com um atendimento especializado, mais rápido e qualificado, contando com profissionais preparados para acompanhar cada etapa do cuidado.
“Assumimos o Estado com mais de R$ 1,2 bilhão em dívidas na saúde. Pagamos tudo, não deixamos mais atrasar e, agora, estamos investindo. Mais de 130 hospitais receberam recursos para modernização e novos serviços, e o SERMulher é um símbolo dessa nova fase: o Estado que antes não conseguia investir agora amplia e qualifica o atendimento à população”, afirmou Leite.
Um dos diferenciais do programa é a presença de profissionais chamados navegadores, que ajudam as pacientes a encontrarem o atendimento certo, no momento certo. Esses profissionais acompanham as mulheres desde a primeira consulta, auxiliando no agendamento de exames, tratamentos e encaminhamentos, além de manterem contato com as equipes da Atenção Primária para garantir que todas as etapas do cuidado sejam realizadas com atenção e responsabilidade.
O governador ressaltou que o programa representa uma visão integral da saúde da mulher, com foco especial nas múltiplas jornadas femininas e na humanização do cuidado. “A mulher muitas vezes coloca os outros na frente de si, os filhos, a família, o trabalho, e acaba deixando sua própria saúde em segundo plano. Por isso, o SERMulher traz o conceito de navegação: alguém que acompanha cada paciente, para que ela não se perca no caminho, tenha todos os exames e tratamentos garantidos e receba o cuidado integral que merece”, disse Leite.
Com a inauguração em São Borja, o SERMulher RS – criado em 2024 – passa a contar com 14 unidades em funcionamento no Estado, além de outras quatro em fase de implantação. A meta é alcançar 20 serviços habilitados nos próximos meses, ampliando o acesso à saúde da mulher em todas as regiões do Rio Grande do Sul.
Compromisso do governo com a saúde das mulheres
A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, afirmou que o SERMulher é a concretização de um compromisso de governo. “O governador nos deu a missão de trabalhar com foco na saúde das mulheres, e é isso que estamos cumprindo. Cada ambulatório do SERMulher é um espaço de cuidado integral, que atende desde a prevenção até o tratamento, com atenção e acolhimento. É o cumprimento de uma promessa feita à população e, mais do que isso, um avanço que coloca o Rio Grande do Sul na vanguarda do cuidado com a saúde feminina”, afirmou Ana.
Cada unidade realiza, mensalmente, no mínimo 140 primeiras consultas médicas – sendo 108 com ginecologistas e 32 com mastologistas –, além de atendimentos multiprofissionais, exames e procedimentos. Para viabilizar a implantação, o governo estadual destina um incentivo financeiro de R$ 200 mil em parcela única, além de R$ 125 mil mensais para o custeio das atividades.
Com essa estrutura, o SERMulher RS busca reduzir a mortalidade por câncer de colo do útero e de mama, agilizando o diagnóstico e o início do tratamento, e garantindo que as mulheres recebam o cuidado que precisam com melhor eficiência.
Ampliação de investimentos e serviços com o SUS Gaúcho
Durante o evento, Leite também anunciou a habilitação do Hospital Ivan Goulart para a realização de cirurgias torácicas, ampliando os serviços oferecidos à região. “Esse hospital tem se destacado pela qualidade e pela produção. Com base em critérios técnicos e transparentes do nosso Programa Assistir, ele saltou de R$ 2 milhões para R$ 8 milhões em repasses anuais e agora está habilitado para novos serviços, como o ambulatório de cirurgia torácica. É um reconhecimento à eficiência e ao compromisso desta instituição”, afirmou.
O governador ainda lembrou que o Estado está aumentando os investimentos próprios em saúde com o SUS Gaúcho, nova política que complementará os repasses federais. “Firmamos acordo com o Ministério Público e passamos a destinar recursos adicionais para a saúde. Serão mais R$ 250 milhões neste ano e R$ 750 milhões em 2026. Com o SUS Gaúcho, vamos garantir que os hospitais recebam o valor justo pelos procedimentos e consigam ampliar atendimentos, reduzindo as filas e fortalecendo toda a rede”, destacou Leite.
Municípios atendidos pelo SERMulher RS de São Borja(24 municípios da Região de Saúde 11 - Sete Povos das Missões):
Já em atividade:
1) Osório (18ª CRS): Hospital São Vicente de Paulo
Início dos atendimentos: 17/3
Atende Regiões de Saúde 04 e 05: 23 municípios
2) Pelotas (3ª CRS): Hospital Universitário São Francisco de Paula
Início dos atendimentos: 1/4
Atende Região de Saúde 21: 21 municípios
3) Tenente Portela (2ª CRS): Hospital Santo Antônio
Início dos atendimentos: 7/4
Atende Região de Saúde 15: 26 municípios
4) Teutônia (16ª CRS): Hospital Ouro Branco
Início dos atendimentos:10/4
Atende Regiões de Saúde 29 e 30: 37 municípios
5) Giruá (14ª CRS): Hospital São José
Início dos atendimentos: 3/7
Atende Região de Saúde 14: 22 municípios
6) Sapucaia do Sul (1ª CRS): Clínica de Saúde da Mulher
Início dos atendimentos: 13/5
Atende Regiões de Saúde 6, 7 e 8: 41 municípios
7) Bagé (7ª CRS): Santa Casa de Caridade de Bagé
Início dos atendimentos: 11/8
Atende Região de Saúde 22: 6 municípios
8) Farroupilha (5ª CRS): Hospital São Carlos
Início dos atendimentos: 8/7
Atende Regiões de Saúde 23, 24, 25 e 26: 49 municípios
9) Passo Fundo (6ª CRS): Hospital de Clínicas
Início dos atendimentos: 1/7
Atende Regiões de Saúde 17, 18 e 19: 62 municípios
10) Cruz Alta (9ª CRS): Centro da Mulher
Início dos atendimentos: 21/08
Atende Região de Saúde 12: 12 municípios
11) Cachoeira do Sul (8ª CRS): Hospital de Caridade e Beneficência
Início dos atendimentos: 4/8
Atende Região de Saúde 27: 12 municípios
12) Santiago (4ª CRS): Hospital de Caridade
Início dos atendimentos: 16/6
Atende Região de Saúde 1: 22 municípios
13) Nova Palma (4ª CRS): Hospital Nossa Sra. da Piedade
Início dos atendimentos: 1/9
Atende Região de Saúde 2: 11 municípios
14) São Borja (12ª CRS): Hospital Ivan Goulart
Início dos atendimentos: 17/7
Atende Região de Saúde 11: 24 municípios
Em implantação:
- Ijuí (17ª CRS): Hospital Clínicas de Ijuí
Contrato assinado em julho (prazo de três meses para início das atividades)
Atenderá Região de Saúde 13: 20 municípios
- Ronda Alta (15ª CRS): Associação Hospitalar de Ronda Alta
Contrato assinado em agosto (prazo de três meses para início das atividades)
Atenderá Região de Saúde 20: 26 municípios
- Alegrete (10ªCRS): Santa Casa de Alegrete
Em processo de contratualização
Atenderá Região de Saúde 3: 11 municípios
- Erechim (11ª CRS): Hospital Santa Terezinha
Em processo de contratualização
Atenderá Região de Saúde 16: 33 municípios
Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom e Ascom SES
Edição: Camila Cargnelutti/Secom