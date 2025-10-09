Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado

A Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nesta quinta-feira (9/10), o primeiro aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, com o tema “Como tirar 900+ na redação do Enem em 7 passos”. A atividade foi conduzida pelo professor Felipe Pereira, criador da metodologia IHM (Instalando a Habilidade em Mim) e idealizador da plataforma RS no Topo do Enem.

Durante a transmissão, Felipe apresentou as cinco competências avaliadas na redação do Enem, explicou a estrutura de textos nota 900+ e compartilhou estratégias práticas para o desenvolvimento de ideias, repertório e propostas de intervenção. O professor também destacou as mudanças apresentadas na Cartilha do Participante 2025, reforçando que o foco deve permanecer no domínio das habilidades cobradas pelo exame.

O aulão contou com a presença, no local, de cerca de 80 estudantes da Rede Estadual, além de participantes on-line que acompanharam a transmissão em tempo real, enviaram perguntas e interagiram pelo chat do canal. O momento foi marcado pela troca de experiências e pelo incentivo à preparação coletiva para o exame.

Durante o aulão, Pereira contou aos estudantes um pouco de sua trajetória na educação. “Estudar pode te levar a lugares incríveis. Eu sou ex-aluno da Rede Estadual, na qual minha vida foi transformada, e tenho orgulho de estar aqui hoje. Espero ajudar vocês a atingirem seus objetivos”, destacou.

O ciclo de aulões segue na sexta-feira (10/10), às 8h, com o tema “Aprenda a estudar para o Enem com o método IHM”, também transmitido pelo canal TV Seduc RS no YouTube .

Parceria

A iniciativa faz parte da parceria entre a Seduc e Pereira, que disponibiliza acesso gratuito à plataforma RS no Topo do Enem para todos os estudantes da Rede Estadual. O ambiente virtual oferece mais de 200 horas de conteúdo on-line, abrangendo Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Para utilizar o material, basta realizar o cadastro neste site .