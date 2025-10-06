Segunda, 06 de Outubro de 2025
IAgro: solução permite emissão de Nota Fiscal Eletrônica por áudio no WhatsApp

Ferramenta foi apresentada no dia 5 de setembro, durante a 48ª Expointer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/10/2025 às 18h38
Banco de imagem/Freepick

A SPO Tecnologia apresentou na 48ª Expointer o IAGRO, uma solução que permite a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) a partir de áudios enviados pelo WhatsApp, no painel "Centro de Inteligência do Agro". O evento ocorreu no dia 5 de setembro, na Arena Gov. RS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

A tecnologia utiliza inteligência artificial (IA) para transcrever, validar e gerar o documento em conformidade com a legislação vigente. O objetivo do IAGRO é reduzir barreiras tecnológicas e ampliar a inclusão digital no campo.

Muitos agricultores ainda encontram dificuldades no uso de sistemas complexos ou aplicativos pouco intuitivos, e a SPO buscou resolver esse desafio com uma interface simples e acessível. “O IAGRO aproxima o produtor das ferramentas de gestão sem impor burocracia ou barreiras técnicas. É uma forma de tornar a emissão de documentos fiscais acessível para quem está no dia a dia do campo”, explica Odair Pianta, CEO da SPO Tecnologia.

A aposta da empresa no WhatsApp como interface principal se apoia em dados recentes: a pesquisa da Brazilian Association of Rural Marketing and Agribusiness (ABMRA) aponta que mídias sociais, como o WhatsApp, têm se tornado cada vez mais importantes para os produtores.

“Nosso objetivo é oferecer ferramentas que realmente façam sentido para o produtor rural. O IAGRO aplica inteligência artificial de forma prática, oferecendo dados estratégicos que aumentam a eficiência das operações agrícolas e apoiam a tomada de decisão de gestores públicos”, completa Júlio Feiden, sócio e diretor de receita (CRO) da SPO.

Para mais informações:

Assessoria de Imprensa – SPO Tecnologia

[email protected] | (51) 9940-25629

