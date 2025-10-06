Segunda, 06 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AI4School: Conexia apresenta solução de IA para educação

Plataforma AI4School foi lançada com foco em estudantes, professores e famílias. Disponibilização ao público está prevista para 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/10/2025 às 12h24
AI4School: Conexia apresenta solução de IA para educação
AI ENVATO

O uso da inteligência artificial (IA) entre estudantes brasileiros está em expansão. De acordo com a 15ª edição da pesquisa TIC Educação, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação (Nic.br), 70% dos alunos do ensino médio utilizam ferramentas de IA generativa para realizar pesquisas escolares. O levantamento também aponta que apenas 32% desses estudantes receberam orientação de seus professores sobre como utilizar esse tipo de recurso.

Com base nesse cenário, a Conexia Educação anunciou o lançamento da plataforma AI4School, baseada em inteligência artificial generativa e desenvolvida especificamente para o ambiente educacional. O investimento inicial no projeto foi de R$ 30 milhões. A proposta da ferramenta é oferecer suporte ao uso pedagógico da IA, com foco em segurança de dados, formação digital e apoio a professores, estudantes e famílias.

Entre os recursos incorporados estão mecanismos de controle parental, modulação de linguagem conforme a faixa etária e alerta automático para conteúdo inadequado, priorizando a proteção de crianças e adolescentes em contexto escolar.

A versão gratuita do AI4School inclui o ChatEdu, um assistente virtual voltado para o apoio em tarefas escolares, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. Também oferece funcionalidades para educadores, como a geração automatizada de planos de aula e ferramentas adaptadas a diferentes perfis de aprendizagem.

Já a versão premium contempla tutores virtuais por disciplina, além de trilhas de letramento em inteligência artificial destinadas a estudantes, professores e familiares. As trilhas seguem os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e se inspiram em diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Com essa iniciativa, a Conexia passa a atuar em um novo segmento de soluções tecnológicas, com o objetivo de contribuir para o uso estruturado, seguro e responsável da inteligência artificial na educação básica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik License: Free
Tecnologia Há 21 minutos

Agência de tráfego pago mostra como funciona o Google Ads

Pequenas e grandes empresas podem estar em destaque na primeira página do Google

 Divulgação - Prêmio MPB
Tecnologia Há 1 hora

Prêmio MPB 2025: votações da segunda fase estão abertas

O número da audiência somada dos podcasts inscritos ultrapassa 160 milhões e ouvintes

SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 2 horas

Tendências de IA desafiam profissionais a desenvolverem novas habilidades

Segundo pesquisa, 78% das empresas já utilizam inteligência artificial generativa

 Freepik/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

CONIACC reforça que diagnóstico precoce salva vidas

Campanha nacional ganha força com dados que evidenciam a importância da rede de apoio

SBCM
Tecnologia Há 3 dias

Olinda sedia 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

O 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e o 8º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência reunirão profissionais e acadêmico...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
3.16 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Últimas notícias
Educação Há 3 minutos

Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual participam do simulado Saeb em todas as regiões do Rio Grande do Sul
Câmara Há 3 minutos

Comissão de Ciência e Tecnologia discute soberania digital do Brasil e de demais países do BRICS
Tecnologia Há 17 minutos

Agência de tráfego pago mostra como funciona o Google Ads
Senado Federal Há 17 minutos

Especialistas defendem monitoramento neurológico para evitar sequelas em bebês
Internacional Há 17 minutos

Lula conversa com Trump e pede fim de tarifaço a produtos brasileiros

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,39%
Euro
R$ 6,22 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 705,339,82 +2,21%
Ibovespa
143,560,70 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias