Whatsplaid lança chatbot com IA para WhatsApp Business

Com investimento de US$ 8 milhões, chatbot de IA automatiza atendimento, recomendações de produtos e suporte por meio do WhatsApp Business

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/10/2025 às 13h23
Whatsplaid lança chatbot com IA para WhatsApp Business
A plataforma de automação conversacional Whatsplaid anuncia o lançamento do Whatsplaid GPT, chatbot baseado em inteligência artificial que integra recursos de automação ao WhatsApp Business, tornando-o um canal automatizado de atendimento ao cliente e qualificação de vendas. O projeto faz parte de um plano de investimento de US$ 8 milhões (cerca de R$ 42 milhões) até o final de 2026, com foco na integração da ferramenta a sistemas de e-commerce, ERP e CRM.

A tecnologia utiliza IA generativa para produzir respostas em linguagem natural, ajustadas ao tom de voz de cada marca. Além de esclarecer dúvidas sobre pedidos, o chatbot sugere produtos, interpreta links, imagens e responde no idioma do cliente. A ferramenta está conectada à API oficial do WhatsApp Business e disponível inicialmente para usuários das plataformas parceiras.

Durante a fase de testes, realizada com lojistas do Brasil, México e Argentina, foram registradas cerca de 900 mil interações automatizadas. Segundo dados internos, houve um aumento médio de 32% nas taxas de resposta e de 18% na conversão de vendas por WhatsApp Business.

“O Whatsplaid GPT representa um novo uso estratégico do WhatsApp Business, com atendimento automatizado que mantém a identidade da marca”, afirma Eduardo Thomas, gerente de produto da plataforma.

A expectativa da empresa é ampliar o número de integrações para mais de 20 sistemas até 2026, o que inclui soluções de diferentes segmentos e mercados. A liberação da ferramenta está sendo feita de forma gradativa entre os usuários das plataformas já integradas.

De acordo com estimativas do Backlinko, o WhatsApp Business ultrapassa 3 bilhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, consolidando-se entre os aplicativos de mensagem mais utilizados globalmente. No Brasil, uma pesquisa da Opinion Box (2024) revela que 82% dos consumidores já utilizam o aplicativo como canal de comunicação com empresas — evidenciando sua relevância nas estratégias comerciais digitais.

A empresa também projeta o desenvolvimento de novos recursos até 2026, ampliando as capacidades do chatbot para vendas multicanal e análise preditiva do comportamento de consumo. “A jornada de compra está cada vez mais fragmentada. Nosso objetivo é tornar o WhatsApp Business um ponto central e inteligente de relacionamento entre marcas e consumidores”, finaliza o diretor de produto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
