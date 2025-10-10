Clínica DT foca em contorno corporal e Mommy Makeover em SP

A Clínica DT Cirurgia Plástica, com sede em São Paulo (SP), realiza operações de contorno corporal e Mommy Makeover, reunindo planejamento cirúrgico avançado e tecnologias de suporte. A clínica emprega estrutura de cuidado 360º para o pós-operatório das pacientes, protocolos de recuperação, acompanhamento de fisioterapia e enfermagem.

Segundo a cirurgiã plástica Dra. Denise Torejane, responsável pela DT Cirurgia Plástica, a jornada do planejamento cirúrgico avançado realizado na Clínica DT para garantir segurança e resultados personalizados às pacientes é focada além da cirurgia, com atenção à saúde global da paciente.

"A jornada é composta por uma equipe multidisciplinar dedicada à potencialização da performance. Por meio de estratégias modernas da cirurgia plástica funcional, buscamos parâmetros de segurança para a realização do procedimento visando uma recuperação mais rápida e otimizada", diz.

Segundo a ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic 2024, foram realizados 17.415.678 procedimentos cirúrgicos no ano passado. Desses, a maior parte (2.354.513) foram realizados no Brasil, com destaque para os procedimentos de lipoaspiração (289.766), aumento de mama (232.593), cirurgia de pálpebras (231.293), abdominoplastia (192.961) e aumento de glúteos (168.272).

Dra. Denise Torejane conta que a clínica DT Cirurgia Plástica oferece tecnologias de suporte no pré, intra e pós-operatório com a utilização de recursos tecnológicos que buscam contribuir para as cirurgias de contorno corporal. "Inclusive, pensando em uma visão integrada de saúde, a Clínica DT oferece suporte antes e depois da cirurgia".

De acordo com a cirurgiã plástica, um dos pilares de atuação é o foco no preparo e no cuidado humanizado de forma personalizada. "Por meio de tecnologias como a bioimpedância, termografia e laser oferecemos personalização e exclusividade".

Estrutura de suporte para cuidado no pós-operatório

A DT Cirurgia Plástica desenvolveu a estrutura de suporte "Cuidado 360º no pós-operatório" para oferecer suporte global desde o momento da saída da sala de cirurgia em várias frentes e especialidades. A modalidade reúne enfermeiras especializadas, nutricionista e fisioterapia dermatofuncional avançada com dedicação exclusiva.

Assim que a paciente sai da sala de cirurgia, a fisioterapeuta inicia protocolos avançados em reabilitação precoce. "Antes da alta hospitalar, uma enfermeira oferece orientações em relação a detalhes de repouso e manipulação de dispositivos", explica Dra. Denise Torejane. "Todos os curativos e fisioterapia têm planejamento e acompanhamento integral. "A modalidade inclui suporte on-line em um canal de comunicação exclusivo para cada paciente", explica.

Dra. Denise Torejane destaca que, em relação à recuperação, a DT Cirurgia Plástica oferece protocolos específicos com fisioterapia e acompanhamento de enfermagem - cuidados que têm como objetivo impactar na redução do tempo de recuperação e no bem-estar das pacientes.

"Recebemos pacientes que moram fora do Brasil. Nesse cenário, criamos protocolos visando o breve retorno ao seu país de origem: reunimos uma equipe multidisciplinar com metodologias cercadas por exames específicos e tecnologias para otimização da cicatrização e uma experiência positiva", frisa. "Técnica e acolhimento juntos são a chave para recuperar a autoestima com segurança", complementa a médica.

Mommy Makeover: mulheres procuram o procedimento após a maternidade

A responsável pela DT Cirurgia Plástica conta que o Mommy Makeover é um procedimento procurado por mulheres após a maternidade por conta das mudanças e melhorias que pode proporcionar na autoestima e qualidade de vida das pacientes. "Após a maternidade, são comuns os incômodos com a imagem e visualização de alterações importantes no contorno corporal e até baixa autoestima", frisa Dra. Denise Torejane.

Nesse cenário "o Mommy Makeover usa protocolos e tecnologias avançadas para uma combinação de cirurgias eficazes e seguras, como buscar um abdômen elegante e natural, mamas com colo mais bonito e bem posicionadas, além de contornos com silhueta definida, removendo gorduras indesejadas", diz. "Diástase dos músculos reto abdominais, flacidez das mamas e gordura localizada também são resolvidas", completa.

Pacientes devem buscar abordagem multidisciplinar e humana

A médica acredita que, hoje, as pacientes estão mais conscientes da importância de unir técnica cirúrgica, suporte tecnológico e cuidados multidisciplinares para obter resultados duradouros. "Os cuidados em saúde têm cada vez mais migrado de uma visão unilateral e apenas técnica para resultados superiores com abordagem multidisciplinar e humana".

Cirurgia plástica deve impulsionar busca por autocuidado

Para concluir, Dra. Denise Torejane reitera que a filosofia da clínica consiste em informar a cada paciente que a cirurgia plástica é um fator inicial para impulsionar o acesso ao cuidado integral do corpo, algo que, muitas vezes, acaba ficando para segundo plano por motivos como carreira profissional ou maternidade.

"Na DT Cirurgia Plástica esse cuidado será resgatado através de tecnologias e acolhimento humanizado", conclui.

