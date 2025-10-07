Prazo para escolas contestarem resultados do simulado Saeb termina na quarta-feira (8)

O período para a interposição de recursos contra o resultado do simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) termina na quarta-feira (8/10). Nos casos em que os alunos fizeram a prova, mas não foi possível registrar as respostas ou digitalizar o cartão de resposta no tempo estipulado, as equipes diretivas devem entrar no Portal Educação RS e seguir o passo a passo para encaminhar os recursos.

A contestação dos resultados somente poderá ser feita pelo diretor ou pela diretora da escola, a quem é permitido o acesso ao sistema. Ao fazer o login no site, basta selecionar a opção "Recurso Avaliação", que aparece no canto superior direito da tela, dentro da aba "Meu Universo".

O cadastro de interposição é dividido em etapas. Após realizar a autenticação e entrar na página de recursos, é necessário seguir as orientações que aparecem na tela. O diretor deve preencher seus dados na aba "Identificação", selecionar a tipologia do recurso, indicar a escola, o turma e aluno envolvidos, e, por fim, justificar o pedido.

É obrigatório anexar a documentação comprobatória, com limite de até 10 MB por arquivo, nos formatos jpg, png, txt, pdf, doc ou docx. Os documentos são o cartão-resposta do estudante digitalizado e a lista de presença assinada pelo aluno e pelo diretor da escola, que devem estar legíveis para serem aceitos. Em seguida, com o envio concluído, o sistema valida se os campos obrigatórios estão completos e confirma o cadastro. Se houver algum erro ou omissão, o recurso deve ser excluído e reenviado.

A avaliação dos recursos é feita pela Comissão de Análise de Resultados da Secretaria da Educação (Seduc). O parecer final será disponibilizado no Portal Educação RS, a partir de 10 de outubro, com status deferido ou indeferido. Também vai ser possível consultar a justificativa do indeferimento. Não serão aceitos pedidos de revisão para recursos indeferidos.

Para auxiliar nesse processo, a Seduc disponibiliza um material de apoio, no formato de PDF, que detalha os procedimentos necessários para concluir a interposição do recurso.

Diretoras e diretores das escolas que participaram da atividade devem ficar atentos aos prazos para garantir que todos os estudantes estejam elegíveis para o recebimento das premiações do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha .

Sobre o simulado Saeb

Pela primeira vez em toda a Rede Estadual, as escolas aplicaram, entre os dias 8 a 18 de setembro, um simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A atividade envolveu mais de 167 mil estudantes, que realizaram as provas para se familiarizar com o modelo do exame oficial.

Ao todo, 94% das turmas alcançaram no mínimo 80% de participação, o que as torna elegíveis para as premiações do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. O Saeb, a principal avaliação da educação básica no país, será aplicado entre os dias 20 e 31 de outubro.