Brasil participa novamente no NASA Space Apps Challenge 2025

Nos dias 4 e 5 de outubro de 2025 será realizada a nova edição do NASA Space Apps Challenge, considerada uma das maiores maratonas tecnológicas do mundo. O evento será 100% gratuito e aberto a participantes de todas as regiões do Brasil. Em algumas cidades, acontecerá exclusivamente online.

Neste ano, o destaque será a participação de Larissa Borges de Mello, integrante da equipe 42 Quake Heroes, vencedora entre as dez melhores equipes globais em 2024. A estudante da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) retorna ao evento agora na função de mentora, compartilhando sua experiência e oferecendo dicas para novos participantes.

A NASA premia os projetos nas seguintes categorias: Melhor Uso da Ciência, Melhor Uso de Dados, Melhor da Tecnologia, Impacto Galáctico, Melhor Conceito de Missão, Melhor Inspirador, Melhor Narrativa, Conexão Global e Arte e Tecnologia.

Em 2024, a equipe brasileira 42 Quake Heroes obteve reconhecimento internacional com um projeto que aplicou inteligência artificial para detectar eventos sísmicos em Marte e na Lua, alcançando o pódio global com o apoio da Comunidade Hackathon Brasil. A vitória foi celebrada em junho de 2025, na cerimônia oficial realizada na sede da NASA, no Goddard Space Flight Center, em Washington, nos Estados Unidos.

“Organizar este evento no Brasil é uma tarefa desafiadora. Todo o processo, desde as etapas locais até a participação nas cerimônias de premiação internacionais, é realizado com recursos próprios. O apoio de empresas é fundamental para que possamos ampliar o alcance e garantir que mais jovens tenham a oportunidade de participar e representar o país em um cenário internacional”, afirmou Richard Tordoya, fundador da Comunidade Hackathon Brasil.

Desde 2019, a Comunidade Hackathon Brasil, organização sem fins lucrativos, atua na realização do evento no Brasil. A instituição oferece apoio técnico, mentorias e visibilidade para os projetos, colaborando com a presença nacional no ecossistema global de inovação.

“O reconhecimento conquistado em 2024 e anos anteriores reforça a capacidade brasileira de gerar soluções inovadoras e de impacto global. A expectativa é que mais equipes alcancem esse patamar em 2025, consolidando ainda mais a relevância do país na competição”, acrescentou Tordoya.

Sobre a Comunidade Hackathon Brasil



A Comunidade Hackathon Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que, desde 2019, organiza o Hackathon da NASA no Brasil. Sua missão é fomentar a inovação, conectar talentos e promover o desenvolvimento tecnológico por meio de desafios e maratonas de programação.

Mais informações sobre inscrições e detalhes do evento podem ser acessadas em: https://hackathonbrasil.com.br/nasa/