Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Falta de talentos ameaça transição energética no Brasil

Levantamento mostra que 74% dos recrutadores enfrentam dificuldades para contratar profissionais no setor de energia renovável no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 19h48
REC! – Startup de Recrutamento

O setor de energia renovável no Brasil enfrenta um desafio que vai além da tecnologia e do financiamento: a escassez de profissionais qualificados. A conclusão é de estudo realizado pela REC!, startup brasileira de recursos humanos especializada em recrutamento, que ouviu 60 headhunters e recrutadores com experiência no setor entre maio e setembro de 2025.

Segundo o levantamento, 87% dos recrutadores apontam a oferta de salário competitivo como a estratégia mais eficaz para atrair e engajar talentos no setor de energia renovável. O dado contrasta com a percepção de que o propósito ambiental seria o principal atrativo para profissionais da área.

A pesquisa revela ainda que a flexibilidade de trabalho (56,5%) supera o propósito ambiental (30,4%) como fator de atração.

Profissionais não enxergam oportunidades de longo prazo

Outro dado que chama atenção é a baixa valorização de oportunidades de carreira: apenas 8,7% dos recrutadores consideram esse fator relevante na decisão dos profissionais. A estabilidade da empresa também ficou abaixo do esperado, com 39,1% de menções.

"Os profissionais ainda priorizam condições objetivas de remuneração, flexibilidade e inovação no momento de escolher onde trabalhar. Embora o apelo sustentável e o propósito do setor tenham relevância, aparecem como o terceiro pilar, indicando que uma oferta vencedora precisa ser um tripé equilibrado entre carreira, propósito e dinheiro", aponta o estudo.

Cargos mais demandados incluem especialidades emergentes

A pesquisa identificou os cargos estratégicos mais demandados pelo setor:

  • Engenheiros e engenheiras de Projetos
  • Analistas de Operação e Manutenção (O&M)
  • Especialistas em Armazenamento de Energia
  • Técnicos e técnicas em Energias Renováveis
  • Analistas de Novos Negócios (Hidrogênio Verde, Crédito de Carbono)

As posições relacionadas a hidrogênio verde, armazenamento de energia e crédito de carbono representam áreas emergentes com alta demanda e baixa oferta de profissionais qualificados no mercado brasileiro.

Empresas precisam repensar estratégias de atração

Para Mariana Scheddin, CEO e cofundadora da REC!, as empresas do setor precisam ir além das práticas tradicionais de recrutamento. "Observamos que as organizações que terão sucesso são aquelas que investem na construção de uma marca empregadora forte, que comunique claramente sua proposta de valor ao colaborador, o chamado EVP (Employee Value Proposition). Além disso, é fundamental pensar em estratégias de realocação para atrair candidatos de outros estados, oferecendo suporte estruturado para essa transição", afirma.

Segundo Scheddin, o estudo completo apresenta um conjunto de recomendações estratégicas detalhadas para empresas que desejam se posicionar de forma competitiva na atração e retenção de talentos no setor de energia renovável.

Crescimento do setor exige planejamento estratégico de talentos

Os dados macroeconômicos e as projeções de crescimento confirmam uma trajetória de expansão robusta para o setor de energia renovável no Brasil nas próximas décadas. No entanto, o estudo alerta que o sucesso dessa jornada dependerá diretamente da capacidade das empresas de atrair, desenvolver e reter o capital humano necessário para projetar, construir e operar os projetos.

"O desafio deixou de ser apenas tecnológico ou financeiro; ele é, fundamentalmente, um desafio de talentos. As organizações que compreenderem esta nova realidade e agirem de forma estratégica para construir suas equipes não estarão apenas garantindo sua própria competitividade, mas também liderando uma das transformações mais importantes do nosso tempo", conclui Scheddin.

Metodologia

O estudo utilizou metodologia híbrida que combinou análise de dados públicos de fontes setoriais (Empresa de Pesquisa Energética, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Internacional de Energia Renovável, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e Associação Brasileira de Energia Eólica) e pesquisa quantitativa e qualitativa com 60 recrutadores especializados no setor de energia renovável, e curadoria com inteligência artificial para processamento de dados e identificação de padrões.

Sobre a REC!

A REC! é uma startup brasileira de recrutamento que propõe um novo modelo para acelerar contratações em setores técnicos e especializados, conectando cada vaga a uma rede de mais de 300 headhunters que competem entre si para apresentar os candidatos mais qualificados com rapidez.

O estudo “Energia Renovável no Brasil: O Futuro do Trabalho e as Oportunidades Estratégicas” apresenta dados inéditos sobre o impacto da transição energética no mercado de trabalho e está disponível em https://fazumrec.com.br/mapeamento-nacional-de-recrutamento/

Contato para imprensa:

Nome: Guilherme
E-mail: [email protected]
Telefone: +55 (11) 5286-7590
Website: www.fazumrec.com.br

