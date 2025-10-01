Quarta, 01 de Outubro de 2025
Energia solar impulsiona carregamento doméstico de veículos

Com a popularização dos veículos elétricos, cresce o número de brasileiros que se preparam para abastecer os automóveis com energia limpa e acessív...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 17h48
Energia solar impulsiona carregamento doméstico de veículos
I9SOLAR

Com a chegada definitiva da mobilidade elétrica ao Brasil, cada vez mais motoristas estão descobrindo que o abastecimento do carro pode acontecer de forma simples, limpa e acessível — direto da garagem de casa. O crescimento nas vendas de veículos elétricos acompanha uma mudança de mentalidade do consumidor, que enxerga na tecnologia não apenas economia no dia a dia, mas também uma forma concreta de contribuir para a redução de impactos ambientais. Essa transformação já começa a moldar novos hábitos de consumo e a impulsionar investimentos em infraestrutura e soluções sustentáveis em todo o país.

A mobilidade elétrica deixou de ser apenas uma tendência e já se consolidou como realidade no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o país registrou mais de 100 mil veículos eletrificados leves em circulação até o final de 2024, número que vem aumentando de forma consistente. Nesse cenário, cresce também a busca por formas de recarga eficientes e sustentáveis, especialmente em residências. A instalação de carregadores residenciais, aliada à geração de energia solar, tem se mostrado uma solução prática, econômica e ambientalmente responsável.

“Carregar um carro elétrico em casa representa não apenas conveniência, mas também maior controle sobre os gastos, autonomia e menor dependência da rede pública. Para consumidores interessados em economia e sustentabilidade, a adaptação da infraestrutura elétrica com integração à energia fotovoltaica vem sendo apontada como uma alternativa estratégica”, afirma Rafael Pires, engenheiro eletricista e especialista em infraestrutura elétrica para mobilidade sustentável.

Avaliação elétrica e escolha do carregador
O primeiro passo para a adaptação consiste em avaliar a estrutura elétrica do imóvel. Carregadores de veículos elétricos (VEs) exigem maior potência e podem demandar circuitos e proteções dedicados. Segundo Pires, a orientação de um profissional qualificado é considerada essencial para garantir segurança e eficiência na instalação.

Na prática, o veículo pode ser recarregado em uma tomada comum (nível 1) — recomendada apenas para situações emergenciais — ou em um carregador do tipo wallbox (nível 2), que oferece mais segurança e agilidade. Esse modelo, até cinco vezes mais rápido, já se tornou padrão em muitas residências com veículos elétricos, explica Pires.

Instalação segura e personalizada
A instalação dos carregadores deve seguir normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 5410, e ser conduzida por profissionais especializados. “Essa não é uma adaptação genérica. Cada projeto deve ser personalizado conforme o perfil de consumo e a rede elétrica do imóvel”, afirma Flávio Abreu, CEO da i9 Solar.

Ainda segundo Abreu, a empresa trabalha com sistemas integrados que unem energia solar, carregadores de veículos elétricos e gestão de consumo. “A tecnologia certa transforma o que antes era custo fixo em retorno financeiro real”, acrescenta.

Energia solar como diferencial
A integração da energia solar ao carregamento doméstico é considerada um dos principais diferenciais. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Brasil ultrapassou em 2024 a marca de 2,5 milhões de unidades consumidoras com geração própria de energia solar. Esse modelo permite abastecer residências e veículos com energia renovável, além de reduzir significativamente os gastos com eletricidade.

Dados da i9 Solar indicam que sistemas fotovoltaicos possuem vida útil de até 25 anos e apresentam retorno médio do investimento entre três e cinco anos. “O carro é elétrico, mas a economia vem do sol”, reforça Abreu. Ele destaca ainda que muitos consumidores têm relatado a possibilidade de manter a conta de luz próxima de zero, mesmo com o uso diário do veículo.

Perspectiva para profissionais
De acordo com a arquiteta Mariana Torres, especialista em projetos sustentáveis, e o engenheiro civil André Almeida, que atua em condomínios residenciais no Distrito Federal, a previsão de infraestrutura elétrica para carregadores e a reserva de espaços para painéis solares desde a planta do imóvel têm se consolidado como tendência crescente. Esse tipo de planejamento agrega valor à construção e antecipa demandas que já se mostram relevantes no mercado imobiliário.

Sobre a i9 Solar
A i9 Solar é um ecossistema de soluções em sustentabilidade que atua com consultoria, instalação e tecnologia para residências, empresas e propriedades rurais. Entre os serviços oferecidos estão: sistemas de energia solar fotovoltaica, aquecimento solar, captação de água da chuva, automação e carregadores para veículos elétricos.

Redes sociais: www.i9solar.com

www.instagram.com/i9solar/

DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
