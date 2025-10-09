Quinta, 09 de Outubro de 2025
Geobot otimiza comunicação entre empresas e clientes

Plataforma de atendimento e automação no WhatsApp em modelo SaaS permite múltiplos atendentes, fluxos automatizados, envios em massa e disparos int...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 17h03
Imagem de Freepik

A empresa de tecnologia Geobot, especializada em sistemas de atendimento e automação no WhatsApp, surgiu com a motivação de criar uma ferramenta fácil de usar e desburocratizada, estruturada em modelo de Software as a Service (SaaS, ou Software como Serviço, em português) totalmente automatizado.

Entre outros recursos, a ferramenta dispõe de assinatura, contratação direta e teste grátis. Além disso, permite adicionar múltiplos atendentes a um único número, automatizar o atendimento com fluxos de conversa, agendar mensagens, realizar envios em massa e disparos inteligentes para plataformas de e-commerce.

Georlandio Oliveira, fundador da Geobot, conta que o desenvolvimento da plataforma levou dois anos e explica que o projeto foi criado para facilitar a rotina de pessoas e empresas, especialmente empreendedores que precisam de uma ferramenta para atendimento e marketing.

“A Geobot permite atender clientes de forma rápida e prática e, em alguns casos, converter vendas por meio do time comercial. Um dos principais setores atendidos são empresas de tecnologia”, conta Oliveira.

O Relatório WhatsApp no Brasil 202 feito pela empresa Opinionbox mostra que 67% dos entrevistados avaliam a plataforma de mensagens como um ótimo canal para interagir com empresas, e 77% já utilizaram para tirar dúvidas ou pedir informações a companhias. Além disso, o levantamento indica que 66% já contrataram um serviço e 62% já compraram um produto pela plataforma.

Segurança, estabilidade e escalabilidade

Segundo o fundador da Geobot, o sistema foi desenvolvido utilizando as linguagens de programação mais seguras disponíveis no mercado, React no front-end e Python no back-end, além de cada sessão ser isolada.

“Um dos pontos fortes é a segurança. Sempre que uma conta é criada no ambiente da plataforma e uma nova conexão do WhatsApp é realizada, essa conexão é isolada em um ambiente único utilizando proxies, o que evita possíveis bloqueios causados por outros números”, conta o especialista.

Oliveira detalha que a plataforma está hospedada parcialmente na AWS e parcialmente na Railway, onde os servidores operam sob demanda, contam com 32 GB de memória RAM, 32 vCPUs, e permanecem separados do banco de dados.

De acordo com o profissional, a estabilidade da conexão com a API do WhatsApp é garantida por um sistema de redundância. “Se a API principal ficar fora do ar, a conexão do número permanece salva e o sistema passa a utilizar automaticamente outra API, entre as três integradas”.

Conforme destaca o especialista da Geobot, o objetivo da empresa é simplificar ainda mais a plataforma, integrar recursos de inteligência artificial e aprimorar o sistema de envios em massa, transformando-a em uma ferramenta de automação para marketing.

“A proposta da Geobot é aproximar o cliente da empresa por meio de campanhas na plataforma, por isso, está previsto a disponibilização de um plano mais acessível para empreendedores digitais que desejam utilizar nossa solução”, revela Oliveira.

O fundador da empresa acrescenta que, entre outros recursos, estão previstas para os próximos meses a integração com a API oficial da Meta, a finalização do sistema de envio em massa de SMS, a oferta de ferramentas aprimoradas para empreendedores digitais e a integração com o Google Agenda. 

Para mais informações, basta acessar a pagina oficial: Geobot.digital

