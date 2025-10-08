Quarta, 08 de Outubro de 2025
Fractal apresenta lacre eletrônico inteligente no ComexTech

Durante o evento, a empresa apresentou seu lacre eletrônico inteligente, desenvolvido para rastrear e proteger cargas do início ao fim da cadeia lo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/10/2025 às 17h31
Fractal apresenta lacre eletrônico inteligente no ComexTech
Freepik

A Fractal marcou presença no ComexTech 2025, realizado no dia 17 de setembro, como uma das protagonistas na discussão sobre inovação tecnológica no comércio exterior. Durante o evento, a empresa apresentou seu lacre eletrônico inteligente, desenvolvido para rastrear e proteger cargas do início ao fim da cadeia logística.

Segurança desde a origem: tecnologia aliada à rastreabilidade

Segundo Francisco Mascaro, Operations Manager da Fractal, o diferencial da solução está na capacidade de gerar evidências digitais desde a estufagem até a troca de custódia, alinhando-se às exigências do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA). “O lacre eletrônico permite monitorar toda a cadeia com precisão, otimizando custos e identificando vulnerabilidades com mais eficácia”, explicou.

Segurança como ecossistema: interoperabilidade entre todos os atores

Além da demonstração tecnológica, a Fractal participou ativamente dos debates do ComexTech. Para Mary Anne de Amorim, cofundadora e CCO da empresa, a segurança deve ser tratada como um ecossistema integrado, com responsabilidade compartilhada entre todos os elos da cadeia: cliente, transportador, retroporto, porto e armador. “Nossa solução não apenas evita a clonagem de lacres, como também promove interoperabilidade entre os sistemas, colocando o dono da carga como protagonista da própria operação”, afirmou.

Inovação patenteada: RFID e NFC combinados

Outro destaque da apresentação foi a tecnologia patenteada do lacre, que une os protocolos RFID (como o usado em pedágios) e NFC (utilizado em cartões por aproximação). “Conseguimos integrar as duas tecnologias sem conflito, o que garante mais versatilidade e segurança ao dispositivo”, destacou Elio Santos, gerente comercial da Fractal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
