Escolas da Rede Estadual participam de formação sobre Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos

Com o objetivo de preparar e fortalecer a Rede Estadual para enfrentar situações de emergência relacionadas à eventos climáticos, a Secretaria da E...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/10/2025 às 00h18
Escolas da Rede Estadual participam de formação sobre Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos
Diretores de 87 escolas participam de capacitação com apoio técnico da Seduc, CREs e Defesa Civil -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

Com o objetivo de preparar e fortalecer a Rede Estadual para enfrentar situações de emergência relacionadas à eventos climáticos, a Secretaria da Educação (Seduc) está promovendo, entre esta segunda (6/10) e terça-feira (7), o evento de formação sobre o guia para elaboração de Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos (Plancon Escolar) .

O encontro, realizado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em Porto Alegre, reúne diretores de escolas, equipes e coordenadores das Coordenadoria Regionais de Educação (CREs), além de lideranças da Seduc e representantes da Defesa Civil (DC), em um momento de orientações e de troca de experiências.

Os participantes foram convidados a refletir sobre o conceito de escolas resilientes e seu reflexo em ações práticas, como a identificação de estratégias e de medidas prioritárias em três momentos-chave: antes (prevenção e preparação), durante (resposta) e após (recuperação). Atividades práticas e dinâmicas de grupo também fizeram parte da programação.

A formação integra o Projeto Planos de Contingência para Escolas Resilientes, desenvolvido em parceria com o Instituto Alana, a organização Vozes da Educação e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec). A iniciativa também é uma das principais ações da Seduc voltadas à reconstrução e à adaptação da Rede Estadual frente aos impactos das mudanças climáticas, especialmente após as enchentes de maio de 2024.

“A escola é um espaço privilegiado para transformar atitudes e preparar as novas gerações
“A escola é um espaço privilegiado para transformar atitudes e preparar as novas gerações", disse Raquel -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Na abertura do evento, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que a proposta do projeto carrega consigo uma nova postura de compreensão da gestão escolar. “A escola é um espaço privilegiado para transformar atitudes e preparar as novas gerações. Quando falamos em escolas resilientes, não estamos falando apenas de prédios, mas de pessoas. A resiliência precisa abranger o físico, o emocional, o mental e o pedagógico. A escola não é parede, não é telhado, é gente. E o mais importante é fortalecer a capacidade das pessoas de superar desafios, porque são elas que fazem a educação e constroem uma sociedade mais consciente e solidária diante das mudanças climáticas.”

Etapa de formação e documento de orientação

Nesta etapa de formação, participaram diretores de 87 escolas estaduais, selecionadas com base no histórico e no grau de impacto dos eventos meteorológicos do último ano. A proposta é que, a partir da formação, cada instituição elabore o seu próprio plano de contingência, adequado à realidade local, com apoio técnico das CREs e da DC.

"Um plano de contingência só faz sentido e só tem valor se for cocriado pela comunidade escolar. Não é um documento que vem pronto, é um processo de construção coletiva. O papel de vocês é envolver cada professor, funcionário, estudante e família na construção desse plano, para que todos saibam como proceder de acordo com o evento climático que os afeta," enfatiza Raquel.

A formação apresentou o guia para elaboração dePlancon Escolar, um documento de orientação da Seduc criado para apoiar as escolas na gestão de riscos e desastres socioambientais. Produzido com apoio técnico do Instituto Alana e do Vozes da Educação, o material foi revisado pela DC, pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha e outros órgãos.

O guia apresenta 19 etapas de planejamento e modelos práticos de ação, organizados em quatro eixos: o que fazer antes, durante e depois das emergências, além da operação contínua do plano. Também inclui sugestões de atividades pedagógicas, de protocolos de evacuação, de ações de acolhimento, de planos de comunicação e de estratégias para manter o vínculo entre estudantes e famílias mesmo em períodos de interrupção das aulas presenciais.

Ferramenta permanente de planejamento no cronograma escolar

A proposta é que o Plancon Escolar seja integrado aos instrumentos de gestão já existentes dentro das escolas estaduais, como o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o Plano Anual de Ações e Metas, tornando-se, assim, uma ferramenta permanente de planejamento no cronograma escolar.

Elaborado desde 2024, a partir de um processo de escuta com profissionais da educação, estudantes, equipes das CREs, gestores escolares e especialistas em proteção e defesa civil, a implementação do Plancon Escolar avançará em etapas. Cada uma das 87 escolas participantes formará o seu comitê com planos de contingência escolares, com representantes de toda a comunidade escolar, que será responsável por adaptar as orientações do guia. Para isso, é necessário preencher e estruturar 14 modelos de documentos, disponibilizados no guia. Ao final, eles servirão de base para constituir o plano de contingência personalizado da escola.

Todo esse processo prevê ainda a realização de simulações periódicas para testar e aprimorar as ações planejadas. Ao longo do primeiro dia do evento, os participantes receberam a versão impressa do guia e acompanharam o relato da Escola Estadual de Ensino Médio General Souza Doca, uma das instituições que contribuíram para a elaboração do material. A programação segue nesta terça-feira (7/10), com orientações e oficinas voltadas à elaboração dos planos de contingência e à integração das ações com as comunidades locais.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

