LLYC celebra 30 anos e lança “Partners for What’s Next”

A LLYC, consultoria global de Marketing e Corporate Affairs, completa 30 anos de atuação e inicia um novo capítulo com o lançamento do "Partners for What’s Next". Trata-se de uma declaração de marca que expressa a proposta de valor da empresa: ser parceira de organizações em processos de criatividade, influência e inovação para apoiar o crescimento e a proteção dos negócios de seus clientes.

Com o "Partners for What’s Next", a LLYC pretende apoiar empresas e organizações na tomada de decisões em áreas como marketing, comunicação corporativa, criatividade publicitária e assuntos públicos.

"O aniversário de 30 anos é um momento ideal para falar de futuro, tomar impulso e continuar olhando para frente. Este marco é a melhor oportunidade para projetar a nossa aspiração em relação ao que está por vir, fortalecer o nosso posicionamento, abrir novas oportunidades de negócio e consolidar a nossa cultura interna. O atual cenário de incertezas exige que as organizações contem com parceiros capazes de analisar contextos complexos e propor soluções aplicáveis", afirma Alejandro Romero, Sócio e CEO Global da LLYC.

Uma narrativa para o futuro

"Partners for What’s Next" é apresentada como uma plataforma estratégica que unifica ações comerciais, editoriais e a cultura interna da empresa sob uma mesma mensagem.

Segundo a LLYC, a iniciativa está alinhada à evolução de sua identidade verbal e visual, buscando ser mais expressiva, flexível, contemporânea e global. A plataforma também se conecta a campanhas recentes, como The Next Mindset, que convidavam à mudança de mentalidade para enfrentar desafios atuais e futuros.

Por que agora?

De acordo com Alejandro Romero, a proposta surge em um contexto de transformação nos negócios, na sociedade e no setor de comunicação, marcado pela tecnologia, pelas novas demandas dos consumidores, pela polarização social e pela pressão sobre as marcas. "Com o Partners for What’s Next, incentivamos a análise crítica do presente, a formulação de perguntas, o desenvolvimento de novas ideias e a busca por soluções voltadas às necessidades de nossos clientes", explica.

A LLYC foi apontada pelo relatório PR SCOPE ESPAÑA 2025/2026 como a consultoria de comunicação mais bem avaliada pelo mercado espanhol em critérios como qualidade de serviço, planejamento estratégico e serviços integrados. Além disso, neste ano a empresa foi eleita a "Melhor consultoria de comunicação da Europa" no PRWeek Global Awards, premiação internacional do setor.