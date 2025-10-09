Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema

Movimento global liderado por gigantes como Google mostra como a conectividade vem se consolidando como um pilar estratégico para ecossistemas de n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 22h22
Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema
Play Tecnologia

Nos últimos anos, o Google tem ampliado sua atuação para além de buscas, e-mails e mapas. A companhia também passou a investir no setor de telecomunicações, com uma estratégia voltada à integração de serviços e expansão de seu ecossistema digital.

Segundo o The Verge, o Google Fi Wireless passou por um rebranding estratégico desde 2023, ampliando funcionalidades, suporte a smartwatches e introduzindo novos recursos voltados a grupos familiares. No mesmo movimento, a Google anunciou planos mais acessíveis e uma expansão relevante da cobertura internacional, atingindo 92 países com 5G, reforçando a adoção de uma abordagem global para o setor.

De acordo com análise publicada pela TechCrunch, o objetivo da empresa é fortalecer seu ecossistema integrado. A Google passou a conectar dispositivos Android, serviços como Google Maps e Gmail, armazenamento em nuvem e, agora, planos móveis — tendo o objetivo de transformar a conectividade em parte orgânica da jornada digital do usuário. Essa abordagem também possibilita testar novas tecnologias e ampliar o portfólio de serviços de forma contínua, de acordo com fontes especializadas do setor.

Ecossistemas digitais no Brasil

No Brasil, a Play Tecnologia tem se destacado nesse movimento ao tornar o modelo MVNO acessível para diferentes segmentos. Sua plataforma possibilita que provedores de internet, fintechs, varejistas e empresas de tecnologia lancem suas próprias operadoras móveis virtuais, utilizando a infraestrutura de grandes redes nacionais, como Vivo e TIM, ampliando oportunidades de inovação e geração de valor no setor.

A Play oferece uma arquitetura modular que viabiliza a integração de conectividade, dados e serviços digitais em um mesmo ambiente. A proposta é permitir que negócios de diferentes segmentos incorporem soluções de telecom em seus portfólios, de forma customizável e aderente ao seu público. O modelo também inclui opções de personalização de marca e integração com sistemas de gestão do mercado (ERPs), atendendo provedores regionais, fintechs e empresas de tecnologia.

Convergência entre tecnologia e telecom

Segundo análises de mercado publicadas pela GSMA Intelligence, o avanço de modelos de MVNOs tem contribuído para o surgimento de novos ecossistemas digitais em diversos países. A combinação entre conectividade e dados vem permitindo que empresas de diferentes setores ampliem a oferta de serviços e diversifiquem suas fontes de receita.

Nesse contexto, a Play integra o movimento brasileiro de expansão de modelos MVNO, atuando no suporte técnico e operacional para empresas que buscam ingressar no setor. O objetivo é oferecer infraestrutura e tecnologia para que novos players possam atuar de forma competitiva, alinhados às tendências observadas no cenário internacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 17 minutos

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Evento trará imersões em big data, inteligência artificial e computação quântica

 Imagem Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026

O planejamento estratégico é um aliado da competitividade dos negócios em 2026, especialmente diante dos avanços tecnológicos da Inteligência Artif...

 Divulgação
Tecnologia Há 1 hora

App de vídeos remove 3,5 mi de conteúdos no Brasil em 2025

Relatório semestral também detalha a exclusão de mais de 1 milhão de contas e aponta que 93,9% das denúncias de usuários foram analisadas em menos ...

 IEG
Tecnologia Há 2 horas

Benchmark em CSC: premiação aconteceu no SSLF 2025

Durante o Shared Services Leadership Forum (SSLF) 2025, realizado em 17 de setembro no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo, o IEG premiou a...

 REC! – Startup de Recrutamento
Tecnologia Há 3 horas

Falta de talentos ameaça transição energética no Brasil

Levantamento mostra que 74% dos recrutadores enfrentam dificuldades para contratar profissionais no setor de energia renovável no país

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.89 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025
Tecnologia Há 32 minutos

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema
Economia Há 57 minutos

Terras degradadas impulsionam M&A no agro sustentável
Tecnologia Há 1 hora

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026
Internacional Há 1 hora

Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,05%
Euro
R$ 6,22 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,211,50 +0,30%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias