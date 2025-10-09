Quinta, 09 de Outubro de 2025
Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios

Com mais de 250 participantes de diferentes regiões do Brasil, o evento apresentou práticas com foco em posicionamento, vendas e gestão de negócios...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 11h48
Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios
Foco Consultoria Estratégica/Divulgação

O Recife sediou, nos dias 3 e 4 de outubro, a 3ª edição do Conexão Ela Dá Conta, encontro voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, em especial nos setores contábil, financeiro e de gestão de negócios. Realizado no Mar Hotel, em Boa Viagem, o evento reuniu mais de 250 mulheres de diversas regiões do país em dois dias de capacitação prática, palestras e networking.

Idealizada pela consultora e especialista em posicionamento estratégico e negócios, Aline Portela, a iniciativa foi estruturada em quatro pilares: mentalidade empresária, posicionamento digital, vendas e gestão empresarial, e apresentou o conceito de ecossistema de negócios, modelo que conecta produtos, serviços e experiências em diferentes etapas da jornada do cliente. “Um ecossistema de negócios é um conjunto de produtos, serviços e experiências conectados entre si, que permitem que o cliente evolua em diferentes etapas da jornada, enquanto você multiplica suas fontes de receita”, explica Aline. Entre as possibilidades de produtos estão consultorias especializadas, palestras e treinamentos in company, parcerias com softwares e programas de indicação, chamado de ‘Member Get Member’.

Durante as apresentações, especialistas reforçaram a necessidade de as empreendedoras administrarem melhor a energia dedicada aos negócios, destacando que a falta de resultados não está na incapacidade de agir, mas na aplicação incorreta dessa energia. Também foi ressaltada a importância da previsibilidade financeira, apontando que o improviso na gestão resulta em instabilidade de faturamento, baixa percepção de valor e sobrecarga pessoal. A recomendação é estabelecer metas, sustentar a autoridade como ativo real e compreender que o mercado atual favorece quem estrutura processos e vende de forma estratégica.

As participantes relataram o impacto da experiência em suas trajetórias. A contadora e empresária pernambucana Azenate Xavier, da Azenate Soluções Contábeis, avaliou o evento como um divisor de águas. “É a chance de sair da zona de conforto, assumir o papel de gestora e prosperar tanto no próprio negócio quanto no dos clientes”, afirma. Para a mentora financeira Josinete Santos, de Sorocaba (SP), e que comanda a JS Educação Corporativa, o efeito vai além dos dois dias de programação. “Não se trata apenas do que se aprende durante o evento, mas do que se aplica ao longo dos anos. Muitas decisões estratégicas que adotei na minha empresa nasceram nesse ambiente”, relata.

Instituições parceiras também reforçaram o caráter transformador da iniciativa. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) destacou o compromisso em apoiar mulheres empreendedoras em todo o país, oferecendo orientação e capacitação. Já o setor privado ressaltou o papel da tecnologia na produtividade dos negócios femininos. Para Jorge Cysne, vice-presidente de Negócios da Fortes Tecnologia, a singularidade do encontro está justamente em seu foco. “O Conexão Ela Dá Conta tem uma característica muito particular, que é justamente focar no público feminino. Essa iniciativa não apenas oferece conhecimento técnico, mas promove um processo real de empoderamento, dando às mulheres ferramentas práticas para estruturar e fortalecer seus negócios”, afirma Cysne.

De acordo com o Sebrae, 34% dos negócios no Brasil já são liderados por mulheres, mas ainda há barreiras relacionadas a crédito, acesso a mercados e suporte estratégico. Nesse cenário, esta terceira edição do Conexão Ela Dá Conta se tornou um espaço de troca de experiências, desenvolvimento de competências e estímulo à autonomia financeira feminina. “Ao final desta edição, a percepção geral foi de que o evento não apenas gera conhecimento técnico, mas também funciona como uma rede de apoio e inspiração para que mais mulheres possam ocupar posições de protagonismo na economia e no mercado de trabalho”, afirma Aline Portela.

Os dez caminhos para atrair negócios diariamente

Durante a 3ª edição do Conexão Ela Dá Conta, a especialista em posicionamento estratégico Aline Portela apresentou o funil de vendas do seu Método Diamante, que reúne os “dez caminhos para atrair clientes todos os dias”. A proposta busca oferecer às empreendedoras um conjunto de ações práticas para ampliar resultados, garantir previsibilidade e fortalecer o posicionamento de negócios liderados por mulheres.

O método parte da premissa de que a rotina empresarial costuma dedicar 100% do tempo à operação. A ideia, contudo, é aplicar a fórmula 70/30; 70% para a  produção e 30% para o planejamento estratégico. Para seguir essa lógica, Aline Portela estruturou três pilares: base (clareza de público, proposta de valor e produto estruturado), posicionamento (comunicação estratégica, autoridade e provas) e escala (automação, comunidade, tráfego e recorrência).

Dentro dessa estrutura, os dez caminhos abrangem desde o fortalecimento do relacionamento com clientes já conquistados até a construção de parcerias estratégicas, pedidos de indicação direcionados, networking qualificado e posicionamento em eventos. O método também ressalta a importância de sessões de diagnóstico gratuitas, encontros on-line para gerar autoridade, produção consistente de conteúdo nas redes sociais e presença em espaços de visibilidade, como podcasts e entrevistas.

O ciclo se completa com o funil digital, que é a aposta em anúncios estratégicos, captação de leads e automação do relacionamento, garantindo que a mensagem da empreendedora continue trabalhando por ela, mesmo quando está off-line. “A proposta é mais do que expandir a presença digital, trata-se de ser lembrada pela solução certa, no momento certo, por quem realmente importa”, aponta Aline Portela.

Sobre Aline Portela

Aline Portela é consultora no universo do empreendedorismo feminino na área de negócios. Como mentora de negócios e especialista em posicionamento estratégico, ela é a criadora do Método Diamante, que já impactou mais de 3 mil mulheres em mais de cinco países. Por meio de seu trabalho, Aline tem ajudado empreendedoras a construir autoridade, estruturar seus negócios e alcançar seus objetivos com propósito e autenticidade.


