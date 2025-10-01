Quarta, 01 de Outubro de 2025
Laçador de Ofertas atinge marca de 800 mil clientes ativos

A empresa, que atua como OTA, conquistou a média de mais de 700 mil acessos mensais, oferecendo acesso à compra de vouchers na Serra Gaúcha e Porto...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 13h38
O Laçador de Ofertas, agência de turismo on-line especializada em experiências de alto valor agregado, atingiu a marca de 800 mil clientes ativos e uma média de mais de 700 mil acessos mensais. A empresa atua como OTA (Online Travel Agency) oferecendo acesso à compra de vouchers em restaurantes, parques, hospedagens e experiências na Serra Gaúcha e Porto Alegre (RS).

Por meio da plataforma, o cliente encontra desde jantares em restaurantes premiados e hospedagens em hotéis de alto padrão até ingressos para atrações turísticas com descontos e cupons extras. O processo de compra é 100% on-line e instantâneo, a fim de garantir o acesso imediato às ofertas.

O negócio nasceu em 2011, na Serra Gaúcha, com o propósito de democratizar o acesso a experiências em gastronomia, hospedagem e lazer. Para Castor Ruiz, COO do Laçador de Ofertas, o marco conquistado pela empresa reforça a posição do Laçador como OTA especializada em experiências no Sul do Brasil.

“Mais do que um número, os 800 mil clientes ativos representam confiança, recorrência e uma base sólida que reconhece o valor da plataforma como canal de acesso a momentos únicos com preço competitivo”, afirma. “Atingir essa escala demonstra a maturidade do modelo de negócios e projeta a marca para novos patamares de crescimento dentro do turismo digital”, diz.

O portfólio de ofertas do Laçador de Ofertas envolve restaurantes, parques, hospedagens e experiências, especialmente na Serra Gaúcha e em Porto Alegre. Ruiz observa que, historicamente, gastronomia e parques têm grande relevância no volume de vendas, por representarem o coração da experiência turística da região.

“Já no segmento de hospedagens, o Laçador de Ofertas oferece um portfólio de centenas de hotéis na Serra Gaúcha, reunindo as principais marcas do destino e opções para todos os perfis de viajantes, desde pousadas aconchegantes até resorts completos”, detalha.

Laçador busca democratizar acesso a experiências na Serra Gaúcha

Nos primeiros três meses de 2024, Gramado, um dos principais destinos da Serra Gaúcha, recebeu aproximadamente 1,2 milhão de visitantes, segundo dados do Observatório do Turismo de Gramado, repercutidos pela CNN Brasil. Para este ano, foram esperados mais de 1,5 milhão de visitas para o mesmo período, com base nos dados anteriores.

Para Ruiz, os números demonstram que a Serra Gaúcha é um destino consolidado no turismo brasileiro. Nesse panorama, o Laçador de Ofertas busca contribuir para democratizar o acesso às experiências da região e atrair novos públicos: “A proposta do Laçador é ser ponte entre o turismo de alto padrão da Serra Gaúcha e o público que deseja aproveitar essas vivências com praticidade e economia.

O COO do Laçador de Ofertas destaca que, por meio de descontos exclusivos, campanhas temáticas e a garantia do menor preço, a plataforma democratiza o acesso a restaurantes premiados, parques e hotéis de referência. “Assim, o Laçador atrai não apenas turistas tradicionais, mas também novos viajantes que encontram no site uma forma de planejar sua viagem sem abrir mão da qualidade”, explica.

Laçador investirá em tecnologia, marketing e parcerias estratégicas

Ruiz revela que, com a expansão no número de clientes e acessos, o Laçador de Ofertas prevê investimentos e inovações em tecnologia, marketing e parcerias estratégicas para sustentar esse crescimento. “A empresa segue investindo em tecnologia, com melhorias na usabilidade do site e personalização da jornada de compra, utilizando dados para recomendar ofertas mais relevantes.”

Em marketing, prossegue, a aposta está em campanhas segmentadas, presença digital estratégica e parcerias com influenciadores e veículos de mídia. “No campo de alianças estratégicas, o Laçador de Ofertas planeja ampliar colaborações com atrativos turísticos e redes de hospitalidade”, complementa.

Plataforma foi desenhada para atender a novo perfil de consumidor

Ruiz ressalta que o comportamento do consumidor mudou bastante nos últimos anos, com maior busca por experiências e praticidade digital. De acordo com o COO, a plataforma foi desenhada para atender exatamente esse novo perfil: pessoas que valorizam tempo, conveniência e memórias únicas.

“O Laçador adapta sua estratégia com foco em mobile first, jornadas simplificadas de compra, métodos de pagamento acessíveis e comunicação inspirada em experiências, não apenas em preços”, afirma. “Esse equilíbrio entre emoção, praticidade e a segurança de poder encontrar o menor preço conecta a marca de forma mais relevante ao consumidor”, complementa.

Perspectivas para o futuro

Nos próximos anos, o Laçador de Ofertas pretende consolidar parcerias estratégicas e ampliar a variedade de ofertas em destinos turísticos do Sul do Brasil, como revela Ruiz: “a meta é investir em inovação digital, com ferramentas de personalização ainda mais sofisticadas e integração com parceiros locais.”

Em paralelo, avança, o impacto regional seguirá como prioridade: gerar fluxo turístico e fortalecer a economia local. “Além disso, seguiremos com o objetivo de apoiar a construção da Serra Gaúcha e demais destinos do Sul como opções acessíveis, democráticas e inesquecíveis para diferentes perfis de viajantes”, finaliza o COO do Laçador de Ofertas.

Para mais informações, basta acessar: http://lacadordeofertas.com.br

