Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde

As escovas hospitalares reduzem infecções, afetando 14% dos pacientes, e promovem eficiência sustentável.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 16h43
Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Freepik

A higiene em ambientes hospitalares é essencial para prevenir infecções e garantir a segurança dos pacientes. No Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que o número de infecções hospitalares cresceu 20% em 2024, na comparação com o período anterior. Mais de 24% dos pacientes internados em hospitais e 52,3% dos indivíduos em tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) morrem anualmente por infecções, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a 9ª edição do Relatório da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em Hospitais com UTI, com dados referentes ao ano de 2024. O levantamento abrange 3.023 estabelecimentos, dos quais 2.374 possuem leitos de UTI adulto, pediátrica e/ou neonatal.

“O setor de saúde brasileiro enfrenta desafios para manter níveis elevados de higiene, especialmente em hospitais com alta rotatividade de pacientes”, afirma com Jefferson Weinberger. A implementação de protocolos rigorosos de controle de infecção, incluindo a higiene das mãos, o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual e a adesão a diretrizes internacionais, tem um impacto positivo na redução das infecções hospitalares, segundo o estudo publicado na Revista FT.

O uso de escovas hospitalares contribui para a redução de infecções, que afetam cerca de 14% dos pacientes internados no Brasil. “Ferramentas duráveis e reutilizáveis otimizam processos de limpeza, alinhando-se a práticas sustentáveis em ambientes de saúde. Além disso, a conformidade com regulamentações evita complicações e custos adicionais para instituições”, de acordo com Jefferson Weinberger, diretor comercial da Weinberger.

Relatórios indicam evolução na adesão a protocolos de segurança, com melhorias observadas em avaliações nacionais. A higiene adequada preserva a integridade de equipamentos médicos, prolongando sua vida útil. A expectativa é que práticas de higiene continuem avançando, fortalecendo a qualidade da assistência à saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Mangueiras para produtos químicos asseguram manuseio seguro

Equipamentos especializados facilitam transporte de substâncias em processos industriais, seguindo normas técnicas para prevenção de vazamentos e c...

 Imagem de Freepik/mego-studio
Tecnologia Há 3 horas

Laçador de Ofertas atinge marca de 800 mil clientes ativos

A empresa, que atua como OTA, conquistou a média de mais de 700 mil acessos mensais, oferecendo acesso à compra de vouchers na Serra Gaúcha e Porto...

 Divulgação Civitatis
Tecnologia Há 4 horas

Civitatis une dados e olhar humano na curadoria de passeios

Plataforma de turismo combina dados, avaliação humana e opiniões de viajantes para selecionar atividades turísticas

 Reprodução Syncoop 2025/Fenasbac
Tecnologia Há 4 horas

Syncoop 2025 destaca inovação no cooperativismo financeiro

Evento online da Fenasbac reuniu especialistas do setor, que debateram tendências tecnológicas e práticas sustentáveis para fortalecer o crédito co...

 Imagem de Freepik/DC Studio
Tecnologia Há 4 horas

Retail Media deve representar 25% da mídia digital em 2026

No Brasil, investimentos no modelo de anúncio devem chegar a US$1,06 bilhão em 2025, 40% do total da América Latina. Daniel Parra Moreno, CEO da Pl...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
22° Sensação
2.87 km/h Vento
78% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

Lei prevê aumento de produtos da agricultura familiar na merenda escolar
Cultura Há 5 minutos

Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Tecnologia Há 21 minutos

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 662,427,92 +2,60%
Ibovespa
145,549,63 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias