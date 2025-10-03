Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PetCerto: plataforma compara preços de produtos para pets

Além do comparador de preços, o PetCerto lançou o Raça.AI, ferramenta gratuita que ajuda tutores a descobrir a raça de cachorro mais compatível com...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/10/2025 às 11h19
PetCerto: plataforma compara preços de produtos para pets
Imagem de Freepik

Ração, petisco, brinquedo, shampoo, antipulgas, vermífugo. Esses são itens comuns na lista de compras de quem tem animais de estimação em casa. Para ajudar os tutores a economizar, o comparador de preços PetCerto disponibiliza uma plataforma gratuita em que é possível visualizar produtos de diferentes fornecedores ao mesmo tempo, sem ter que acessar separadamente a página de cada um para ver os valores.

Ao contrário de marketplaces tradicionais, o PetCerto não vende diretamente. A ideia é permitir que o consumidor escolha em qual site quer comprar, ao mesmo tempo em que ajuda o lojista a encontrar clientes. É o que explica Angelo Alves, cofundador da plataforma.

"Nosso modelo é baseado em comparação de preços com geração de tráfego qualificado para os parceiros — petshops, e-commerces e marcas. Buscamos a neutralidade da comparação a partir do uso de tecnologia e inteligência artificial (IA), conectando tutores, lojistas e marcas de forma transparente e estratégica", diz Alves.

Na visão de Cezar Machado, também cofundador do PetCerto, o consumidor está cada vez mais digital e informado. A tecnologia de comparação de preços acelera esse processo, criando um hábito de pesquisa antes da compra.

"O tutor percebe que pode economizar sem abrir mão da qualidade, e isso contribui para uma mudança cultural: ele passa a valorizar mais a transparência e a diversidade de opções. Esse movimento já foi consolidado em setores como turismo e medicamentos — agora está chegando com força ao universo pet", avalia Machado.

Alves e Machado salientam que o mercado de produtos para animais de estimação vive um momento de expansão no Brasil. No ano passado, o segmento faturou R$ 75,4 bilhões, um aumento de 9,6% em comparação com 2023, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

"O mercado pet brasileiro é o terceiro maior do mundo em faturamento e segue em forte crescimento. Nesse cenário, o PetCerto busca atuar como uma solução que une tecnologia, inteligência de dados e experiência do consumidor", comenta Alves.

Raça.AI

Os cofundadores explicam que a inteligência artificial está no centro da estratégia do negócio. Um exemplo é o lançamento do Raça.AI, ferramenta gratuita que ajuda tutores a descobrir a ração de cachorro mais compatível com seu estilo de vida, ambiente e rotina.

"Isso mostra, na prática, como a IA pode simplificar escolhas importantes para quem tem ou deseja ter um pet. No futuro, a IA também será aplicada para personalizar recomendações de produtos, como rações e acessórios adequados ao perfil do animal, oferecendo uma experiência de compra ainda mais assertiva e econômica para os tutores", diz Machado.

Próximos passos

Para lojistas e marcas, o próximo passo será disponibilizar relatórios inteligentes de consumo, identificação de tendências e mapeamento de demandas regionais, revelam os empresários.

"Ao analisar milhões de buscas e cliques, conseguiremos identificar quais categorias mais crescem, quais regiões demandam determinados produtos e como está a evolução da concorrência. Isso permitirá que fabricantes e lojistas tomem decisões mais estratégicas, ajustem seus estoques, lancem campanhas mais assertivas e fortaleçam a presença junto ao público-alvo", destaca Alves.

"No futuro, queremos ser um ecossistema digital completo, conectando tutores, marcas e serviços — incluindo consultas veterinárias e banho e tosa — em uma única experiência", complementa Machado.

Para saber mais, basta acessar o site do PetCerto: https://petcerto.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
SBCM
Tecnologia Há 4 minutos

Olinda sedia 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

O 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e o 8º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência reunirão profissionais e acadêmico...

 Divulgação/Adobe
Tecnologia Há 19 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro

A cidade cenográfica da novela Garota do Momento foi transformada em palco de colaboração multidisciplinar em torno da inteligência artificial (IA)...

 AliExpress
Tecnologia Há 2 horas

Games e gadgets dominam lista de desejos em 2025

Com a chegada das principais datas do varejo — 11/11, Black Friday e Natal —, a tecnologia desponta como protagonista das compras de fim de ano no ...

 Green Fotografia
Tecnologia Há 3 horas

RD Summit Live Show terá mais de 30 horas de programação

Evento online e gratuito leva programação exclusiva com os bastidores do RD Summit para o público de casa

Imagem de Freepik
Tecnologia Há 3 horas

VPS e Games: EnxadaHost investe em novo caminho de mercado

A empresa foi fundada em 2019, com sua atuação no mercado de Host para Minecraft; CEO da marca fala sobre a expansão e as tendências no mercado nac...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.85 km/h Vento
95% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Câmara Há 29 minutos

Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)
Economia Há 44 minutos

Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Saúde Há 1 hora

Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,08%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 695,673,83 +2,00%
Ibovespa
144,140,78 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias