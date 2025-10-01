Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chega ao Brasil o Flame 4, novo tênis da 361° Sport

Modelo incorpora placa de carbono e tecnologias específicas para corridas de média e longa distância

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 17h13
Chega ao Brasil o Flame 4, novo tênis da 361° Sport
361º Sports

361° Sport anunciou em setembro de 2025 a chegada do Flame 4 ao Brasil, um tênis de corrida desenvolvido para percursos de média e longa distância. O modelo integra a linha FLAME da marca, que possui outras versões disponíveis e terá novos lançamentos programados.

O produto utiliza a placa de carbono Qu!kBONE DYNAM!C em sua estrutura, combinada com a entressola de dupla densidade Qu!kFLAMECQT. O cabedal é confeccionado em malha tecnológica C!LK e incorpora o sistema de amarração MORPHIT na região do mediopé.

Camila Pinheiro, diretora de marketing da 361° Sport, declarou: "O Flame 4 nasce da nossa obsessão em unir performance e acessibilidade. Queremos que mais corredores tenham acesso ao que há de mais moderno em tecnologia de calçados".

A primeira remessa será comercializada em quantidade limitada através do e-commerce oficial da empresa.

Sobre a 361° Sport

Fundada em 2003, a 361° Sport atua em mais de 60 países no segmento de artigos esportivos. A empresa desenvolve produtos para atletas profissionais e amadores, com foco em tênis de corrida e tecnologias relacionadas ao setor esportivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
I9SOLAR
Tecnologia Há 3 horas

Energia solar impulsiona carregamento doméstico de veículos

Com a popularização dos veículos elétricos, cresce o número de brasileiros que se preparam para abastecer os automóveis com energia limpa e acessív...

 Banco de Imagem Indra
Tecnologia Há 3 horas

Sergipe registra avanço na segurança ao investir em inovação

Projeto da Minsait, do grupo Indra, integra e agiliza atendimentos emergenciais da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE)

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde

As escovas hospitalares reduzem infecções, afetando 14% dos pacientes, e promovem eficiência sustentável.

Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Mangueiras para produtos químicos asseguram manuseio seguro

Equipamentos especializados facilitam transporte de substâncias em processos industriais, seguindo normas técnicas para prevenção de vazamentos e c...

 Imagem de Freepik/mego-studio
Tecnologia Há 7 horas

Laçador de Ofertas atinge marca de 800 mil clientes ativos

A empresa, que atua como OTA, conquistou a média de mais de 700 mil acessos mensais, oferecendo acesso à compra de vouchers na Serra Gaúcha e Porto...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
19° Sensação
2.86 km/h Vento
88% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
Política Há 7 minutos

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
Geral Há 21 minutos

AGU pede mais tempo para regular uso da cannabis medicinal
Câmara Há 21 minutos

Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Câmara Há 21 minutos

Lira aceita 3 de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,18%
Euro
R$ 6,25 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 667,734,87 +3,28%
Ibovespa
145,517,34 pts -0.49%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias