Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fraudes digitais aumentam em 2025, empresas reforçam segurança

Aumento das perdas causadas por pirataria digital e sites falsos leva empresas a adotar soluções tecnológicas e jurídicas para mitigar prejuízos e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 19h02
Fraudes digitais aumentam em 2025, empresas reforçam segurança
Miha Creative

O ano de 2025 tem sido marcado por um aumento expressivo nos golpes digitais, colocando empresas de diversos setores em alerta. De acordo com dados do Fórum Nacional de Combate à Pirataria (FNCP), os prejuízos causados pela pirataria digital alcançaram R$ 468 bilhões em 2024. Esse número inclui perdas industriais, evasão fiscal e prejuízos decorrentes de produtos falsificados. A escalada desses crimes, como o uso de brand bidding, sites falsificados e venda de produtos piratas em marketplaces, força o setor corporativo a reforçar suas estratégias de proteção de marca online. 

Setores como farmacêutico, cosmético, bebidas, peças de reposição e moda estão entre os mais atingidos, segundo levantamento divulgado em relatório do FNCP e parceiros. Essas indústrias lidam com produtos de alto valor agregado e, por isso, se tornam alvos constantes de falsificadores e fraudadores digitais. O ambiente on-line, por sua facilidade de replicação e alcance, se transforma em um terreno fértil para essas práticas ilícitas. 

Empresas que investem pesadamente em mídia paga acabam tendo sua verba desviada ou diluída em cliques fraudulentos, que não geram conversão real. O consumidor, por sua vez, muitas vezes não percebe que está acessando um site ou anúncio que não pertence à empresa original. Essa confusão pode resultar em experiências negativas, prejuízo ao consumidor e, consequentemente, à marca. 

Alguns buscadores e redes sociais já implementam políticas contra esse tipo de prática, mas a fiscalização é difícil diante da velocidade com que os golpistas operam. Por isso, cresce a demanda por ferramentas de monitoramento e intervenção rápida. 

Fraudes devem ultrapassar US$ 50 bilhões 

O prejuízo com fraudes publicitárias não é exclusividade do Brasil. Um estudo do World Federation of Advertisers estima que o total de perdas globais com esse tipo de crime ultrapassará US$ 50 bilhões até 2025. As fraudes incluem cliques falsos, impressões simuladas, sites fakes e redirecionamento para páginas maliciosas. 

Com o avanço da inteligência artificial e do uso de bots cada vez mais sofisticados, os cibercriminosos criam redes organizadas de fraudes, com a capacidade de gerar milhões de acessos falsos que consomem recursos de campanhas publicitárias legítimas. Essa dinâmica prejudica o Retorno sobre Investimento (ROI) das ações de marketing e compromete a visibilidade das marcas. 

Ausência de proteção digital gera prejuízos irreversíveis 

O Anuário da Falsificação da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas mostra que o Brasil teve quase meio trilhão de reais em perdas relacionadas a crimes como falsificação, contrabando, pirataria e sonegação fiscal. Além de afetar a arrecadação pública, essas práticas comprometem a concorrência leal e prejudicam a imagem das marcas afetadas. 

Empresas que não contam com uma política de proteção digital estruturada se tornam alvos recorrentes de quadrilhas especializadas. Os danos vão desde perda de receita até ações judiciais motivadas por consumidores enganados por conteúdos fraudulentos vinculados à marca. Ainda mais grave é o fato de que muitas vezes esses conteúdos são indexados por buscadores e se tornam difíceis de remover completamente, prolongando o dano reputacional.

Especialistas reforçam importância do monitoramento ativo 

A proteção da marca no ambiente digital envolve várias frentes. O uso de softwares de monitoramento contínuo, ações legais para remoção de conteúdos e políticas de proteção de propriedade intelectual são fundamentais. Além disso, ações educativas voltadas ao consumidor final ajudam a minimizar os efeitos de golpes e tentativas de fraude. 

"Proteger uma marca digitalmente nunca foi tão crucial. O monitoramento constante e a remoção de conteúdos fraudulentos são essenciais para garantir que as empresas não percam a confiança do consumidor e não tenham prejuízos financeiros", afirma Adriano Klumpp, diretor da Valinke, empresa especializada em soluções de proteção de marca online que vem ajudado marcas de diversas áreas. 

Proteção digital deixa de ser opcional 

A pirataria digital, antes limitada a setores como entretenimento, tornou-se um risco transversal. Especialistas da Valinke apontam que investir em proteção digital passou de opção a prioridade estratégica para a sustentabilidade e segurança das marcas no ambiente online. 

Empresas que atuam no varejo, saúde, educação e até mesmo organizações do terceiro setor estão revendo seus protocolos de segurança digital, cientes de que a reputação construída ao longo de anos pode ser destruída em poucos cliques por um golpe bem articulado. 

Além de minimizar os riscos, a implementação dessas soluções traz também um diferencial competitivo. Em um cenário onde a confiança do consumidor é cada vez mais valiosa, demonstrar compromisso com a segurança e integridade digital pode ser o fator decisivo para a fidelização. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 8 minutos

Nachi amplia portfólio com robôs colaborativos

A Nachi ampliou seu portfólio com a inclusão de robôs colaborativos (cobots), reforçando sua presença no segmento de automação industrial.

 unomat- iStock
Tecnologia Há 1 hora

Visões sobre ERP freiam decisões estratégicas

Percepções equivocadas ainda limitam o uso de ERPs em decisões estratégicas. Com soluções modulares, acessíveis e ágeis graças à nuvem, essas ferra...

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 2 horas

Selbetti cria solução de cibersegurança baseada em Zabbix

Empresa desenvolveu solução para monitoramento de segurança da informação com o uso da plataforma Zabbix

 Peter Olexa
Tecnologia Há 2 horas

Setor de telecomunicações acelera com o IPv6

A participação do IPv6 no tráfego global cresce de forma constante e deve atingir 50% em 2025. O avanço é impulsionado por certificações, investime...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Geobot otimiza comunicação entre empresas e clientes

Plataforma de atendimento e automação no WhatsApp em modelo SaaS permite múltiplos atendentes, fluxos automatizados, envios em massa e disparos int...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
2.77 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Saúde Pública Há 2 minutos

Vista Gaúcha garante R$ 100 mil para modernizar hospital
Tecnologia Há 7 minutos

Nachi amplia portfólio com robôs colaborativos
Fazenda Há 7 minutos

Leite anuncia programa para ampliar investimentos de municípios gaúchos
Economia Há 7 minutos

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,80%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,341,64 -1,38%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias