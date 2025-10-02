Quinta, 02 de Outubro de 2025
SSLF 2025 discutiu inovação, liderança e estratégia em CSC

O Shared Services Leadership Forum (SSLF) ocorreu no dia 17 de setembro, em São Paulo, e reuniu executivos para debater tendências e desafios da ge...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/10/2025 às 14h37
SSLF 2025 discutiu inovação, liderança e estratégia em CSC
O Shared Services Leadership Forum (SSLF), evento do IEG para diretores e líderes do mercado de Serviços Compartilhados, foi realizado em 17 de setembro de 2025, no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo, com programação das 8h às 18h. O evento contou com cerca de 200 participantes e abordou o tema central “Provar, Sustentar e Elevar o Valor do CSC – Uma Constante Evolução”.

A abertura teve a palestra “Eficiência como Estratégia: O Papel Crítico do CSC em Cenários Econômicos Complexos”, apresentada por Paulo Gala, economista e conselheiro da FIESP.

Em seguida, o painel “Do ROI ao ROV: As Métricas para Medir e Comunicar o Valor Estratégico do CSC para o C-Level” discutiu como os Centros de Serviços podem demonstrar sua relevância às lideranças executivas.

Entre os cases apresentados:

  • “100 anos em 1: Como o CSC da Frísia acelera a inovação e gera impacto real para além do backoffice”.

  • “Uma Estratégia Inteligente para Inovação: Como a Bayer transformou Restrições em Oportunidades com Citizen Development”.

  • “Como a ISA Energia Brasil gerou 87% de Eficiência no Processo de Conciliação Contábil”.

  • “A Jornada do BBS Scorecard: Lições da Bunge para Engajar o Time aos Resultados do CSC”.

  • “Transformando o CSC com IA e Automação: A Jornada do CoE da FS - Fueling Sustainability”.

  • “Produtividade Sustentável: A Jornada de Transformação do CoE Votorantim”.

  • “O Resultado só é possível com Pessoas: Como o CSC da TKE está Desenvolvendo seus Talentos”.

  • “De Centro de Custo a Centro de Lucro: A Trajetória de Evolução do CSC da Siemens”.

  • “Do Transacional ao Estratégico: O Case Ecorodovias de Geração de Valor através de um CSC Analítico”.

  • “Melhoria Contínua: Como a Origem reduziu 50% das Divergências e Acelerou a Entrada de NF em até 15x”.

Os painéis de debate incluíram:

  • “Inovação em CSC: Como Capturar a Nova Onda de Eficiência com IA”, que contou com a participação de Fernando Teixeira, Fabiano Guastella e Guilherme Cenachi.

  • “Agentes de IA: A próxima evolução da eficiência ou o fim do CSC como conhecemos?”.

  • “Como construir o pipeline de liderança para o CSC do futuro?”.

O evento também teve a Premiação Benchmark em CSC 2025, baseada na pesquisa Benchmark em CSC 2025 do IEG, que reconhece organizações que se destacam em eficiência operacional, maturidade e automação.

Além das sessões, o fórum contou com um hall de expositores, no qual empresas como Join4/Lecom, Dattos, V360, Requestia, Smarthis/UiPath, Pipefy, Hyland, Nexoria/Alteryx, Cervello e JobCtrl apresentaram soluções.

Sorteios da Join4 e da Lecom ocorreram ao final do evento, com entrega de brindes das marcas. Após o encerramento oficial, os participantes foram convidados para um happy hour promovido pela V360, no The Pitchers Burger and Baseball.

O próximo encontro está marcado para 18 de novembro, com a realização do Technology Evolution Conference 2025, em formato totalmente online e ao vivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
