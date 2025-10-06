Segunda, 06 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lumu e Wazuh firmam parceria para capacitar equipes de segurança

Colaboração possibilitará tomadas de decisão ágeis e confiáveis para detectar ameaças críticas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/10/2025 às 17h48

A Lumu, empresa de cibersegurança criadora do Continuous Compromise Assessment®, anuncia a integração de sua oferta de inteligência de ameaças, o Maltiverse, com a Wazuh, fornecedora de soluções de código aberto para Detecção e Resposta Estendida (XDR) e Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM). A parceria proporciona aos usuários da Wazuh uma visão abrangente de sua conduta de segurança, capacitando as equipes a agir com mais rapidez, maior clareza e sem medo de perder ameaças críticas.

O Maltiverse da Lumu agora está disponível como uma integração baseada em API para usuários da Wazuh, ajudando empresas a adotar inteligência de ameaças para uma estratégia de defesa proativa. Com o Maltiverse, as equipes de segurança obtêm insights aprofundados e alertas detalhados que possibilitam maior visibilidade, permitindo priorizar as ameaças mais relevantes. Munidas de um conhecimento mais profundo de como os invasores operam, as equipes podem antecipar movimentos e se defender proativamente contra ameaças cibernéticas emergentes e em evolução.

“Estamos entusiasmados em trazer o Maltiverse da Lumu para a comunidade Wazuh por meio de uma integração simples e com apenas um clique”, afirma Ricardo Villadiego, fundador e CEO da Lumu. “Esta parceria reforça nosso compromisso em ajudar organizações de todos os portes e setores a executar a cibersegurança com proficiência. As organizações agora podem ativar o Maltiverse sem esforço dentro do Wazuh para aumentar a visibilidade de atividades maliciosas com inteligência de ameaças abrangente e precisa. As equipes ganham a confiança necessária para se concentrar no que é mais importante para impulsionar seus negócios”.

A parceria oferece aos clientes:

  • Aprimoramento de Indicadores Automáticos de Comprometimento (IOC): IPs, domínios, URLs e hashes enriquecidos com contexto detalhado em tempo real, incluindo reputação, relacionamentos, geolocalização, dados WHOIS, ASN, detecções antivírus e muito mais;

  • Investigações de Ameaças Mais Rápidas: tempo de análise drasticamente reduzido com contexto pronto para uso exibido diretamente no console da Wazuh;

  • Maior Precisão na Detecção e Resposta: feeds consolidados e constantemente atualizados, reduzindo falsos positivos e priorizando incidentes reais.


“Compartilhamos com a Lumu o objetivo de fornecer soluções de segurança abrangentes e inovadoras para organizações em todo o mundo. A integração do Maltiverse da Lumu oferece um aliado em tempo real dentro da Wazuh, assegurando clareza e insights práticos sem sair da plataforma. Estamos entusiasmados com essa possibilidade de fortalecer nossa comunidade e capacitar as equipes de segurança de nossos clientes”, diz Santiago Bassett, fundador e CEO da Wazuh.

Mais informações sobre a parceria da Lumu com a Wazuh estão disponíveis em: https://lumu.io.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de imagem/Freepick
Tecnologia Há 38 minutos

IAgro: solução permite emissão de Nota Fiscal Eletrônica por áudio no WhatsApp

Ferramenta foi apresentada no dia 5 de setembro, durante a 48ª Expointer

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 2 horas

MadeiraMadeira amplia gestão tech com Nimble Evolution

Com consultoria especializada e personalizada, empresa ampliou o uso do Jira Service Management para além da TI, fortalecendo sua governança digita...

 Freepik License: Free
Tecnologia Há 6 horas

Agência de tráfego pago mostra como funciona o Google Ads

Pequenas e grandes empresas podem estar em destaque na primeira página do Google

 AI ENVATO
Tecnologia Há 7 horas

AI4School: Conexia apresenta solução de IA para educação

Plataforma AI4School foi lançada com foco em estudantes, professores e famílias. Disponibilização ao público está prevista para 2026

 Divulgação - Prêmio MPB
Tecnologia Há 7 horas

Prêmio MPB 2025: votações da segunda fase estão abertas

O número da audiência somada dos podcasts inscritos ultrapassa 160 milhões e ouvintes

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
3.41 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
Tecnologia Há 33 minutos

IAgro: solução permite emissão de Nota Fiscal Eletrônica por áudio no WhatsApp
Geral Há 33 minutos

SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
Entretenimento Há 53 minutos

Avenida Paulista oferece programação para Dia das Crianças
Câmara Há 53 minutos

Comissão aprova possibilidade de negociar dívida tributária de microempreendedor individual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,53%
Euro
R$ 6,22 -0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 705,100,43 +2,31%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias