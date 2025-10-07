Pearson lança teste online de proficiência em inglês

A Pearson acaba de lançar globalmente o Pearson English Express Test, um exame online de proficiência em inglês. O teste visa redefinir a experiência dos candidatos que buscam processos mais ágeis, acessíveis e flexíveis. Desenvolvido pela unidade English Language Learning (ELL), o novo teste amplia o portfólio de avaliações da companhia e se posiciona como uma alternativa competitiva, complementando a certificação internacional já conhecida: PTE Academic.

O teste foi desenhado para um público que já nasceu conectado e espera soluções sob demanda. Disponível 24 horas por dia, o exame pode ser feito de qualquer lugar, bastando apenas um computador com conexão de internet. Após a realização, o resultado sai em minutos, com certificação emitida em menos de 48 horas. A experiência é modular, de nível de consumidor, e oferece opções rápidas de agendamento. "Sabemos que a nova geração valoriza velocidade, acessibilidade e confiança. O Pearson English Express Test se propõe a reunir tudo isso, com a chancela de uma empresa que está há mais de 30 anos desenvolvendo avaliações de padrão internacional", afirma Cinthia Nespoli, CEO da Pearson no Brasil.

Segundo dados da pesquisa “Idiomas e Habilidades”, realizada pela Pearson em parceria com a Opinion Box, que entrevistou mais de 7 mil brasileiros entre os meses de fevereiro e abril de 2025, 42% dos entrevistados fazem uso de aplicativos gratuitos para aprender o inglês. Somado a esse público, outros 40% responderam que estudam por conta própria. Na hora de testar a relação com o idioma, seja para atender a uma exigência profissional ou até mesmo para uma viagem, o Pearson English Express Test será bem utilizado.

A ferramenta também representa um avanço estratégico para universidades e instituições que buscam ampliar o alcance de seus programas. O Pearson English Express Test está sendo implantado de forma exclusiva para candidatos que pretendem estudar nos Estados Unidos, funcionando como uma opção de “médio impacto” para aqueles que não necessitam de um teste de imigração ou de alta relevância, como o PTE Academic. A ideia é oferecer um portfólio completo de soluções, combinando centros de teste seguros para contextos que exigem máxima vigilância e testes online para quem precisa de conveniência e custo-benefício.

A segurança do exame é um ponto-chave. Ele combina tecnologias de proteção contra fraudes com supervisão humana especializada, com integridade nos resultados mesmo fora de centros presenciais. Essa abordagem híbrida reforça o compromisso da Pearson e responde às exigências de governos e universidades que demandam certificações confiáveis. "Ao unir tecnologia e protocolos rigorosos de segurança, conseguimos democratizar o acesso sem abrir mão da qualidade, algo que é fundamental para os estudantes e para as instituições que confiam em nossas avaliações", completa Cinthia.

Em um contexto em que os jovens preferem soluções digitais para estudar e se certificar, o Pearson English Express Test chega para oferecer rapidez e competitividade, com resultados reconhecidos internacionalmente. Para candidatos que sonham em estudar nos Estados Unidos, trata-se de uma nova porta de entrada — um reflexo direto do futuro da educação e das certificações.