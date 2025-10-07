Grupo Petrópolis e UFSCar promovem desafio de inovação

O Grupo Petrópolis realizou o seu 1º Inovathon (ou maratona de inovação), que marcou o início da jornada experimental de co-criação do reposicionamento da Lokal Bier, uma das principais marcas do segmento Economy da companhia. Realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), entre os dias 8 e 12 de setembro, em Sorocaba (SP), o projeto integrou a programação da 16ª Semana da Administração e mobilizou mais de 120 estudantes em uma imersão prática nos desafios reais de mercado enfrentados pela marca.

A ação reforça o compromisso do Grupo Petrópolis com o ecossistema de inovação e o desenvolvimento de jovens talentos. Os alunos dos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Pedagogia da UFSCar se dividiram em equipes com o objetivo de construir um posicionamento inovador para a marca de cerveja Lokal Bier. E, como parte do desafio, também tiveram a missão de elaborar um aplicativo de cálculo de bebidas para festas.

“É muito importante participarmos de projetos como este. Mais que um desafio acadêmico, o Inovathon proporciona aos estudantes uma imersão real em desafios de mercado, garantindo uma experiência prática que agrega grande valor aos participantes, ao mesmo tempo em que fomenta a criação de ideias inovadoras”, comenta Cristiane Rosa, Head de Marketing, Categorias e Consumer Insights.

Os projetos finalistas e vencedores foram avaliados por critérios como criatividade, inovação, qualidade técnica, viabilidade e aplicabilidade prática. As equipes vencedoras foram premiadas com uma visita técnica à sede do Grupo Petrópolis, kits de produtos e brindes especiais da marca. Além disso, os campeões terão a oportunidade de apresentar seus cases diretamente para a diretoria da companhia.

A iniciativa foi conduzida pelo Laboratório de Inovação e Sustentabilidade (LIS), área do Grupo Petrópolis que, por meio de parcerias com instituições de ciência, tecnologia, universidades e startups, atua no desenvolvimento de projetos para criação de soluções práticas que agreguem valor à empresa, ao parceiro do projeto e ao meio ambiente.