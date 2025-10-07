Gás de pimenta é usado para conter briga entre alunas em escola do DF

Uma vigilante do Centro de Ensino Fundamental Bosque, em São Sebastião, região administrativa de Brasília (DF), disparou gás de pimenta durante briga de três alunas no intervalo da aula desta terça (7). Duas estudantes chegaram a ser encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo a secretaria de Educação do Distrito Federal.

“No momento do conflito, formou-se uma aglomeração de alunos em torno das estudantes envolvidas, o que dificultou a atuação imediata da equipe gestora”, informou o governo local em nota à imprensa. A secretaria não informou a idade ou série das alunas envolvidas.

A secretaria argumenta que a utilização do equipamento foi feita a fim de permitir a intervenção dos servidores. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento.

"Situação foi controlada"

A direção da escola acrescentou que professores e outros funcionários prestaram apoio aos estudantes que sentiram os efeitos do gás. A unidade de ensino ainda descartou que estudantes envolvidas na briga tivessem objetos cortantes. “A situação foi controlada e o turno finalizado com segurança”, explicou a secretaria de educação.

Diante do episódio, o Secretaria de Educação garantiu que vai acompanhar o caso e adotar as medidas necessárias. “A pasta reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, pautado no diálogo e na cultura de paz”, finalizou a nota.

Precaução

A PMDF informou à reportagem que a direção da escola solicitou que policiais ficassem no local para “evitar alguma desavença com os pais dos alunos, pois a briga teve ampla divulgação nas redes sociais”.