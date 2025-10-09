Quinta, 09 de Outubro de 2025
Selbetti cria solução de cibersegurança baseada em Zabbix

Empresa desenvolveu solução para monitoramento de segurança da informação com o uso da plataforma Zabbix

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 18h08
Adobe Stock/Reprodução

A Selbetti participou do Zabbix Summit 2025, que aconteceu entre os dias 8 e 10 de outubro, na sede da Zabbix, em Riga (Letônia). Na ocasião, especialistas da Selbetti apresentaram um caso de uso de Zabbix como plataforma de detecção e resposta a ameaças (XDR), ampliando sua função tradicional de monitoramento de infraestrutura para atuar também em detecção, inteligência e resposta automatizada a ameaças digitais.

O Zabbix Summit reuniu os principais parceiros da empresa, e também especialistas na ferramenta, além de entusiastas e usuários. A Selbetti adquiriu a Unirede em julho, e se tornou uma das principais parceiras Zabbix Premium Partner no Brasil.

"Queremos mostrar que o Zabbix pode ir além do monitoramento de servidores e aplicações. A solução pode atuar como uma camada de orquestração e resposta em segurança cibernética, integrando detecção de ameaças, análise de confiabilidade e resposta automatizada, dentro da mesma plataforma já consolidada no mercado", explica Paulo Deolindo, Zabbix Trainer da Selbetti.

"Como uma parceira importante da Zabbix no Brasil, a Selbetti tem um papel essencial no cenário de tecnologia. O Brasil já lidera o monitoramento de TI na América Latina, com 79% das empresas utilizando essas soluções. Esse protagonismo reflete a força do setor e o potencial de crescimento com tecnologias abertas e inovadoras. A parceria entre Zabbix e Selbetti reforça o compromisso da nossa companhia em fortalecer essa liderança regional e apoiar organizações com soluções robustas e confiáveis para a transformação digital", afirma Luciano Alves, CEO da Zabbix Latam.

Arquitetura de integração

A solução desenvolvida pela Selbetti com o Zabbix utiliza algumas outras ferramentas para análise e monitoria de segurança, tais como sistemas de detecção de intrusões em rede, que gera os dados que serão processados pelo Zabbix.

"Ao coletar as informações, o Zabbix é capaz de organizar automaticamente informações críticas como timestamp, classificação, prioridade, IPs, e portas e protocolos utilizados nas comunicações de rede, entre outros. Esse tratamento de dados torna possível aplicar análises comparativas entre períodos, como o comportamento de um mesmo horário em dias diferentes, criando baselines que ajudam a identificar desvios de padrão", afirma Deolindo.

Além disso, o fluxo de integração desenvolvido pela Selbetti também utiliza dos recursos nativos de inteligência artificial e machine learning do Zabbix, aplicados para calcular taxas de anomalia e reduzir falsos positivos. "Dessa forma, o Zabbix deixa de ser apenas um monitor de infraestrutura e passa a assumir papel ativo na detecção preditiva, agregando inteligência ao processo de segurança", afirma Deolindo.

Também é possível cruzar eventos capturados com IoCs (Indicators of Compromise) já conhecidos, o que permite ao Zabbix enriquecer a análise e calcular um "Reliability Score", indicador que mensura a confiabilidade de cada incidente ou atacante. Esse tipo de métrica auxilia os times de SOC na priorização dos alertas.

"O Zabbix não faz apenas a detecção: é possível também desenvolver uma resposta automatizada por meio de scripts integrados", salienta Deolindo. A plataforma pode executar ações imediatas, como o bloqueio de IPs suspeitos, a alimentação de novos indicadores no MISP (Malware Information Sharing Platform), a abertura de alertas de forense digital (DFIR) ou até o encerramento automático de eventos já tratados.

"Essa arquitetura pode ser aplicada em um SOC como um componente de apoio, trabalhando com outras soluções de segurança para fornecer uma camada adicional de inteligência. O resultado é a geração de insights valiosos que auxiliam os times de cibersegurança a priorizar riscos e responder com mais precisão e agilidade, melhorando índices de detecção e resposta dos incidentes", finaliza o especialista.

