Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

As vítimas são quatro homens e uma mulher, entre 23 e 54 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 19h22

O governo paulista confirmou no final da tarde desta quarta-feira (8) a quinta morte causada por intoxicação por metanol no estado. As vítimas são três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um homem de Osasco de 23 anos.

O governo confirmou ainda outros 15 casos de intoxicação pela substância e 181 em investigação. Há também 6 mortes em investigação.

A capital paulista é a cidade com mais casos confirmados: 16, seguida de Osasco (1), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1), e Guarulhos (1).

Nesta quarta-feira (8), as autoridades sanitárias interditaram um estabelecimento na capital paulista, localizado na zona Leste da cidade, por apresentar condições sanitárias inadequadas, e alimentos vencidos. Foram apreendidas seis garrafas de bebidas alcoólicas.

Segundo o governo do estado, ao todo, 12 estabelecimentos já foram interditados e 23 locais fiscalizados pelas equipes da Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com as vigilâncias municipais, o Procon e a Polícia Civil.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu preventivamente a inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares, totalizando oito estabelecimentos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 34 minutos

Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol

Ministério confirmou cinco mortes, todas em São Paulo

 -
Saúde Há 49 minutos

Rio Grande do Sul tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação

Além do primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol , o Rio Grande do Sul ainda tem três ocorrências sob investigação, nos municípios de No...

 © PABLO JACOB/governo de São Paulo
Saúde Há 2 horas

SP: juiz autoriza destruição de 100 mil garrafas de bebida apreendidas

Pedido havia sido feito pela Polícia Civil

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Candidatos farão prova objetiva no dia 19 de outubro

 -
Saúde Há 6 horas

Governo do Estado destaca principais sintomas, como se prevenir e o que fazer em caso de intoxicação por metanol

Diante do aumento do número de casos de intoxicação por metanol relacionados a bebidas adulteradas no país, o governo do Estado reforçou orientaçõe...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
1.29 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Política Há 12 minutos

Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Câmara Há 12 minutos

Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Entretenimento Há 26 minutos

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário
Esportes Há 26 minutos

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
Senado Federal Há 26 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 698,401,52 +0,65%
Ibovespa
142,145,38 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias