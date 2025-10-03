Games e gadgets dominam lista de desejos em 2025

À medida que o calendário avança para as grandes datas do varejo — como o 11/11, a Black Friday e o Natal —, o consumo online no Brasil ganha contornos cada vez mais digitais. Computadores completos, smartphones, consoles de videogame e câmeras de ação estão no topo das buscas feitas por consumidores que se preparam para as festas de fim de ano, segundo levantamento realizado pelo AliExpress.

Os números mostram que, de junho a agosto, algumas categorias tiveram saltos expressivos em relação a 2024. As vendas de consoles de videogame, por exemplo, triplicaram no período. Também se destacaram as câmeras de ação panorâmicas e peças de rodas automotivas, além da procura crescente por acessórios digitais.

A tendência revela uma mudança no perfil dos presentes escolhidos para o fim de ano: mais do que objetos de uso cotidiano, os brasileiros parecem priorizar produtos ligados ao lazer, à inovação e à experiência digital. "O consumidor brasileiro tem mostrado uma relação cada vez mais próxima com a tecnologia. Seja para jogar, trabalhar ou registrar momentos, esses itens têm se consolidado como protagonistas da lista de desejos", afirma Briza Bueno, diretora do AliExpress.

As projeções indicam que o fim de ano de 2025 tende a ser mais conectado e interativo, com o universo gamer e os equipamentos digitais dividindo espaço com as escolhas tradicionais da temporada.