Sexta, 10 de Outubro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
12
°C
26
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Infraestrutura
Obras
Senado Federal
Direitos Humanos
Câmara
Trabalho Escravo
Ação Policial
Jornal Província
Incêndio
Saúde
Tragédia Militar
Rodovia Estadual
Habitação
Meio ambiente
Saúde
Publicidade
Edição 1500 - 10 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
10/10/2025 às 09h16
Atualizada em 10/10/2025 às 09h22
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1499 - 03 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1497 - 19 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1496 - 12 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1495 - 05 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín.
12°
Máx.
26°
21°
Sensação
2.1
km/h
Vento
63%
Umidade
0%
(0mm)
Chance chuva
06h03
Nascer do sol
18h39
Pôr do sol
Sábado
28°
14°
Domingo
19°
13°
Segunda
22°
12°
Terça
24°
10°
Quarta
29°
14°
Últimas notícias
Câmara
Há 11 minutos
Comissão aprova projeto que prevê aviso do GPS sobre locais com alta criminalidade
Câmara
Há 11 minutos
Comissão debate medidas de fiscalização de empresas de apostas on-line
Senado Federal
Há 11 minutos
País tem ‘forte estrangulamento fiscal’, diz diretor da IFI
Política
Há 11 minutos
Novo programa dará até R$ 30 mil em crédito para reforma de casas
Câmara
Há 38 minutos
Grupo de trabalho divulga os debates que resultaram na proposta de reforma administrativa
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46
+1,48%
Euro
R$ 6,30
+1,43%
Peso Argentino
R$ 0,00
+2,86%
Bitcoin
R$ 701,722,97
-0,05%
Ibovespa
141,721,16 pts
0.01%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados