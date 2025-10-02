Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Médicos investem em tráfego pago para crescer online

O comportamento dos pacientes mudou: a maioria busca médicos no Google e redes sociais antes de marcar consulta. Para Marcelo, especialista em tráf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/10/2025 às 15h23
Médicos investem em tráfego pago para crescer online
Freepik

O comportamento dos pacientes está passando por uma transformação acelerada. Se antes a indicação boca a boca era o principal meio de escolha, hoje a realidade é digital: um estudo publicado na PubMed Central mostra que 85,6% dos usuários de internet buscam informações de saúde online antes de tomar decisões clínicas. Esse cenário torna a presença digital indispensável para clínicas e consultórios. Segundo Marcelo Fernando Jr., especialista em tráfego pago e fundador da agência AB2, o tráfego pago é hoje a estratégia mais eficiente para garantir novos agendamentos e atrair pacientes qualificados.

Para o especialista em tráfego pago e fundador da AB2 — agência focada em marketing médico, a mudança já é perceptível no dia a dia das clínicas. "O paciente moderno pesquisa, compara e avalia antes de decidir. Quem não aparece bem posicionado no digital simplesmente deixa de ser visto. É por isso que o tráfego pago se tornou um dos pilares da captação de pacientes", afirma.

Tendência consolidada

Levantamentos recentes reforçam que o paciente digital valoriza praticidade e confiança: o Perfil do Paciente Digital 2025 revela que 84% dos acessos às plataformas de saúde são feitos por smartphone, bem como maior procura por agendamentos online para especialistas. O relatório Panorama das Clínicas e Hospitais 2025 mostra que clínicas e hospitais brasileiros estão priorizando tecnologia, marketing e experiência do paciente como frentes centrais de investimento. De acordo com Marcelo Fernando Jr., nesse contexto, campanhas de tráfego pago são fundamentais para que médicos e clínicas estejam no lugar certo, na hora certa, com a mensagem certa.

Resultados no mercado médico

A AB2, sob liderança de Marcelo, já gerenciou mais de R$ 5 milhões em investimentos publicitários, auxiliando médicos de diferentes especialidades, como urologia, dermatologia, ortopedia, nutrologia, endocrinologia, ginecologia e estética, a fortalecer sua presença digital e atrair pacientes. "Cada segmento tem sua particularidade, mas todos enfrentam o mesmo desafio: estar visível quando o paciente procura por ajuda. É aí que o tráfego pago faz a diferença", explica o especialista.

Futuro da captação de pacientes

Para Marcelo, o recado é claro: "O marketing médico não é mais opcional. O paciente está online, e a presença digital com tráfego pago é o que garante que o consultório seja encontrado. Quem investir agora estará à frente; quem não investir ficará invisível".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
Tecnologia Há 19 minutos

Eritroblastose fetal exige abordagem precoce

Cirurgião materno-fetal destaca a importância do tratamento ainda no útero

IEG
Tecnologia Há 2 horas

SSLF 2025 discutiu inovação, liderança e estratégia em CSC

O Shared Services Leadership Forum (SSLF) ocorreu no dia 17 de setembro, em São Paulo, e reuniu executivos para debater tendências e desafios da ge...

 Freepik (www.freepik.com)
Tecnologia Há 3 horas

Whatsplaid lança chatbot com IA para WhatsApp Business

Com investimento de US$ 8 milhões, chatbot de IA automatiza atendimento, recomendações de produtos e suporte por meio do WhatsApp Business

 Marketing SunSpace CRM
Tecnologia Há 4 horas

Jovens vêm desenvolvendo CRM integrado para rastrear leads

Aplicativo SunSpace CRM integra rastreamento de leads com Google e Meta Ads, oferecendo automação, transparência e resultados mais precisos

 Allcom
Tecnologia Há 5 horas

Ampliação de conectividade é destaque na Futurecom

Ações do governo pretendem ampliar acesso e inclusão com interiorização, distribuição e ampliação de redes. Palestras e painéis propõem soluções pa...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.08 km/h Vento
94% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Eritroblastose fetal exige abordagem precoce
Agricultura Há 14 minutos

Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia
Direitos Humanos Há 14 minutos

DPU cobra proteção a Aldeia Pataxó Kaí atacada na Bahia
Saúde Há 14 minutos

Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente
Justiça Há 29 minutos

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,13%
Euro
R$ 6,26 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 682,631,27 +2,68%
Ibovespa
144,091,66 pts -0.98%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias