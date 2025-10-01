Quarta, 01 de Outubro de 2025
Syncoop 2025 destaca inovação no cooperativismo financeiro

Evento online da Fenasbac reuniu especialistas do setor, que debateram tendências tecnológicas e práticas sustentáveis para fortalecer o crédito co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 13h03
Reprodução Syncoop 2025/Fenasbac

Foi realizada nos dias 9 e 10 de setembro a 6ª edição do Syncoop, evento online promovido pela Fenasbac sobre tecnologia, gestão e inovação para o cooperativismo financeiro. Neste ano, a programação virtual destacou assuntos em alta no mercado, como Inteligência Artificial, Gamificação, Data Analytics, ESG e Finanças Sustentáveis. O encontro também reuniu novos especialistas da área, trazendo diferentes perspectivas e experiências.

A abertura contou com a participação de Ailton de Aquino Santos, diretor do Banco Central do Brasil, que levantou reflexões sobre a atuação das cooperativas financeiras e destacou a importância da inteligência humana frente ao avanço da IA.

De acordo com Rodrigoh Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac, o Syncoop se diferencia de outros eventos de tecnologia do setor financeiro por ser voltado especificamente ao crédito cooperativo.

“O objetivo é abordar tendências e inovações tecnológicas sempre considerando os sete princípios que norteiam o movimento cooperativista. Não queremos promover inovação pela inovação, mas sim aquela que gera transformação real na vida das pessoas, fortalece economias locais, amplia a inclusão financeira e contribui para a sustentabilidade do Sistema Financeiro Nacional”, detalha.

Os painéis foram conduzidos pela Fenasbac e reuniram especialistas do Banco Central, BNDES, cooperativas, startups e organizações ligadas à sustentabilidade. O público acompanhou a programação ao vivo pelo YouTube, com interação e envio de perguntas pelo chat, o que garantiu uma experiência mais dinâmica e participativa.

 

Temas em destaque

Rodrigoh reforça que os temas desta edição foram escolhidos conforme as demandas do setor, buscando prepará-lo para os desafios das finanças digitais e verdes. Segundo ele, os conteúdos apresentados se desdobraram em quatro frentes principais:

  • IA: Explorada como catalisadora do desenho de produto centrado no perfil do cooperado, a partir de uma análise de fases da vida e necessidades específicas;
  • Gamificação: Abordada como ferramenta de engajamento tanto com cooperados quanto com colaboradores, trazendo exemplos reais de cooperativas que já estão implementando e obtendo resultados significativos;
  • Dados: Foram explorados a partir do Open Finance e do Data Analytics. No primeiro caso, as discussões focaram em como o uso dos dados pode ajudar a escalar produtos financeiros e como essa concessão pode ser benéfica para o cooperado. O segundo, por sua vez, focou em como o CRM pode auxiliar no processo de análise, transformando os dados em insights estratégicos para a tomada de decisão da cooperativa;
  • Sustentabilidade: discutida a partir de frameworks de ESG, mensuração de impacto e oportunidades para instituições financeiras.

Outro ponto de destaque, segundo o especialista, foi o Recip – Reconhecimento Inovação com Propósito, iniciativa da Fenasbac com apoio do Banco Central, dedicada a reconhecer e incentivar boas práticas de inovação social no cooperativismo financeiro. “O painel do Recip trouxe informações importantes sobre o programa, além do relato de uma das cooperativas participantes, que reforçou a relevância da iniciativa como modelo de gestão da inovação social”, explica.

 

Panorama do setor

Conforme o relatório anual do Banco Central, o Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), de 2023, 57% dos municípios brasileiros contavam com ao menos um ponto de atendimento de cooperativas de crédito. O total de associados, que exercem simultaneamente o papel de clientes e proprietários das instituições, ultrapassou 17 milhões entre pessoas físicas e jurídicas naquele ano.

Rodrigoh explica que o cooperativismo financeiro tem como diferencial o propósito social, uma vez que a tecnologia, quando aplicada de forma estratégica, potencializa esse impacto e reforça o modelo cooperativo.

“As discussões do Syncoop mostraram que a inovação no setor não busca apenas eficiência ou ganhos econômicos, mas também a criação de valor para a sociedade, o que torna o movimento único e essencial para o futuro do sistema financeiro”, informa. 

Ao final do evento, foram anunciadas as cooperativas finalistas da edição 2025, além do lançamento do Panorama Recip 2025, documento que apresenta um retrato atualizado da inovação no cooperativismo financeiro, com insights e direcionamentos para o futuro, segundo o Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac. 

“O Syncoop vai além da atualização de conteúdos: ele oferece reflexões aplicáveis ao contexto do cooperativismo financeiro, com cases reais de cooperativas que estão inovando e discussões com especialistas do setor. Os participantes saem não apenas informados, mas inspirados a aplicar novas ideias em suas cooperativas, com casos  estratégicos que podem orientar decisões e fomentar a inovação de forma responsável e alinhada aos princípios cooperativos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://fenasbac.io/



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
