Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nilo Therapeutics é lançada com financiamento de US $101 milhões da Série A para promover uma nova classe de medicamentos direcionados a circuitos neurais em doenças imunológicas e nomeia Kim Seth como CEO

Série A liderada por The Column Group, DCVC Bio e Lux Capital, com participação da Gates Foundation e Alexandria Venture Investments

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/10/2025 às 21h18

NOVA YORK, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nilo Therapeutics, uma empresa de biotecnologia que utiliza circuitos neurais para restaurar a homeostase imunológica em doenças, foi lançada hoje com um financiamento de US $101 milhões da Série A liderado por The Column Group (TCG), DCVC Bio e Lux Capital, com participação da Gates Foundation e da Alexandria Venture Investments. No seu lançamento, a Nilo Therapeutics anunciou a nomeação de Kim Seth, Ph.D. como Diretor Executivo e Diretor do Conselho.

Fundada pelos cientistas líderes mundiais Charles Zuker, Ph.D. (Columbia University), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (Yale University) e Steve Liberles, Ph.D. (Harvard University), a Nilo foi criada em colaboração com a TCG para transformar conhecimentos científicos inovadores em neuroimunologia em novas estratégias terapêuticas. O Dr. Seth junta-se ao Diretor Científico Laurens Kruidenier, Ph.D., na liderança da transição da empresa da invisibilidade para a sua próxima fase de crescimento. O financiamento estimula o estabelecimento dos laboratórios da Nilo em Nova York, o crescimento da sua equipe interdisciplinar de pesquisa, e o desenvolvimento e o avanço dos programas pré-clínicos da empresa.

A Nilo está desenvolvendo medicamentos que utilizam os circuitos neurais para restaurar centralmente a homeostase imunológica, oferecendo uma abordagem diferenciadaàimunomodulação e indo além da imunossupressão convencional. A empresa baseia-se nas descobertas científicas seminais do laboratório de Charles Zuker, Ph.D. (Pesquisador Principal da Columbia University e Pesquisador do Howard Hughes Medical Institute), que identificou neurônios vagais específicos que regulam a ativação imune sistêmica e a inflamação. Ao direcionar esses circuitos centrais do corpo cerebral "regulador mestre", a Nilo está empregando sua nova abordagem terapêutica para modular múltiplas vias imunológicas em conjunto, reduzindo o risco de resistência terapêutica e ampliando o impacto potencial em um amplo espectro de doenças autoimunes e inflamatórias com grandes necessidades não atendidas.

O Dr. Seth tem mais de 25 anos de experiência no setor biofarmacêutico, tendo ocupado cargos operacionais em várias empresas de biotecnologia em estágio inicial e públicas, e grandes empresas farmacêuticas. Ele tem ampla experiência no estabelecimento de empresas, estratégia e operações de P&D, desenvolvimento de negócios, finanças e mercados de capitais. Antes da Nilo, o Dr. Seth atuou como Diretor de Negócios da Repare Therapeutics, uma empresa de oncologia de precisão, onde foi membro da Equipe de Liderança Executiva e foi fundamental para a expansão da empresa desde a pré-Série A até o financiamento e IPO da Série B. Ele foi responsável por estabelecer as operações comerciais da empresa nos EUA e liderou o desenvolvimento de negócios para gerar mais de US $250 milhões em financiamento por meio de várias plataformas globais, ativos e parcerias clínicas, representando mais de US $4 bilhões em valor potencial total. Antes da Repare, o Dr. Seth ocupou cargos de liderança em BD, estratégia e operações em várias empresas biofarmacêuticas, incluindo a Pfizer, e foi analista de pesquisa de Large-cap Pharmaceuticals/Specialty Pharmaceuticals da Goldman Sachs. Ele obteve seu BA cum laude em Economia no Harvard College e seu Ph.D. em Neurobiologia na Divisão de Ciências Médicas da Harvard University.

O Dr. Seth se junta a Laurens Kruidenier, Ph.D., Diretor Científico, um renomado líder em imunologia e descoberta de medicamentos. O Dr. Kruidenier atuou anteriormente como CSO na Cellarity e na Prometheus Biosciences (adquirida pela Merck), onde avançou várias terapias inovadoras do conceitoàclínica em doenças autoimunes e inflamatórias. No início da sua carreira na Takeda Pharmaceuticals e na GSK, ele liderou equipes de pesquisa pré-clínica e de descoberta, bem como a estratégia de desenvolvimento de negócios. Ele obteve seu doutorado em imunologia pela Leiden University e sua pesquisa foi publicada nas principais revistas científicas, incluindo a Nature.

“A Nilo está em um momento de transformação”, disse Laurens Kruidenier, Ph.D., Diretor Científico da Nilo Therapeutics. "A liderança e a experiência de Kim acelerarão nossa missão de transformar a neuroimunologia inovadora em medicamentos que possam beneficiar os pacientes em uma ampla gama de doenças imunológicas."

“Estamos contentes em receber Kim como CEO”, disse o Dr. Tim Kutzkey, sócio-gerente do The Column Group. “Com um histórico de orientação de empresas desde seus estágios iniciais até o IPO e programas de avanço bem-sucedidos, Kim tem amplitude e visão. Sua paixão por transformar a ciência ousada em medicamentos inovadores faz dele o parceiro ideal para complementar a liderança científica de Laurens e levar a Niloàsua próxima fase de crescimento.”

“É uma honra me juntaràequipe incrivelmente talentosa e dedicada da Nilo”, disse Kim Seth, Diretor Executivo da Nilo Therapeutics. “Juntamente com Laurens, nossos fundadores científicos de classe mundial e nossos investidores, estamos criando uma empresa posicionada para oferecer uma nova geração de terapias que utilizam o eixo imune cerebral para transformar o tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias.”

Sobre a Nilo Therapeutics

A Nilo Therapeutics é uma empresa de biotecnologia que desenvolve uma nova classe de medicamentos que utiliza os circuitos neurais para restaurar a homeostase imune na doença. Ao direcionar circuitos cérebro-corpo reguladores mestres que controlam centralmente a inflamação sistêmica, a Nilo é pioneira com uma abordagem diferenciada para imunomodulação com potencial para tratar um amplo espectro de doenças autoimunes e inflamatórias com grandes necessidades não atendidas. A empresa está localizada em New York, NY. www.nilotx.com

Para mais informações, contacte: [email protected].



GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9542701)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Fractal apresenta lacre eletrônico inteligente no ComexTech

Durante o evento, a empresa apresentou seu lacre eletrônico inteligente, desenvolvido para rastrear e proteger cargas do início ao fim da cadeia lo...

 Reubens_Stock_Photos
Tecnologia Há 6 horas

Inteligência artificial reforça qualidade no atendimento ao cliente

A inteligência artificial tem ampliado a eficiência no atendimento ao cliente, especialmente em operações que utilizam PABX e Call Center. Estudos ...

 Divulgação Carefy
Tecnologia Há 9 horas

IA da Carefy contesta R$375 mil/milhão para planos de saúde

Ao combinar inteligência artificial e práticas de auditoria, a nova metodologia gera economia milionária para planos de saúde e fortalece a sustent...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 9 horas

Segurança digital reforça papel estratégico dos CSCs

Gestão segura de certificados digitais aumenta a confiabilidade, rastreabilidade e eficiência operacional. José Luiz Vendramini, Sales Account Mana...

 Imagem criada por IA (Gemini - Google)
Tecnologia Há 10 horas

Apartheid Digital: IA pode catalisar a exclusão no Brasil

A exclusão digital no Brasil vai além do acesso a dispositivos e conexão: é um fenômeno profundo que ameaça a coesão social e a competitividade do ...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
15° Sensação
1.15 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

SP: Polícia diz que metanol foi adicionado, e não gerado em destilação
Tecnologia Há 2 horas

Nilo Therapeutics é lançada com financiamento de US $101 milhões da Série A para promover uma nova classe de medicamentos direcionados a circuitos neurais em doenças imunológicas e nomeia Kim Seth como CEO
Direitos Humanos Há 2 horas

Certidões de óbito de vítimas da ditadura responsabilizam estado
Justiça Há 2 horas

Ministério diz ao STF que já tomou medidas para intimar Figueiredo
Saúde Há 2 horas

Metanol: Rio cria plataforma para acelerar diagnóstico de intoxicação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,30%
Euro
R$ 6,23 +0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,862,74 -0,68%
Ibovespa
142,145,38 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias