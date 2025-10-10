Sexta, 10 de Outubro de 2025
Polícia fecha fábrica que adulterava bebidas em São Bernardo do Campo

Ação foi deflagrada nesta manhã

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/10/2025 às 12h47

A Polícia Civil fechou nesta sexta-feira (10) uma fábrica clandestina que vendia bebidas adulteradas com metanol a outros estabelecimentos comerciais. O lugar funcionava em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, e foi um dos alvos de operação deflagrada nesta manhã.

Em nota, a Polícia Civil afirma que chegou a esta fábrica após investigar a morte da primeira vítima por intoxicação de bebida adulterada. A morte desta pessoa, um homem, aconteceu no dia 16 de setembro, quatro dias após ter passado mal. As autoridades identificaram o bar onde a bebida foi consumida e houve a apreensão de nove garrafas. A perícia identificou metanol em oito delas. O dono do bar confessou que comprou as bebidas de uma distribuidora clandestina, a mesma que foi fechada nesta sexta.

Segundo a polícia, a distribuidora não autorizada, usava etanol de posto de combustível para adulterar as bebidas. Esta substância contém metanol.

A operação também foi a endereços em São Caetano do Sul e em São Paulo. Oito suspeitos foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Até o momento, morreram cinco pessoas no estado de São Paulo vítimas de intoxicação por bebida contaminada com metanol. Há ainda vinte casos confirmados de intoxicação pela substância.

Imagem de daniel-007 no Freepik
