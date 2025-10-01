Sergipe registra avanço na segurança ao investir em inovação

Sergipe tem registrado avanços expressivos na segurança pública nos últimos anos, resultado de investimentos contínuos e adoção de soluções tecnológicas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, o Estado lidera o investimento per capita em segurança no Nordeste e ocupa a 8ª posição no ranking nacional, à frente de Amazonas, Rio Grande do Norte e Ceará.

Conforme o mesmo levantamento, Sergipe também se destaca como o Estado do Nordeste com os menores índices de crimes violentos, reforçando o impacto das políticas públicas adotadas. Em 2024, foram destinados R$ 1,92 bilhão ao setor, o equivalente a 12% das despesas do Poder Executivo estadual.

Os efeitos desses aportes aparecem nos indicadores. Dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim) mostram que maio de 2025 registrou o menor número de homicídios dolosos para o mês desde 2003: 21 casos. A queda representa 71,6% em relação ao mesmo período de 2016. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2025, a redução foi de 18% frente ao ano anterior. Os números colocam Sergipe entre os estados que mais avançam no cumprimento das metas nacionais de redução de homicídios dolosos e por arma de fogo até 2030.

A modernização também alcança o atendimento pré-hospitalar, com a ampliação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Novas ambulâncias de suporte básico e avançado passaram a operar, ampliando a cobertura e reduzindo o tempo de resposta em emergências médicas.

Nesse cenário de modernização, Sergipe implementou o sistema Atalaya, desenvolvido pela Minsait, empresa do Indra Group, para integrar e agilizar os atendimentos emergenciais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE). Desde que entrou em operação, a ferramenta já proporcionou aumento de 30% na capacidade média mensal de atendimentos, redução no tempo de resposta e otimização dos recursos disponíveis.

O Atalaya conecta, em tempo real, todo o ecossistema de serviços de emergência, permitindo o monitoramento de viaturas, registro e despacho de ocorrências. O sistema também reconhece tanto o nome oficial quanto os apelidos que a população usa para se referir a um lugar, identifica ocorrências repetidas no mesmo endereço e possui versão mobile para uso em viaturas, buscando facilitar a comunicação e o acompanhamento das ocorrências pelas equipes em campo e permitindo, ao mesmo tempo, o monitoramento das ações pelo Centro Integrado de Operações em Segurança (CIOSP). Esses recursos contribuem para diminuir o impacto de trotes, que representam cerca de 20% das chamadas recebidas.

Para a Minsait, a adoção do Atalaya em Sergipe reforça como a tecnologia pode apoiar políticas públicas de forma concreta. "Quando uma solução é desenhada sob medida para as necessidades locais, o impacto é imediato: menos desperdício de recursos e mais eficiência no atendimento ao cidadão", afirma Filipe Guedes Almeida, diretor-executivo de Administração Pública e Saúde do Indra Group no Brasil.

A integração entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAMU e o sistema Atalaya já demonstra impacto direto na melhoria dos serviços prestados à população. "Quando conseguimos reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficiência dos atendimentos, garantimos que os recursos sejam usados de forma estratégica e que as demandas da população sejam atendidas com qualidade e agilidade", acrescenta o executivo.