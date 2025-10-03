Sexta, 03 de Outubro de 2025
RD Summit Live Show terá mais de 30 horas de programação

Evento online e gratuito leva programação exclusiva com os bastidores do RD Summit para o público de casa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/10/2025 às 12h29
Green Fotografia

A contagem regressiva para a 11ª edição do RD Summit, o evento de Marketing e Vendas da América Latina, já começou. Para ampliar o alcance para participantes de todas as regiões do Brasil, a RD Station — unidade de negócios da TOTVS, organizadora do RD Summit, anuncia mais uma edição do RD Summit Live Show. A versão online e gratuita será transmitida simultaneamente ao evento presencial, oferecendo uma experiência imersiva para o público que estiver em casa.

Entre os dias 5 e 7 de novembro, serão mais de 30 horas de conteúdo, com entrevistas exclusivas, cobertura dos bastidores, palestras e debates sobre tendências do mercado. A programação contará com uma curadoria especial de temas e convidados, incluindo nomes como André Siqueira, Thiago Concer, Beatriz Guarezi, Maria Prata, Camila Renaux, entre outros, que compartilharão insights para profissionais de marketing, vendas e inovação.

Este ano, o Live Show também terá uma edição online do Prisma, em que a RD Station anuncia as últimas novidades sobre seus produtos e lançamentos.

“O RD Summit Live Show é a nossa forma de estender a experiência do evento presencial para um público ainda maior, levando conteúdo de ponta e a energia do RD Summit para a casa das pessoas”, explica Vicente Rezende, CMO da RD Station.

As inscrições para o RD Summit Live Show 2025 são gratuitas e estão abertas no site. Os participantes garantem até 35% de desconto no ingresso para o RD Summit presencial e certificado de participação.

Programação e Ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br

Inscrições para o RD Summit Live Show: https://materiais.rdstation.com/rdsummit-live-show-2025

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
