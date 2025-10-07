Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parque Tecnológico da UFRJ lança videocast para debater inovação e tecnologia

A proposta do ParqueCast é aproximar a comunidade acadêmica, empresas e potenciais parceiros por meio de conversas com CEOs, pesquisadores, profess...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/10/2025 às 12h03
Parque Tecnológico da UFRJ lança videocast para debater inovação e tecnologia
Parque Tecnológico da UFRJ

O Parque Tecnológico da UFRJ lança o ParqueCast, projeto que reforça o compromisso com a difusão de conhecimento sobre inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo.

Essa estreia acontece em um cenário bastante favorável, onde os podcasts estão conquistando audiências ao redor do mundo. De acordo com pesquisa da Statista Consumer Insights, 51% dos brasileiros ouvem podcasts pelo menos ocasionalmente, a maior taxa entre os países analisados. Atrás do Brasil aparecem México, com 48%, e Suécia, com 46%, o que reforça o espaço que o formato vem conquistando junto ao público nacional.

Com periodicidade quinzenal e episódios entre 40 e 60 minutos, o ParqueCast será disponibilizado em formato de videocast no YouTube e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, além de cortes de até um minuto no TikTok e Instagram. A produção é feita pelos times de comunicação e de tecnologia da informação do Parque, que também assinam a apresentação.

Segundo Romildo Toledo, diretor-executivo do Parque Tecnológico da UFRJ, a proposta é aproximar a comunidade acadêmica, empresas e potenciais parceiros por meio de conversas com CEOs, pesquisadores, professores da UFRJ, empreendedores e especialistas em inovação e tecnologia. “Além de ampliar a visibilidade do ecossistema do Parque e da Universidade, o projeto pretende atrair novos parceiros e fortalecer colaborações estratégicas que gerem impacto direto na sociedade”, afirma.

O primeiro episódio conta com a participação de Tatiana Sampaio, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, responsável pela pesquisa que desenvolveu a Polilaminina, substância capaz de reverter lesões na medula e ajudar pacientes lesionados a recuperar movimentos parcial ou totalmente.

Ao longo da temporada, o público também poderá ouvir conversas com nomes como Joel Ramos, criador do 14Bis, robô humanoide 100% brasileiro, ecológico, movido a energia solar e equipado com inteligência artificial e machine learning; Roberto Lent, professor emérito da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Ciências e referência da neurociência no Brasil; Victor Santos, cofundador e CEO da Clavis Segurança da Informação, que há mais de duas décadas atua em cibersegurança e privacidade de dados; e Lucas Pallazo, head de operações da Circoola, empresa de logística reversa e reciclagem dedicada ao descarte sustentável de eletrônicos.

Os episódios também trarão as visões de Renato Novis, CEO e fundador da Repense, companhia especializada em logística reversa e reciclagem de resíduos industriais, com destaque para os eletrônicos; Sérgio Rodrigues, CEO da Lemobs e sócio-fundador da Prontlife; Tiago Albertini Balbino, professor adjunto da COPPE/UFRJ, integrante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Nanotecnologia; e Ariane Souza Batista, professora e pesquisadora da COPPE/UFRJ que trabalha com nanomedicina e sistema inteligente de entrega de fármacos.

Criado em 2003, o Parque Tecnológico da UFRJ é um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil. Localizado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reúne empresas de todos os portes, startups, laboratórios e centros de pesquisa para transformar conhecimento em soluções reais para os desafios da sociedade.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Flickr do evento AMIS 2024
Tecnologia Há 41 minutos

SISQUAL WFM leva soluções de gestão à Superminas 2025

Empresa apresentará tecnologias voltadas à gestão eficiente da força de trabalho, com foco em produtividade e redução de custos no varejo

 Crédito: Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Pearson lança teste online de proficiência em inglês

O Pearson English Express Test chega para democratizar testes de proficiência em inglês com resultados rápidos, segurança avançada e experiência 10...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Como a IA reduz empregos repetitivos e cria especializados

O relatório do Fórum Econômico Mundial indica que a inteligência artificial promoverá a redução de vagas juniores e repetitivas. Cargos como caixas...

 SimpleOne
Tecnologia Há 2 horas

Mercado adota BPM e Low-Code para transformar processos

Em 2025, a automação de processos vive um ponto de virada. Enquanto os sistemas de BPM garantem estrutura e governança, as plataformas Low-Code ofe...

 Banco de imagem/Freepick
Tecnologia Há 20 horas

IAgro: solução permite emissão de Nota Fiscal Eletrônica por áudio no WhatsApp

Ferramenta foi apresentada no dia 5 de setembro, durante a 48ª Expointer

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
17° Sensação
3.76 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 21 minutos

Life Genomics apoia encontro sobre câncer de próstata
Segurança Pública Há 21 minutos

Governo do Estado fortalece e moderniza as perícias no interior do RS com investimentos e ampliação de serviços
Fazenda Há 21 minutos

Semana Fazendária no RS reforça relevância do Estado na construção do novo modelo tributário nacional
Câmara Há 21 minutos

Distribuição de emendas parlamentares entre estados é tema de audiência na quarta-feira
Tecnologia Há 41 minutos

SISQUAL WFM leva soluções de gestão à Superminas 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,63%
Euro
R$ 6,24 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 689,938,95 -2,60%
Ibovespa
141,323,80 pts -1.63%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias