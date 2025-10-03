Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Games e gadgets dominam lista de desejos em 2025

Com a chegada das principais datas do varejo — 11/11, Black Friday e Natal —, a tecnologia desponta como protagonista das compras de fim de ano no ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/10/2025 às 12h59
Games e gadgets dominam lista de desejos em 2025
À medida que o calendário avança para as grandes datas do varejo — como o 11/11, a Black Friday e o Natal —, o consumo online no Brasil ganha contornos cada vez mais digitais. Computadores completos, smartphones, consoles de videogame e câmeras de ação estão no topo das buscas feitas por consumidores que se preparam para as festas de fim de ano, segundo levantamento realizado pelo AliExpress.

Os números mostram que, de junho a agosto, algumas categorias tiveram saltos expressivos em relação a 2024. As vendas de consoles de videogame, por exemplo, triplicaram no período. Também se destacaram as câmeras de ação panorâmicas e peças de rodas automotivas, além da procura crescente por acessórios digitais.

A tendência revela uma mudança no perfil dos presentes escolhidos para o fim de ano: mais do que objetos de uso cotidiano, os brasileiros parecem priorizar produtos ligados ao lazer, à inovação e à experiência digital. "O consumidor brasileiro tem mostrado uma relação cada vez mais próxima com a tecnologia. Seja para jogar, trabalhar ou registrar momentos, esses itens têm se consolidado como protagonistas da lista de desejos", afirma Briza Bueno, diretora do AliExpress.

As projeções indicam que o fim de ano de 2025 tende a ser mais conectado e interativo, com o universo gamer e os equipamentos digitais dividindo espaço com as escolhas tradicionais da temporada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.85 km/h Vento
95% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,08%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 695,673,83 +2,00%
Ibovespa
144,140,78 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
