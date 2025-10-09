Nachi amplia portfólio com robôs colaborativos

A fabricante japonesa Nachi-Fujikoshi anunciou a expansão de seu portfólio de automação industrial com novos modelos de robôs colaborativos (cobots). O objetivo é atender à crescente demanda por soluções que possam atuar lado a lado com operadores humanos em ambientes de produção diversificados.

De acordo com a companhia, os novos equipamentos priorizam segurança e flexibilidade, incorporando sensores de força e sistemas de visão integrados que permitem interromper automaticamente a operação em caso de contato inesperado. Essa tecnologia viabiliza aplicações em linhas de montagem de pequeno e médio porte, além de processos que exigem precisão em logística e eletrônica.

A Nachi destaca que a adoção de cobots pode reduzir custos de adaptação de layout em fábricas, já que esses modelos dispensam barreiras físicas em diversas situações. Estudos de mercado da consultoria ABI Research indicam que o segmento de robôs colaborativos deve movimentar mais de US$ 3 bilhões globalmente até 2030, impulsionado por pequenas e médias empresas que buscam automação gradual.

Outro diferencial anunciado é a compatibilidade com softwares de simulação offline e monitoramento remoto em tempo real, recurso já presente nos robôs industriais da marca. Isso permite que gestores acompanhem indicadores de desempenho, identifiquem gargalos e realizem ajustes operacionais de forma ágil.

Segundo a empresa, os novos modelos chegam ao mercado com "capacidade de carga de até 12 kg e alcance de 1,2 metro", contemplando tarefas de manuseio de componentes, embalagem e testes. A iniciativa reforça a estratégia global da Nachi de ampliar sua presença em setores que demandam alta adaptabilidade, além do automotivo e da manufatura pesada.