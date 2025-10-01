Quarta, 01 de Outubro de 2025
Retail Media deve representar 25% da mídia digital em 2026

No Brasil, investimentos no modelo de anúncio devem chegar a US$1,06 bilhão em 2025, 40% do total da América Latina. Daniel Parra Moreno, CEO da Pl...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/10/2025 às 12h48
Imagem de Freepik/DC Studio

O mercado de Retail Media — mídia de varejo, em livre tradução — deverá representar mais de 25% dos gastos globais com mídia digital até 2026, segundo relatório do Boston Consulting Group (BCG), que projeta um crescimento anual de 25% e a movimentação de US$ 100 bilhões no período.

Na América Latina, os investimentos em Retail Media devem alcançar US$ 2,6 bilhões em 2025, com o Brasil respondendo por 40% desse valor, o que equivale a US$ 1,06 bilhão. As projeções são da eMarketer e foram divulgadas pelo portal Mercado & Consumo.

Daniel Parra Moreno, CEO da PlanADS Agência Digital, avalia que o crescimento do Retail Media reflete a combinação entre dados confiáveis sobre os consumidores e a possibilidade de as marcas anunciarem quando o cliente está próximo de concluir a compra.

"Para a publicidade online, isso muda toda a sua lógica, que deixa de depender tanto de anúncios soltos na internet e passa a investir em canais que realmente convertem em vendas", aponta o executivo.

O profissional explica que o Retail Media se diferencia por exibir anúncios dentro de lojas virtuais e marketplaces, alcançando consumidores que já demonstram intenção de compra.

"Nos anúncios tradicionais, muitas vezes a marca paga por exposição sem ter certeza se vai vender. Já neste caso, é como anunciar uma bebida dentro do supermercado, bem ao lado da prateleira. A chance de conversão é muito maior", pontua Daniel Parra.

De acordo com o CEO da PlanADS, o uso de dados de consumo real pode tornar o Retail Media mais eficiente na segmentação de campanhas publicitárias. Segundo ele, a força do modelo está na possibilidade de identificar o que o cliente já comprou, quanto gasta e com que frequência.

"Isso permite mostrar anúncios mais relevantes, diferentemente de anúncios que usam apenas interesses gerais, como indicar um novo modelo de celular para quem já pesquisou smartphones, ou fraldas em promoção para quem costuma comprar produtos infantis", exemplifica o executivo.

Para Daniel Parra, o Retail Media pode impactar a jornada do consumidor dentro de marketplaces ao melhorar a experiência de compra, oferecendo anúncios que realmente fazem sentido para cada cliente. Ele ressalta que o equilíbrio é essencial para não sobrecarregar o consumidor com excesso de anúncios.

"Se bem usado, o cliente encontra ofertas relevantes em vez de anúncios aleatórios, e tudo é integrado de forma natural, ajudando a decidir mais rápido sem perder a confiança no marketplace", reforça o CEO.

O executivo acredita que o uso de inteligência artificial (IA) permitirá que o modelo de publicidade evolua, personalizando anúncios em tempo real e tornando as campanhas mais precisas para cada consumidor. Ele ressalta que a tecnologia viabiliza ajustes automáticos nos criativos e recomendações direcionadas.

"A inteligência artificial consegue prever o que cada consumidor pode querer comprar, oferecendo campanhas cada vez mais certeiras e produtos que parecem feitos sob medida para cada pessoa", comenta Daniel Parra.

Conforme destaca o CEO, o Retail Media não é apenas mais um canal de anúncios, mas uma nova era da publicidade digital. "As marcas precisam se preparar investindo em dados e testando formatos, enquanto os marketplaces devem garantir que a publicidade seja útil e não invasiva. Quem conseguir equilibrar relevância e experiência do cliente terá vantagem competitiva".

Segundo o profissional, o modelo também pode representar uma nova fronteira de monetização para marketplaces, e-commerces e plataformas digitais ao oferecerem espaços de publicidade. "Além de ganhar dinheiro com a venda dos produtos, os marketplaces agora transformam a própria vitrine e os resultados de busca em inventário de mídia, cobrando das marcas que querem aparecer em destaque", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://planads.us

