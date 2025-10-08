Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Segurança digital reforça papel estratégico dos CSCs

Gestão segura de certificados digitais aumenta a confiabilidade, rastreabilidade e eficiência operacional. José Luiz Vendramini, Sales Account Mana...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/10/2025 às 13h28
Segurança digital reforça papel estratégico dos CSCs
Imagem de Freepik

Um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) é uma unidade que centraliza atividades administrativas comuns a diferentes áreas de uma organização, com o objetivo de padronizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional, conforme definição da Secretaria de Serviços Compartilhados (SSC) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Um estudo conduzido pela Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC) concluiu que as tecnologias podem aumentar significativamente a eficiência em ambientes de CSC, eliminando processos manuais, reduzindo o tempo de processamento e melhorando o relacionamento com clientes internos.

José Luiz Vendramini, Sales Account Manager LATAM do gerenciador de certificados digitais Redtrust, aponta que nos CSCs de grandes empresas o uso de certificados digitais já faz parte da rotina em áreas como jurídica, contábil e fiscal, e são usados na assinatura de documentos, transmissão de declarações e acesso a plataformas regulatórias, governamentais, entre muitos outros processos.

"Quando os certificados estão instalados diretamente nas máquinas dos usuários e sem um controle centralizado, os riscos são elevados, podendo comprometer processos essenciais e a conformidade legal", observa o especialista.

Riscos em ambientes digitais

O executivo alerta que entre os problemas mais comuns, relacionados à segurança dos certificados digitais, em CSCs estão a indisponibilidade por expiração não monitorada, que pode paralisar processos essenciais como a emissão de notas fiscais eletrônicas, envio de declarações obrigatórias e assinatura de contratos.

Além disso, o uso indevido de certificados — que pode resultar em fraudes e riscos relacionados à exposição de certificados em ambientes com múltiplos usuários — e à falta de auditoria em processos descentralizados também são apontados como desafios em ambientes com grandes volumes de dados sensíveis e confidenciais como os CSCs.

"Em um CSC, onde centenas ou milhares de certificados podem estar em uso simultâneo em diferentes áreas, esses riscos se multiplicam e podem comprometer não apenas a operação, mas também a conformidade legal e a reputação da empresa", orienta o profissional.

Segurança digital

Vendramini destaca que soluções de gerenciamento seguro de identidades e credenciais impactam a confiabilidade e a eficácia do modelo de serviços compartilhados, pois oferecem transparência e rastreabilidade. "É possível criar políticas específicas de acesso para cada certificado e usuário, com monitoramento contínuo das atividades em tempo real, o que reduz a probabilidade de fraudes e interrupções nos serviços".

De acordo com o especialista, a gestão centralizada do ciclo de vida dos certificados evita atrasos em processos regulatórios, reduz retrabalho das equipes e assegura continuidade operacional em larga escala. Segundo ele, isso permite que o CSC atue com mais agilidade, produtividade e segurança, liberando tempo e recursos para tarefas estratégicas de maior valor para o negócio.

"Outro benefício é a emissão de alertas automáticos de renovação, que asseguram continuidade operacional e eliminam riscos de atrasos que poderiam afetar simultaneamente diferentes áreas da empresa. Dessa forma, o CSC entrega serviços mais confiáveis e eficientes, fortalecendo seu papel estratégico como hub corporativo", declara Vendramini.

O Sales Account Manager LATAM da Redtrust reforça que a segurança digital, quando bem estruturada, transmite confiança a clientes, parceiros e órgãos reguladores, colocando as empresas que a adotam à frente na prevenção de riscos e incidentes. Para o executivo, a gestão segura de certificados digitais representa um pilar fundamental para os CSCs e deve ser compreendida como parte essencial da estratégia de transformação digital das empresas.

"No contexto dos CSCs, essa maturidade se reflete em vantagem competitiva, com menos tempo perdido em problemas técnicos, maior disponibilidade de sistemas e eficiência ampliada, especialmente em setores altamente regulados, como financeiro e de saúde, onde a confiabilidade pode ser decisiva para conquistar e manter contratos estratégicos", enfatiza o profissional.

Para mais informações, basta acessar: redtrust.com/pt-br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Carefy
Tecnologia Há 22 minutos

IA da Carefy contesta R$375 mil/milhão para planos de saúde

Ao combinar inteligência artificial e práticas de auditoria, a nova metodologia gera economia milionária para planos de saúde e fortalece a sustent...

 Imagem criada por IA (Gemini - Google)
Tecnologia Há 1 hora

Apartheid Digital: IA pode catalisar a exclusão no Brasil

A exclusão digital no Brasil vai além do acesso a dispositivos e conexão: é um fenômeno profundo que ameaça a coesão social e a competitividade do ...

 Sebrae Ceará
Tecnologia Há 3 horas

Sebrae Ceará promove eventos que unem negócios, inovação e tecnologia

Empreendedores, startups, investidores, empresas, universidades e especialistas terão acesso a um ambiente de trocas e conexões capazes de impulsio...

 Grupo Petrópolis/Divulgação
Tecnologia Há 21 horas

Grupo Petrópolis e UFSCar promovem desafio de inovação

Durante a 16ª Semana da Administração da UFSCar Sorocaba, a cervejaria realizou seu 1° Inovathon com foco em soluções reais para a marca

 Flickr do evento AMIS 2024
Tecnologia Há 1 dia

SISQUAL WFM leva soluções de gestão à Superminas 2025

Empresa apresentará tecnologias voltadas à gestão eficiente da força de trabalho, com foco em produtividade e redução de custos no varejo

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.4 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Comissões vão debater bebida adulterada com metanol
Tecnologia Há 20 minutos

IA da Carefy contesta R$375 mil/milhão para planos de saúde
Câmara Há 20 minutos

CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Senado Federal Há 20 minutos

Novas regras para uso de cartões corporativos do governo vão à Câmara
Senado Federal Há 20 minutos

Criação do programa Patrulha Maria da Penha vai à CCJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,19%
Euro
R$ 6,20 -0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,735,65 +0,69%
Ibovespa
141,815,66 pts 0.38%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias