Inteligência artificial reforça qualidade no atendimento ao cliente

A inteligência artificial tem ampliado a eficiência no atendimento ao cliente, especialmente em operações que utilizam PABX e Call Center. Estudos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/10/2025 às 17h16
Inteligência artificial reforça qualidade no atendimento ao cliente
Reubens_Stock_Photos

O uso de inteligência artificial (IA) em operações de comunicação corporativa vem ganhando força como estratégia para elevar a qualidade do atendimento e reduzir custos. Ferramentas de automação e análise de dados em tempo real já são aplicadas em diversos setores para identificar gargalos, antecipar problemas e apoiar gestores na tomada de decisão.

Estudos recentes apontam resultados expressivos. Um levantamento global da McKinsey mostra que organizações que adotam soluções de IA têm registrado reduções significativas de custos e ganhos de eficiência operacional. Outro relatório da mesma instituição indica que iniciativas de automação em larga escala podem reduzir até 30% dos custos operacionais em determinados segmentos.

Sandro Wegner, CEO da Native, observa que a aplicação de IA tem trazido ganhos concretos aos clientes da empresa. “Nossos usuários têm conseguido melhorar a qualidade do atendimento e reduzir custos porque a IA ajuda a identificar padrões de conversa e pontos de melhoria, facilitando o trabalho do agente e permitindo decisões mais seguras”, afirma.

Em estruturas de call center, onde a necessidade de respostas ágeis e padronizadas é ainda mais crítica, o uso de análise de sentimentos, transcrição automática e relatórios inteligentes permite que líderes de operação monitorem a performance em tempo real e tomem decisões baseadas em dados.

Para Wegner, os benefícios vão além do aspecto técnico do uso de sistemas de PABX virtual. “Quando líderes contam com análises em tempo real, as decisões deixam de ser reativas e passam a ser preventivas, fortalecendo a relação com o cliente e ampliando a eficiência das equipes”, complementa, para, em seguida, finalizar:

“Com a evolução das ferramentas de IA e a ampliação de seu uso nas rotinas corporativas, o cenário aponta para processos mais ágeis, inteligentes e sustentáveis, com ganhos de produtividade e qualidade tanto para empresas quanto para consumidores”.

