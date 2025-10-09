Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Setor bancário acelera modernização tecnológica

Nova regulamentação obriga bancos a atualizar CFTV para tecnologia IP e adotar reconhecimento facial, fortalecendo autodefesa e prevenção de crimes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 15h53
Setor bancário acelera modernização tecnológica
Freepik

A Portaria Nº 18.974/2024 da Polícia Federal está acelerando a modernização dos sistemas de segurança nas agências bancárias pelo país. Entre as exigências, estão a atualização dos sistemas de CFTV para tecnologia IP e a implementação de reconhecimento facial, medidas que reforçam a proteção de clientes, funcionários e do patrimônio das instituições financeiras. A nova regra ainda exige a implementação de alarmes e o armazenamento das imagens por, no mínimo, 60 dias.

Na avaliação do especialista em soluções de segurança integrada, Rogério Camargo, CEO da Alarmtek, a nova regra evidencia a tecnologia como um pilar da segurança de instituições financeiras, entre outros setores. "A portaria mostra que a segurança bancária não depende apenas de procedimentos internos, mas de soluções tecnológicas avançadas. Sistemas integrados de CFTV, reconhecimento facial e alarmes inteligentes passam a ser instrumentos essenciais de autodefesa e prevenção de incidentes", elabora.

Como os bancos estão se adequando às novas regras

Há algum tempo, as instituições bancárias entenderam que o investimento em segurança eletrônica era essencial para a proteção do patrimônio, dos colaboradores e clientes. Contudo, o decreto da Polícia Federal estabelece critérios mínimos para alcançar o nível de respaldo técnico necessário para garantir a segurança das agências. Com isso, muitas instituições passaram por um processo de modernização e adequação às exigências legais. O especialista em segurança compartilha que, recentemente, a Alarmtek participou de um projeto para mais de 300 agências bancárias brasileiras.

O projeto de modernização incluiu a instalação de câmeras IP de alta resolução com recursos de Wide Dynamic Range (WDR) e infravermelho, garantindo imagens nítidas mesmo em ambientes com iluminação desafiadora. Todo o sistema foi integrado a Network Video Recorders (NVRs) com capacidade para armazenamento contínuo de imagens por 60 dias, conforme exigência da portaria. Além disso, o software de gerenciamento permite monitoramento em tempo real, reprodução de gravações e análise avançada, incluindo reconhecimento facial para identificação de indivíduos em situações de risco.

Segundo Camargo, todos os componentes e softwares foram selecionados para funcionar de forma 100% compatível, sem necessidade de licenças adicionais, e com APIs abertas para integração com sistemas de segurança já existentes nas agências. "Isso é importante porque, além de mais segurança, garantimos um melhor custo-benefício e retorno sobre o investimento. Para tal, unimos as soluções de segurança eletrônica da Alarmtek com as tecnologias oferecidas pela Intelbras, uma das principais empresas de tecnologia do Brasil e nossa parceira estratégica no desenvolvimento de sistemas avançados de monitoramento e proteção para redes bancárias", destaca.

"Para o futuro, a tendência é que a segurança eletrônica assuma cada vez mais papel central em diversos setores da economia, do varejo às instituições bancárias. Nesse contexto, a legislação é fundamental para garantir o cumprimento de padrões mínimos, assegurando eficácia, confiabilidade e cibersegurança. Com isso, o setor de segurança eletrônica se fortalece por meio da formalização e do incentivo às melhores práticas e fornecedores, enquanto a sociedade passa a contar com sistemas mais eficientes no combate à criminalidade", completa Camargo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
7th Experience
Tecnologia Há 16 segundos

SISQUAL® WFM marca presença em fóruns de liderança em SP

Empresa especializada em gestão da força de trabalho participa dos eventos Inovatech e People & Health Executive Summit, voltados a executivos de R...

 Freepik
Tecnologia Há 30 minutos

Marketing com propósito ganha força nas relações entre empresas

Compromissos com responsabilidade social, diversidade e sustentabilidade tornam-se fatores decisivos no posicionamento de empresas no mercado B2B.

 Foco Consultoria Estratégica/Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios

Com mais de 250 participantes de diferentes regiões do Brasil, o evento apresentou práticas com foco em posicionamento, vendas e gestão de negócios...
Tecnologia Há 19 horas

Nilo Therapeutics é lançada com financiamento de US $101 milhões da Série A para promover uma nova classe de medicamentos direcionados a circuitos neurais em doenças imunológicas e nomeia Kim Seth como CEO

Série A liderada por The Column Group, DCVC Bio e Lux Capital, com participação da Gates Foundation e Alexandria Venture Investments

 Freepik
Tecnologia Há 23 horas

Fractal apresenta lacre eletrônico inteligente no ComexTech

Durante o evento, a empresa apresentou seu lacre eletrônico inteligente, desenvolvido para rastrear e proteger cargas do início ao fim da cadeia lo...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
3.6 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 segundos

Censo 2022: mulheres têm mais estudo, mas ganham menos que homens
Segurança Pública Há 7 segundos

Queda em cinco indicadores criminais leva o Rio Grande do Sul ao mês mais seguro da história em setembro
Câmara Há 10 segundos

Comissão aprova projeto que autoriza quebra de sigilo para evitar fraude em pensão alimentícia
Tecnologia Há 15 minutos

Setor bancário acelera modernização tecnológica
Política Há 15 minutos

Câmara aprova urgências para votação de projetos com foco em educação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,78%
Euro
R$ 6,21 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 688,334,68 -2,07%
Ibovespa
141,690,31 pts -0.32%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias