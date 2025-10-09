Quinta, 09 de Outubro de 2025
SISQUAL® WFM marca presença em fóruns de liderança em SP

Empresa especializada em gestão da força de trabalho participa dos eventos Inovatech e People & Health Executive Summit, voltados a executivos de R...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 16h09
7th Experience

Nos dias 15 e 16 de outubro, o WTC São Paulo será palco de dois dos principais encontros corporativos voltados para lideranças em tecnologia e recursos humanos no Brasil, o Inovatech Executive Summit e o People & Health Executive Summit.

Com mais de 300 líderes e mais de 20 palestrantes confirmados em cada um, os eventos reúnem temas centrais para o futuro das organizações, como inteligência artificial (IA), transformação digital, bem-estar corporativo, gestão de talentos e diversidade.

A SISQUAL® WFM, empresa especializada em soluções para gerenciamento da força de trabalho (Workforce Management), estará presente em ambos os encontros com o objetivo de fortalecer sua atuação estratégica junto a tomadores de decisão que enfrentam desafios na gestão de equipes, produtividade, automação de processos e integração de tecnologias no ambiente corporativo.

De acordo com José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa, a participação em encontros desse nível é parte de uma estratégia voltada à aproximação com os principais decisores do mercado.

"São espaços que não só reforçam o nosso posicionamento como uma das referências em Workforce Management, como também nos permitem escutar os desafios reais das organizações no Brasil e na América Latina", afirma.

No Inovatech Executive Summit, os debates giram em torno da integração da inteligência artificial e automações nos negócios, transformação digital, cibersegurança, ESG e gestão de talentos. Já o People & Health Executive Summit foca em quatro eixos principais do setor, como saúde e bem-estar integral, HR Tech, atração e retenção de talentos, diversidade, equidade e inclusão. A presença da SISQUAL® WFM nesses dois ambientes reforça seu alinhamento com pautas que envolvem inovação, eficiência operacional e evolução da liderança.

"As nossas soluções estão totalmente integradas com estes temas. A digitalização de processos e o recurso à inteligência artificial permitem uma gestão mais ágil, eficiente e estratégica. Isso se traduz em escalas de trabalho mais equilibradas, maior transparência e previsibilidade para os colaboradores, o que impacta diretamente no bem-estar", explica Fernandes.

Ele destaca que a tecnologia desenvolvida pela empresa permite às organizações planejar melhor sua força de trabalho, otimizando custos e aumentando a produtividade.

Segundo o executivo, a proposta é oferecer ferramentas que contribuam para decisões mais eficientes tanto no RH quanto na TI. Por meio de funcionalidades como previsão de necessidades de mão de obra, dashboards intuitivos e análises em tempo real, a SISQUAL® WFM busca ampliar a capacidade de resposta das equipes diante de cenários cada vez mais dinâmicos. "Isso significa decisões mais informadas, maior conformidade legal e a capacidade de responder de forma ágil a contextos de negócio cada vez mais exigentes".

Fernandes ressalta que a gestão da força de trabalho também se relaciona diretamente com dilemas enfrentados pelas lideranças, como o equilíbrio entre produtividade, jornada de trabalho e saúde mental. Ele aponta que a pressão por resultados pode levar a jornadas desajustadas e aumento de absentismo.

"É aqui que a tecnologia pode fazer a diferença. Ao permitir uma gestão inteligente das escalas, buscamos assegurar que a empresa mantenha a produtividade sem comprometer a saúde mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos seus colaboradores", conta. Segundo o profissional, a SISQUAL® WFM vem investindo em inovação para atender às demandas de organizações que buscam conciliar eficiência, compliance e qualidade de vida no trabalho em diferentes setores.

"Buscamos cada vez mais inovação para melhorar continuamente a previsão de necessidades, a flexibilidade das escalas e a personalização dos dashboards de gestão dos nossos clientes. Ao mesmo tempo, queremos assegurar que todas as soluções estão em conformidade com as legislações locais, ajudando as empresas a reduzir riscos", destaca o executivo.

A presença nos eventos também reforça a estratégia da companhia no Brasil, que considera o país um dos mercados mais relevantes. "Estamos expandindo a nossa atuação em setores como saúde, varejo e serviços, mas também atentos a novas áreas como a logística e a hotelaria, onde a gestão eficiente da força de trabalho é um fator crítico de sucesso", conclui Fernandes.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com

