Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

App de vídeos remove 3,5 mi de conteúdos no Brasil em 2025

Relatório semestral também detalha a exclusão de mais de 1 milhão de contas e aponta que 93,9% das denúncias de usuários foram analisadas em menos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 21h27
App de vídeos remove 3,5 mi de conteúdos no Brasil em 2025
Divulgação

O ambiente digital no Brasil é marcado por um engajamento massivo, com o país registrando 183 milhões de usuários ativos em redes sociais no início de 2025. Nesse cenário de alta conectividade, em que o tempo médio de uso dessas plataformas chega a quase 4 horas por dia, o volume de conteúdo gerado é imenso, tornando a segurança online e a moderação de conteúdo desafios constantes para as plataformas.

Nesse contexto, o Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, removeu 3.560.708 vídeos no Brasil durante o primeiro semestre de 2025, período que compreende de 1º de janeiro a 30 de junho. Os dados foram divulgados no mais recente Relatório de Transparência da plataforma, e o volume de remoções representa menos de 1% de todo o conteúdo publicado no país.

O documento também aponta que 1.089.422 contas foram excluídas no Brasil no mesmo período. Desse total, 376.889 foram removidas por suspeita de pertencerem a usuários menores de 13 anos, em conformidade com a política da empresa que não permite perfis infantis.

Em relação à moderação de conteúdo, o relatório destaca que 93,94% das denúncias feitas por usuários foram analisadas em menos de uma hora. A plataforma também informa sobre investimentos em medidas educativas e ferramentas de proteção, como campanhas de uso seguro do aplicativo e a ampliação de recursos para facilitar denúncias.

O documento cita ainda parcerias com órgãos governamentais, incluindo a SECOM, o STF, o TSE e o Ministério da Saúde. O objetivo dessas colaborações é a promoção de conteúdos oficiais sobre programas do governo federal e o combate à desinformação.

Os Relatórios de Transparência são publicados semestralmente pela empresa desde 2022 e detalham a aplicação das políticas da comunidade, o atendimento a solicitações legais e a proteção da propriedade intelectual. O relatório completo do 1º semestre de 2025 está disponível para consulta pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 18 minutos

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Evento trará imersões em big data, inteligência artificial e computação quântica

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 33 minutos

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema

Movimento global liderado por gigantes como Google mostra como a conectividade vem se consolidando como um pilar estratégico para ecossistemas de n...

 Imagem Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026

O planejamento estratégico é um aliado da competitividade dos negócios em 2026, especialmente diante dos avanços tecnológicos da Inteligência Artif...

 IEG
Tecnologia Há 2 horas

Benchmark em CSC: premiação aconteceu no SSLF 2025

Durante o Shared Services Leadership Forum (SSLF) 2025, realizado em 17 de setembro no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo, o IEG premiou a...

 REC! – Startup de Recrutamento
Tecnologia Há 3 horas

Falta de talentos ameaça transição energética no Brasil

Levantamento mostra que 74% dos recrutadores enfrentam dificuldades para contratar profissionais no setor de energia renovável no país

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.89 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025
Tecnologia Há 32 minutos

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema
Economia Há 57 minutos

Terras degradadas impulsionam M&A no agro sustentável
Tecnologia Há 1 hora

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026
Internacional Há 1 hora

Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,05%
Euro
R$ 6,22 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,211,50 +0,30%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias