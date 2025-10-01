Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sergipe registra avanço na segurança ao investir em inovação

Projeto da Minsait, do grupo Indra, integra e agiliza atendimentos emergenciais da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 17h34
Sergipe registra avanço na segurança ao investir em inovação
Banco de Imagem Indra

Sergipe tem registrado avanços expressivos na segurança pública nos últimos anos, resultado de investimentos contínuos e adoção de soluções tecnológicas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, o Estado lidera o investimento per capita em segurança no Nordeste e ocupa a 8ª posição no ranking nacional, à frente de Amazonas, Rio Grande do Norte e Ceará.

Conforme o mesmo levantamento, Sergipe também se destaca como o Estado do Nordeste com os menores índices de crimes violentos, reforçando o impacto das políticas públicas adotadas. Em 2024, foram destinados R$ 1,92 bilhão ao setor, o equivalente a 12% das despesas do Poder Executivo estadual.

Os efeitos desses aportes aparecem nos indicadores. Dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim) mostram que maio de 2025 registrou o menor número de homicídios dolosos para o mês desde 2003: 21 casos. A queda representa 71,6% em relação ao mesmo período de 2016. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2025, a redução foi de 18% frente ao ano anterior. Os números colocam Sergipe entre os estados que mais avançam no cumprimento das metas nacionais de redução de homicídios dolosos e por arma de fogo até 2030.

A modernização também alcança o atendimento pré-hospitalar, com a ampliação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Novas ambulâncias de suporte básico e avançado passaram a operar, ampliando a cobertura e reduzindo o tempo de resposta em emergências médicas.

Nesse cenário de modernização, Sergipe implementou o sistema Atalaya, desenvolvido pela Minsait, empresa do Indra Group, para integrar e agilizar os atendimentos emergenciais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE). Desde que entrou em operação, a ferramenta já proporcionou aumento de 30% na capacidade média mensal de atendimentos, redução no tempo de resposta e otimização dos recursos disponíveis.

O Atalaya conecta, em tempo real, todo o ecossistema de serviços de emergência, permitindo o monitoramento de viaturas, registro e despacho de ocorrências. O sistema também reconhece tanto o nome oficial quanto os apelidos que a população usa para se referir a um lugar, identifica ocorrências repetidas no mesmo endereço e possui versão mobile para uso em viaturas, buscando facilitar a comunicação e o acompanhamento das ocorrências pelas equipes em campo e permitindo, ao mesmo tempo, o monitoramento das ações pelo Centro Integrado de Operações em Segurança (CIOSP). Esses recursos contribuem para diminuir o impacto de trotes, que representam cerca de 20% das chamadas recebidas.

Para a Minsait, a adoção do Atalaya em Sergipe reforça como a tecnologia pode apoiar políticas públicas de forma concreta. "Quando uma solução é desenhada sob medida para as necessidades locais, o impacto é imediato: menos desperdício de recursos e mais eficiência no atendimento ao cidadão", afirma Filipe Guedes Almeida, diretor-executivo de Administração Pública e Saúde do Indra Group no Brasil.

A integração entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAMU e o sistema Atalaya já demonstra impacto direto na melhoria dos serviços prestados à população. "Quando conseguimos reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficiência dos atendimentos, garantimos que os recursos sejam usados de forma estratégica e que as demandas da população sejam atendidas com qualidade e agilidade", acrescenta o executivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
I9SOLAR
Tecnologia Há 3 horas

Energia solar impulsiona carregamento doméstico de veículos

Com a popularização dos veículos elétricos, cresce o número de brasileiros que se preparam para abastecer os automóveis com energia limpa e acessív...

 361º Sports
Tecnologia Há 4 horas

Chega ao Brasil o Flame 4, novo tênis da 361° Sport

Modelo incorpora placa de carbono e tecnologias específicas para corridas de média e longa distância

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde

As escovas hospitalares reduzem infecções, afetando 14% dos pacientes, e promovem eficiência sustentável.

Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Mangueiras para produtos químicos asseguram manuseio seguro

Equipamentos especializados facilitam transporte de substâncias em processos industriais, seguindo normas técnicas para prevenção de vazamentos e c...

 Imagem de Freepik/mego-studio
Tecnologia Há 7 horas

Laçador de Ofertas atinge marca de 800 mil clientes ativos

A empresa, que atua como OTA, conquistou a média de mais de 700 mil acessos mensais, oferecendo acesso à compra de vouchers na Serra Gaúcha e Porto...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
19° Sensação
2.86 km/h Vento
88% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
Política Há 7 minutos

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
Geral Há 21 minutos

AGU pede mais tempo para regular uso da cannabis medicinal
Câmara Há 21 minutos

Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Câmara Há 21 minutos

Lira aceita 3 de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,18%
Euro
R$ 6,25 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 667,734,87 +3,28%
Ibovespa
145,517,34 pts -0.49%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias