Lumu e Wazuh firmam parceria para capacitar equipes de segurança

A Lumu, empresa de cibersegurança criadora do Continuous Compromise Assessment®, anuncia a integração de sua oferta de inteligência de ameaças, o Maltiverse, com a Wazuh, fornecedora de soluções de código aberto para Detecção e Resposta Estendida (XDR) e Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM). A parceria proporciona aos usuários da Wazuh uma visão abrangente de sua conduta de segurança, capacitando as equipes a agir com mais rapidez, maior clareza e sem medo de perder ameaças críticas.

O Maltiverse da Lumu agora está disponível como uma integração baseada em API para usuários da Wazuh, ajudando empresas a adotar inteligência de ameaças para uma estratégia de defesa proativa. Com o Maltiverse, as equipes de segurança obtêm insights aprofundados e alertas detalhados que possibilitam maior visibilidade, permitindo priorizar as ameaças mais relevantes. Munidas de um conhecimento mais profundo de como os invasores operam, as equipes podem antecipar movimentos e se defender proativamente contra ameaças cibernéticas emergentes e em evolução.

“Estamos entusiasmados em trazer o Maltiverse da Lumu para a comunidade Wazuh por meio de uma integração simples e com apenas um clique”, afirma Ricardo Villadiego, fundador e CEO da Lumu. “Esta parceria reforça nosso compromisso em ajudar organizações de todos os portes e setores a executar a cibersegurança com proficiência. As organizações agora podem ativar o Maltiverse sem esforço dentro do Wazuh para aumentar a visibilidade de atividades maliciosas com inteligência de ameaças abrangente e precisa. As equipes ganham a confiança necessária para se concentrar no que é mais importante para impulsionar seus negócios”.

A parceria oferece aos clientes:

Aprimoramento de Indicadores Automáticos de Comprometimento (IOC): IPs, domínios, URLs e hashes enriquecidos com contexto detalhado em tempo real, incluindo reputação, relacionamentos, geolocalização, dados WHOIS, ASN, detecções antivírus e muito mais;





Investigações de Ameaças Mais Rápidas: tempo de análise drasticamente reduzido com contexto pronto para uso exibido diretamente no console da Wazuh;





Maior Precisão na Detecção e Resposta: feeds consolidados e constantemente atualizados, reduzindo falsos positivos e priorizando incidentes reais.



“Compartilhamos com a Lumu o objetivo de fornecer soluções de segurança abrangentes e inovadoras para organizações em todo o mundo. A integração do Maltiverse da Lumu oferece um aliado em tempo real dentro da Wazuh, assegurando clareza e insights práticos sem sair da plataforma. Estamos entusiasmados com essa possibilidade de fortalecer nossa comunidade e capacitar as equipes de segurança de nossos clientes”, diz Santiago Bassett, fundador e CEO da Wazuh.

Mais informações sobre a parceria da Lumu com a Wazuh estão disponíveis em: https://lumu.io.



