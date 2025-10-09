Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe

O governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (9/10), contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gramado para implantação de um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe, que garante cuidado especializado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias. Da parte do Executivo, o documento foi firmado pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

“Essa entrega é uma conquista coletiva das famílias e das instituições. Já são 64 CAS no Estado. Isso significa proporcionar um lugar onde as pessoas encontrem dignidade, acolhimento, amor e estímulos técnicos, o que faz toda a diferença. Uma política pública só faz sentido quando chega até quem precisa”, afirmou Arita durante a cerimônia.

O valor do repasse mensal do Estado para o funcionamento do CAS Apae de Gramado será de R$ 100 mil, conforme previsto no contrato. A meta mínima mensal é de 1,2 mil atendimentos que abranjam, pelo menos, 150 usuários. O novo centro será referência na vigésima terceira região de saúde – que inclui os municípios de Canela, Caxias do Sul, Gramado, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café.

“O CAS nos coloca mais um momento de trabalhar com foco na comunidade, especificamente com o transtorno do espectro autista. Esses desafios vêm acompanhados de compromissos técnicos para atingir metas, e toda a equipe está comprometida em alcançar os objetivos propostos”, disse o presidente da Apae de Gramado, Ilton Müller.

A equipe do novo CAS TEAcolhe será composta por nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, fonoaudióloga e médico. A estrutura física dispõe de nove salas de atendimento individual, cinco salas para grupos, auditório, duas salas de espera, uma sala com piscina e áreas livre e coberta para embarque e desembarque de veículo adaptado e ambulância, entre outras estruturas.

TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa da SES que organiza e qualifica a rede de atenção à saúde para pessoas com TEA em todas as regiões do Estado. Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

Em todo Estado, a Rede TEAcolhe é formada por oito centros macrorregionais de referência (sete deles em funcionamento e um em fase de contratação), 30 centros regionais de referência (29 deles em funcionamento e um em fase de contratação), 64 centros de atendimento em saúde (54 deles em funcionamento, quatro em processo de implementação e seis em fase de tramitação ou assinatura de contrato).