Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grupo Petrópolis e UFSCar promovem desafio de inovação

Durante a 16ª Semana da Administração da UFSCar Sorocaba, a cervejaria realizou seu 1° Inovathon com foco em soluções reais para a marca

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/10/2025 às 17h48
Grupo Petrópolis e UFSCar promovem desafio de inovação
Grupo Petrópolis/Divulgação

O Grupo Petrópolis realizou o seu 1º Inovathon (ou maratona de inovação), que marcou o início da jornada experimental de co-criação do reposicionamento da Lokal Bier, uma das principais marcas do segmento Economy da companhia. Realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), entre os dias 8 e 12 de setembro, em Sorocaba (SP), o projeto integrou a programação da 16ª Semana da Administração e mobilizou mais de 120 estudantes em uma imersão prática nos desafios reais de mercado enfrentados pela marca.

A ação reforça o compromisso do Grupo Petrópolis com o ecossistema de inovação e o desenvolvimento de jovens talentos. Os alunos dos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Pedagogia da UFSCar se dividiram em equipes com o objetivo de construir um posicionamento inovador para a marca de cerveja Lokal Bier. E, como parte do desafio, também tiveram a missão de elaborar um aplicativo de cálculo de bebidas para festas.

“É muito importante participarmos de projetos como este. Mais que um desafio acadêmico, o Inovathon proporciona aos estudantes uma imersão real em desafios de mercado, garantindo uma experiência prática que agrega grande valor aos participantes, ao mesmo tempo em que fomenta a criação de ideias inovadoras”, comenta Cristiane Rosa, Head de Marketing, Categorias e Consumer Insights.

Os projetos finalistas e vencedores foram avaliados por critérios como criatividade, inovação, qualidade técnica, viabilidade e aplicabilidade prática. As equipes vencedoras foram premiadas com uma visita técnica à sede do Grupo Petrópolis, kits de produtos e brindes especiais da marca. Além disso, os campeões terão a oportunidade de apresentar seus cases diretamente para a diretoria da companhia.

A iniciativa foi conduzida pelo Laboratório de Inovação e Sustentabilidade (LIS), área do Grupo Petrópolis que, por meio de parcerias com instituições de ciência, tecnologia, universidades e startups, atua no desenvolvimento de projetos para criação de soluções práticas que agreguem valor à empresa, ao parceiro do projeto e ao meio ambiente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Flickr do evento AMIS 2024
Tecnologia Há 6 horas

SISQUAL WFM leva soluções de gestão à Superminas 2025

Empresa apresentará tecnologias voltadas à gestão eficiente da força de trabalho, com foco em produtividade e redução de custos no varejo

 Crédito: Freepik
Tecnologia Há 6 horas

Pearson lança teste online de proficiência em inglês

O Pearson English Express Test chega para democratizar testes de proficiência em inglês com resultados rápidos, segurança avançada e experiência 10...

 Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Como a IA reduz empregos repetitivos e cria especializados

O relatório do Fórum Econômico Mundial indica que a inteligência artificial promoverá a redução de vagas juniores e repetitivas. Cargos como caixas...

 Parque Tecnológico da UFRJ
Tecnologia Há 7 horas

Parque Tecnológico da UFRJ lança videocast para debater inovação e tecnologia

A proposta do ParqueCast é aproximar a comunidade acadêmica, empresas e potenciais parceiros por meio de conversas com CEOs, pesquisadores, profess...

 SimpleOne
Tecnologia Há 7 horas

Mercado adota BPM e Low-Code para transformar processos

Em 2025, a automação de processos vive um ponto de virada. Enquanto os sistemas de BPM garantem estrutura e governança, as plataformas Low-Code ofe...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
15° Sensação
2.79 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 12 minutos

Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado
Agricultura Há 12 minutos

Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades
Fazenda Há 28 minutos

Futuro da gestão fiscal diante da reforma tributária é debatido em segundo dia de reunião da Semana Fazendária
Câmara Há 28 minutos

Relator do Plano Brasil Soberano quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’
Geral Há 28 minutos

Três pessoas são presas pela PM em ato pró-Palestina no DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,72%
Euro
R$ 6,24 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 691,897,42 -2,41%
Ibovespa
141,356,44 pts -1.57%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias