Nilo Therapeutics é lançada com financiamento de US $101 milhões da Série A para promover uma nova classe de medicamentos direcionados a circuitos neurais em doenças imunológicas e nomeia Kim Seth como CEO

NOVA YORK, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nilo Therapeutics, uma empresa de biotecnologia que utiliza circuitos neurais para restaurar a homeostase imunológica em doenças, foi lançada hoje com um financiamento de US $101 milhões da Série A liderado por The Column Group (TCG), DCVC Bio e Lux Capital, com participação da Gates Foundation e da Alexandria Venture Investments. No seu lançamento, a Nilo Therapeutics anunciou a nomeação de Kim Seth, Ph.D. como Diretor Executivo e Diretor do Conselho.

Fundada pelos cientistas líderes mundiais Charles Zuker, Ph.D. (Columbia University), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (Yale University) e Steve Liberles, Ph.D. (Harvard University), a Nilo foi criada em colaboração com a TCG para transformar conhecimentos científicos inovadores em neuroimunologia em novas estratégias terapêuticas. O Dr. Seth junta-se ao Diretor Científico Laurens Kruidenier, Ph.D., na liderança da transição da empresa da invisibilidade para a sua próxima fase de crescimento. O financiamento estimula o estabelecimento dos laboratórios da Nilo em Nova York, o crescimento da sua equipe interdisciplinar de pesquisa, e o desenvolvimento e o avanço dos programas pré-clínicos da empresa.

A Nilo está desenvolvendo medicamentos que utilizam os circuitos neurais para restaurar centralmente a homeostase imunológica, oferecendo uma abordagem diferenciadaàimunomodulação e indo além da imunossupressão convencional. A empresa baseia-se nas descobertas científicas seminais do laboratório de Charles Zuker, Ph.D. (Pesquisador Principal da Columbia University e Pesquisador do Howard Hughes Medical Institute), que identificou neurônios vagais específicos que regulam a ativação imune sistêmica e a inflamação. Ao direcionar esses circuitos centrais do corpo cerebral "regulador mestre", a Nilo está empregando sua nova abordagem terapêutica para modular múltiplas vias imunológicas em conjunto, reduzindo o risco de resistência terapêutica e ampliando o impacto potencial em um amplo espectro de doenças autoimunes e inflamatórias com grandes necessidades não atendidas.

O Dr. Seth tem mais de 25 anos de experiência no setor biofarmacêutico, tendo ocupado cargos operacionais em várias empresas de biotecnologia em estágio inicial e públicas, e grandes empresas farmacêuticas. Ele tem ampla experiência no estabelecimento de empresas, estratégia e operações de P&D, desenvolvimento de negócios, finanças e mercados de capitais. Antes da Nilo, o Dr. Seth atuou como Diretor de Negócios da Repare Therapeutics, uma empresa de oncologia de precisão, onde foi membro da Equipe de Liderança Executiva e foi fundamental para a expansão da empresa desde a pré-Série A até o financiamento e IPO da Série B. Ele foi responsável por estabelecer as operações comerciais da empresa nos EUA e liderou o desenvolvimento de negócios para gerar mais de US $250 milhões em financiamento por meio de várias plataformas globais, ativos e parcerias clínicas, representando mais de US $4 bilhões em valor potencial total. Antes da Repare, o Dr. Seth ocupou cargos de liderança em BD, estratégia e operações em várias empresas biofarmacêuticas, incluindo a Pfizer, e foi analista de pesquisa de Large-cap Pharmaceuticals/Specialty Pharmaceuticals da Goldman Sachs. Ele obteve seu BA cum laude em Economia no Harvard College e seu Ph.D. em Neurobiologia na Divisão de Ciências Médicas da Harvard University.

O Dr. Seth se junta a Laurens Kruidenier, Ph.D., Diretor Científico, um renomado líder em imunologia e descoberta de medicamentos. O Dr. Kruidenier atuou anteriormente como CSO na Cellarity e na Prometheus Biosciences (adquirida pela Merck), onde avançou várias terapias inovadoras do conceitoàclínica em doenças autoimunes e inflamatórias. No início da sua carreira na Takeda Pharmaceuticals e na GSK, ele liderou equipes de pesquisa pré-clínica e de descoberta, bem como a estratégia de desenvolvimento de negócios. Ele obteve seu doutorado em imunologia pela Leiden University e sua pesquisa foi publicada nas principais revistas científicas, incluindo a Nature.

“A Nilo está em um momento de transformação”, disse Laurens Kruidenier, Ph.D., Diretor Científico da Nilo Therapeutics. "A liderança e a experiência de Kim acelerarão nossa missão de transformar a neuroimunologia inovadora em medicamentos que possam beneficiar os pacientes em uma ampla gama de doenças imunológicas."

“Estamos contentes em receber Kim como CEO”, disse o Dr. Tim Kutzkey, sócio-gerente do The Column Group. “Com um histórico de orientação de empresas desde seus estágios iniciais até o IPO e programas de avanço bem-sucedidos, Kim tem amplitude e visão. Sua paixão por transformar a ciência ousada em medicamentos inovadores faz dele o parceiro ideal para complementar a liderança científica de Laurens e levar a Niloàsua próxima fase de crescimento.”

“É uma honra me juntaràequipe incrivelmente talentosa e dedicada da Nilo”, disse Kim Seth, Diretor Executivo da Nilo Therapeutics. “Juntamente com Laurens, nossos fundadores científicos de classe mundial e nossos investidores, estamos criando uma empresa posicionada para oferecer uma nova geração de terapias que utilizam o eixo imune cerebral para transformar o tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias.”

Sobre a Nilo Therapeutics

A Nilo Therapeutics é uma empresa de biotecnologia que desenvolve uma nova classe de medicamentos que utiliza os circuitos neurais para restaurar a homeostase imune na doença. Ao direcionar circuitos cérebro-corpo reguladores mestres que controlam centralmente a inflamação sistêmica, a Nilo é pioneira com uma abordagem diferenciada para imunomodulação com potencial para tratar um amplo espectro de doenças autoimunes e inflamatórias com grandes necessidades não atendidas. A empresa está localizada em New York, NY. www.nilotx.com

Para mais informações, contacte: [email protected].

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9542701)