Sebrae Ceará promove eventos que unem negócios, inovação e tecnologia

O Sebrae/CE realiza, simultaneamente, de 8 a 10 de outubro, a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Os eventos ocuparão pavilhões independentes, somando 13.500 metros quadrados de área, projetados para receber cerca de 60 mil visitantes ao longo de três dias.

Empreendedores, startups, investidores, empresas, universidades e especialistas terão acesso a um ambiente de trocas e conexões capazes de impulsionar negócios, estimular parcerias estratégicas e fortalecer a cultura empreendedora e de inovação no estado.

Além de reunir milhares de participantes, a iniciativa movimenta diversos setores da economia local, como hotelaria, transporte, gastronomia, comércio e serviços, projetando Fortaleza no calendário nacional como polo de negócios, inovação e tecnologia.

A Feira do Empreendedor retorna com a missão de apoiar a criação de novos negócios, estimular a expansão das empresas já existentes e difundir a cultura empreendedora. A programação inclui palestras magnas, oficinas práticas, arenas de negócios, rodadas de crédito, consultorias e networking, sempre com foco também em práticas sustentáveis e inclusivas.

Entre os nomes confirmados estão: Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio e The Town); Martha Gabriel, futurista e autora de publicações em inovação e negócios; João Branco, ex-VP de marketing do McDonald's; Nega Lora, empreendedora feminina; Nath Finanças, influenciadora em educação financeira; Raí, ex-jogador; Murilo Rosa, ator e comunicador com trajetória no cinema, teatro e televisão.

Reconhecido como um dos maiores eventos de inovação do Nordeste, o Siará Tech Summit reúne startups, universidades, aceleradoras, investidores, empresas e órgãos públicos para debater tendências globais e apresentar soluções tecnológicas aplicadas ao mercado. A programação contempla pitchs de startups, hackathons, mentorias, lançamentos de produtos, painéis temáticos e debates sobre disrupção digital.

Entre os palestrantes confirmados estão: Allan Costa, cofundador da Curitiba Angels e da AAA Inovação; Dado Schneider, palestrante de cultura organizacional, marketing e futuro do trabalho; Daniela Klaiman, futurista e CEO da FutureFuture, especialista em comportamento do consumidor e inovação; Flávio Muniz, gestor da agência Espalhando Marketing Digital; Lala Deheinzelin, futurista e especialista em novas economias e sustentabilidade.

O Siará Tech Summit também se projeta internacionalmente, funcionando como trampolim para startups cearenses e brasileiras que desejam ganhar espaço em eventos de repercussão mundial, como o Web Summit Lisboa.

As inscrições para os eventos são gratuitas e estão disponíveis no site do Sebrae Ceará.