Civitatis une dados e olhar humano na curadoria de passeios

Reservar uma viagem nunca foi tão simples, e, paradoxalmente, tão delicada. A maioria (61%) dos viajantes considera a navegação em aplicativos e sites complexa, e 56% apontam que a falta de personalização aumenta o tempo necessário para decidir uma viagem, segundo recente pesquisa da Accenture. Essa abundância de opções transformou a escolha de passeios em um exercício de curadoria, em que tecnologia e olhar humano se encontram para separar o essencial do excesso.

“É nesse ponto que plataformas como a Civitatis buscam reinventar a experiência do viajante”, explica Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil. Para ele, essa transformação é movida por tecnologia, conectividade e mudanças no comportamento de quem viaja. Especialmente considerando que o viajante de hoje, mais conectado, bem informado e atento às tendências, é mais exigente e orientado pela experiência.

“O que muda não são apenas os destinos, mas as expectativas: cada vez mais, o viajante busca experiências autênticas alinhadas ao seu estilo, seja aventureiro, urbano ou luxuoso, sempre com segurança, qualidade e confiança de que receberá o serviço que contratou com exatidão”, reforça.

Para Alexandre, a tecnologia está no centro dessa mudança. Mais do que facilitar, ele pondera que ela redefine cada etapa da jornada. “Do momento da inspiração, intensamente influenciada por redes sociais e criadores de conteúdo, à pesquisa, cada vez mais personalizada por inteligência artificial, até a reserva, que se tornou ágil e integrada”, comenta o executivo responsável pela marca Civitatis no Brasil.

Mas não é apenas para o viajante que a tecnologia transformou a forma como as viagens são planejadas. Para Alexandre, as plataformas de reservas de atividades e passeios turísticos têm nos dados a mina de ouro para oferecer uma experiência segura e transformadora para o viajante. “Mas, como qualquer mina de ouro, é necessário o ser humano para minerar e descobrir as melhores opções para o viajante”.

Curadoria de passeios turísticos une olhar humano com dados

Para Alexandre, o que o viajante realmente busca é uma experiência segura e confiável. “Não é perrengue que ele procura: é a garantia de que terá exatamente a experiência que foi prometida. Por mais simples que isso pareça, o consumidor está cada vez mais exigente e já não se satisfaz apenas com um ingresso ou um transporte. Ele quer viver algo completo e bem-planejado”, afirma.

Para conseguir achar a fórmula que considera ideal para unir os dois mundos — capilaridade, com presença em mais de 4.000 destinos ao redor do mundo, e confiabilidade —, Alexandre ressalta que a Civitatis optou por uma combinação de dados e curadoria humana na seleção das mais de 90.000 atividades turísticas do seu portfólio. “O portfólio da Civitatis é definido a partir da análise de preferências e opiniões dos clientes, tendências de mercado e destinos prioritários. Isso nos permite desenvolver novos produtos e ajustar a oferta continuamente, garantindo experiências relevantes e personalizadas em todas as etapas da viagem”, assegura Alexandre.

Apesar da escala global e presença em 160 países, Alexandre pontua que a curadoria na Civitatis permanece essencialmente humana, com cada fornecedor e atividade passando por critérios específicos de seleção. “Embora sejamos uma plataforma digital, nosso time de especialistas avalia cada detalhe. É esse olhar que permite oferecer experiências imersivas e conectadas à cultura local”, frisa Oliveira.

Além da curadoria antes da escolha das atividades para o portfólio e disponibilização das informações completas nas páginas de atividade, a plataforma também disponibiliza avaliações, comentários e fotos de clientes. “Só na Civitatis, já reunimos mais de 4 milhões de avaliações de atividades. Isso ajuda outros viajantes a tomar decisões mais seguras e realistas sobre cada atividade”, completa Alexandre.