App de vídeos remove 3,5 mi de conteúdos no Brasil em 2025

O ambiente digital no Brasil é marcado por um engajamento massivo, com o país registrando 183 milhões de usuários ativos em redes sociais no início de 2025. Nesse cenário de alta conectividade, em que o tempo médio de uso dessas plataformas chega a quase 4 horas por dia, o volume de conteúdo gerado é imenso, tornando a segurança online e a moderação de conteúdo desafios constantes para as plataformas.

Nesse contexto, o Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, removeu 3.560.708 vídeos no Brasil durante o primeiro semestre de 2025, período que compreende de 1º de janeiro a 30 de junho. Os dados foram divulgados no mais recente Relatório de Transparência da plataforma, e o volume de remoções representa menos de 1% de todo o conteúdo publicado no país.

O documento também aponta que 1.089.422 contas foram excluídas no Brasil no mesmo período. Desse total, 376.889 foram removidas por suspeita de pertencerem a usuários menores de 13 anos, em conformidade com a política da empresa que não permite perfis infantis.

Em relação à moderação de conteúdo, o relatório destaca que 93,94% das denúncias feitas por usuários foram analisadas em menos de uma hora. A plataforma também informa sobre investimentos em medidas educativas e ferramentas de proteção, como campanhas de uso seguro do aplicativo e a ampliação de recursos para facilitar denúncias.

O documento cita ainda parcerias com órgãos governamentais, incluindo a SECOM, o STF, o TSE e o Ministério da Saúde. O objetivo dessas colaborações é a promoção de conteúdos oficiais sobre programas do governo federal e o combate à desinformação.

Os Relatórios de Transparência são publicados semestralmente pela empresa desde 2022 e detalham a aplicação das políticas da comunidade, o atendimento a solicitações legais e a proteção da propriedade intelectual. O relatório completo do 1º semestre de 2025 está disponível para consulta pública.