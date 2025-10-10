Sexta, 10 de Outubro de 2025
Governador autoriza recursos para novas obras de ampliação do Hospital São José de Maravilha

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram a autorização para celebração...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/10/2025 às 14h58
Governador autoriza recursos para novas obras de ampliação do Hospital São José de Maravilha
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram a autorização para celebração de convênio de R$ 13,9 milhões para a segunda etapa da ampliação do Hospital São José, de Maravilha, nesta sexta-feira, 10. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da rede hospitalar e a melhoria do atendimento à população do Oeste catarinense.

“Nós já pagamos o restante do convênio passado, são sete milhões de reais. E agora estamos vindo aqui em Maravilha para anunciar um novo investimento de quase 14 milhões para a ampliação desse hospital importante para Maravilha e municípios da Amerios. Com esse novo aporte teremos a ampliação de leitos e serviços. Estamos investindo na saúde de Santa Catarina em todas as regiões do nosso estado”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com a finalização da segunda etapa, o hospital contará com uma nova estrutura de cinco pavimentos para melhor atender os pacientes. Um centro cirúrgico, com ampliação de quatro salas; Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, com 10 leitos; Unidade de Internação, com 27 leitos. Laboratório de Patologia Clínica para diagnósticos precisos e rápidos; e setor administrativo para proporcionar melhor suporte às operações.

“Estamos fazendo várias entregas importantes na área da saúde em Santa Catarina. Aqui em Maravilha teremos mais leitos para crianças e adultos, novos serviços e a tratativa com a direção do hospital para habilitar novas cirurgias. Estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura com um só objetivo: garantir um melhor atendimento para a população. São pelo menos setenta hospitais em obras neste momento com recursos do Governo do Estado para dar dignidade aos pacientes que necessitam de cuidados”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para a primeira etapa da obra, o Governo do Estado investiu R$ 6.976.086,62, sendo que R$ 5.212.716,79 foram repassados pela atual gestão. O recurso foi aplicado na execução das fundações, estrutura de concreto armado, alvenarias, revestimentos internos, cobertura, instalação das janelas e acabamento externo.

“Tenho um carinho gigante por esse hospital, minha mãe trabalha aqui ainda como enfermeira já há mais de 20 anos. E nós não temos medido esforços para oferecer melhores condições de saúde. E nessa parceria também com o governo do estado estamos dando mais um passo importante hoje com esse novo recurso para obras de ampliação do nosso hospital São José”, agradeceu o prefeito de Maravilha, Vinicius Ventura.

O Hospital São José, que recebe repasses da Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Política de Valorização Hospitalar, dispõe de Pronto Socorro, centro cirúrgico, centro obstétrico, centro de imagens e diagnóstico. Atualmente, possui 93 leitos, sendo 10 de UTI Adulto. A entidade, que atende mais de 90% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é referência para Maravilha e outros 11 municípios da região, com uma cobertura de 60.219 mil habitantes.

“Muito importante o Governo do Estado estar próximo das pessoas e esse investimento fala muito sobre isso. Isso vai nos ajudar com mais humanização, acolhimento e infraestrutura para a comunidade ser atendida mais perto de casa. Somos muito gratos ao governador Jorginho Mello”, acrescentou a diretora-executiva do Hospital São José, Neiva Schaefer.

