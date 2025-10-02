Médicos investem em tráfego pago para crescer online

O comportamento dos pacientes está passando por uma transformação acelerada. Se antes a indicação boca a boca era o principal meio de escolha, hoje a realidade é digital: um estudo publicado na PubMed Central mostra que 85,6% dos usuários de internet buscam informações de saúde online antes de tomar decisões clínicas. Esse cenário torna a presença digital indispensável para clínicas e consultórios. Segundo Marcelo Fernando Jr., especialista em tráfego pago e fundador da agência AB2, o tráfego pago é hoje a estratégia mais eficiente para garantir novos agendamentos e atrair pacientes qualificados.

Para o especialista em tráfego pago e fundador da AB2 — agência focada em marketing médico, a mudança já é perceptível no dia a dia das clínicas. "O paciente moderno pesquisa, compara e avalia antes de decidir. Quem não aparece bem posicionado no digital simplesmente deixa de ser visto. É por isso que o tráfego pago se tornou um dos pilares da captação de pacientes", afirma.

Tendência consolidada

Levantamentos recentes reforçam que o paciente digital valoriza praticidade e confiança: o Perfil do Paciente Digital 2025 revela que 84% dos acessos às plataformas de saúde são feitos por smartphone, bem como maior procura por agendamentos online para especialistas. O relatório Panorama das Clínicas e Hospitais 2025 mostra que clínicas e hospitais brasileiros estão priorizando tecnologia, marketing e experiência do paciente como frentes centrais de investimento. De acordo com Marcelo Fernando Jr., nesse contexto, campanhas de tráfego pago são fundamentais para que médicos e clínicas estejam no lugar certo, na hora certa, com a mensagem certa.

Resultados no mercado médico

A AB2, sob liderança de Marcelo, já gerenciou mais de R$ 5 milhões em investimentos publicitários, auxiliando médicos de diferentes especialidades, como urologia, dermatologia, ortopedia, nutrologia, endocrinologia, ginecologia e estética, a fortalecer sua presença digital e atrair pacientes. "Cada segmento tem sua particularidade, mas todos enfrentam o mesmo desafio: estar visível quando o paciente procura por ajuda. É aí que o tráfego pago faz a diferença", explica o especialista.

Futuro da captação de pacientes

Para Marcelo, o recado é claro: "O marketing médico não é mais opcional. O paciente está online, e a presença digital com tráfego pago é o que garante que o consultório seja encontrado. Quem investir agora estará à frente; quem não investir ficará invisível".